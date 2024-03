Shiffrinová získala svoj ôsmy malý glóbus za slalom, keď vyhrala preteky SP vo švédskom Åre

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová získala svoj ôsmy malý krištáľový glóbus za slalom vo Svetovom pohári. Vo švédskom stredisku Are triumfovala v nedeľu pred Chorvátkou Zrinkou Ljutičovou (+1,14 s) a Švajčiarkou Michelle Gisinovou (+1,34).



Dvadsaťosemročná lyžiarka už má vo vitríne 16 glóbusov, päť za celkové víťazstvá a jedenásť za disciplíny - 8 za slalom, 2 za obrovský slalom a 1 za super-G. Na konte má už 96. triumfov v prestížnom seriáli, pričom v Are zaznamenala 59. v slalome. Je to zároveň jej 151. pódium v kariére. "Lomcujú so mnou emócie. Som hrdá na prácu svojho tímu a som šťastná, lebo som predviedla výborné lyžovanie. Zatlačila som na lyže a išla som tak, ako mi to umožňovala zjazdovka. V prvom kole som mohla ísť lepšie, ale som spokojná," uviedla víťazka v cieli.



Fenomenálna Američanka sa pritom vrátila na svah po šiestich týždňoch, koncom januára sa zranila v zjazde v Cortine d'Ampezzo. Po prvom kole mala tesný náskok dvoch stotín pred Gisinovou, v druhom však predviedla vynikajúcu jazdu a deklasovala súperky.



V hodnotení disciplíny má pred záverečným podujatím nedostihnuteľný náskok 225 bodov pred Slovenkou Petrou Vlhovou, ktorú vyradilo do konca sezóny zranenie kolena.



Do konca sezóny zostávajú finálové súťaže v rakúskom Saalbachu (16.24. marca). V nich sa predstaví najlepších 25 pretekárok v každej disciplíne. V slalome bude štartovať aj Slovenka reprezentujúca Česko Martina Dubovská, ktorá skončila v Are na 15. mieste a v celkovom hodnotení jej patrí 23. priečka.

výsledky:



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:42,95 min., 2. Zrinka Ljutičová (Chor.) +1,24 s., 3. Michelle Gisinová (Švaj.) +1,34, 4. Lena Dürrová (Nem.) +1,35, 5. Anna Swennová Larssonová (Švéd.) +1,36, 6. Katharina Liensbergerová (Rak.) +1,90, 7. Emma Aicherová (Nem.) +1,91, 8. Dzenifera Germaneová (Lot.) +2,00, 9. Neja Dvorniková (Slov.) +2,04, 10. Paula Moltzanová (USA) +2,07

Celkové poradie SP (po 35 súťažiach):



1. Lara Gutová Behramiová (Švaj.) 1654, 2. Federica Brignonenová (Tal.) 1375, 3. Shiffrinová 1309, 4. Sara Hectorová (Švéd.) 878, 5. VLHOVÁ 802, 6. Sofia Goggiová (Tal.) 792



slalom (10):



1. Shiffrinová 730*, 2. VLHOVÁ 505, 3. Dürrová 492, 4. Gisinová 392, 5. Swennová Larssonová 335, 6. Ljutičová 321



*istý zisk malého glóbusu