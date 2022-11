Už v nedeľu si v Chicagu uctia Mariána Hossu vyvesením vlajky s jeho menom pod strechu štadióna United Center

Definitívne ukončenie kariéry

Prekonal hranicu 500 gólov

18.11.2022 (Webnoviny.sk) - Už pred nedeľňajším domácim duelom zámorskej hokejovej NHL proti Pittsburghu Penguins vyradí klub Chicago Blackhawks z užívania číslo 81 slovenského útočníka Mariána Hossu . Veľká vlajka s menom niekdajšieho slovenského krídelníka poputuje pod strechu štadióna United Center.V minulosti sa takej pocty dostalo len siedmim hráčom - brankárom Glennovi Hallovi (č. 1), Tonymu Espositovi (35), obrancom Pierrovi Pilotemu, Keithovi Magnusonovi (obaja č. 3) či útočníkom Bobbymu Hullovi (9), Denisovi Savardovi (18) a Stanovi Mikitovi (21).Počas minulej sezóny dal Marián Hossa definitívnu bodku za pôsobením v zámorskej hokejovej NHL aj celou kariérou. V USA vtedy podpísal symbolický kontrakt na jeden deň s organizáciou Blackhawks, v ktorej strávil osem úspešných sezón a trikrát jej pomohol k zisku Stanleyho pohára (2010, 2013 a 2015).Keďže aktívnym hráčom nebol od leta 2017, vlani v novembri ho už uviedli aj do Siene slávy zámorského hokeja v kanadskom Toronte. Od pokračovania v kariére ho "odstavili" kožné problémy. "Je mnoho mien, ktoré si to zaslúžia," komentoval Hossa už priamo v Chicagu skutočnosť, že jeho meno z histórie tímu Blackhawks už nikto nevymaže a zostane medzi velikánmi klubu. V stredu Hossa naživo sledoval domácu prehru Chicaga s hráčmi St. Louis Blues 2:5.Odchovanec trenčianskej Dukly okrem toho, že v NHL získal najprestížnejšiu klubovú trofej na svete trikrát v drese Chicaga Blackhawks, si vo finále si zahral aj ako hráč Detroitu Red Wings a práve spomenutého Pittsburghu Penguins. Stále je jediný hokejista, ktorý sa dostal do troch finálových sérií v jednom slede v dresoch troch rôznych tímov.Dovedna počas kariéry v zámorskej profilige nazbieral 1134 bodov v 1309 zápasoch základnej časti, keď nastrieľal 525 gólov a pridal k nim 609 asistencií, v Chicagu mal bilanciu 186+229. Bol 44. hráčom histórie, ktorý prekonal hranicu 500 gólov a 80. hokejistom s minimálne 1000 bodmi na konte.V play-off pridal 205 štartov a v nich 52 presných zásahov aj 97 gólových prihrávok. V kariére síce nepokračoval od leta 2017, no kontrakt v profilige mal do leta 2021 a patril Arizone Coyotes.V budúcnosti by chcel Marián Hossa pracovať pre organizáciu Blackhawks. "Chcem byť súčasťou klubu. Uplynul už istý čas, odkedy som hral hokej. Potrebujem sa tak uistiť, že v tomto smere spravím správne rozhodnutie a príjmem tú správnu pozíciu," poznamenal.Keďže v rovnakej hale ako Blackhawks hrajú domáce zápasy aj basketbalisti Chicaga Bulls z NBA, okrem už uvedených hokejových mien bude Hossa "robiť spoločnosť" aj velikánom histórie "býkov" - Jerrymu Sloanovi, Bobovi Lovovi, Michaelovi Jordanovi, Scottiemu Pippenovi, Philovi Jacksonovi, Johnnymu Kerrovi a Jerrymu Krausemu.Pôvodne sa rozlúčka s Mariánom Hossom mala konať ešte v prvej polovici novembra 2021 pred jeho uvedením do Siene slávy zámorského hokeja, no vedenie Blackhawks oslavu odložilo, keďže v tom čase zámorskou súťažou lomcovala kauza sexuálneho obťažovania Kylea Beacha z roku 2010 vtedajším videotrénerom Bradom Aldrichom.