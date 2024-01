Nadal utrpel mikrotrhlinu svalu a odhlásil sa z Australian Open

Španielsky tenista Rafael Nadal sa pre zranenie odhlásil z úvodného grandslamového turnaja sezóny Australian Open. Tridsaťsedemročný Španiel utrpel mikrotrhlinu svalu len necelý týždeň od svojho súťažného návratu po ročnej absencii spôsobenej zranením bedrového kĺbu. Nadal uviedol, že nové zranenie nesúvisí s predošlými zdravotnými problémami. Vo svojich vyjadreniach na sociálnej sieti však uviedol, že sa do súťažného kolotoča čoskoro vráti.





Držiteľ 22 grandslamových titulov zažil návrat na dvorce na turnaji ATP v Brisbane. Podujatie v Queenslande bolo pre neho súčasťou prípravy práve na grandslamový Australian Open v Melbourne. Nadal v prvom kole vyradil kvalifikanta Dominika Thiema, následne si poradil aj s domácim Jasonom Kublerom. Stopku mu vystavil Austrálčan Jordan Thompson. Nadal práve proti Thompsonovi požiadal za stavu 1:4 v treťom sete o lekárske ošetrenie po tom, ako pocítil bolesť v hornej časti ľavého stehna. "Po príchode do Melbourne som mal možnosť podstúpiť magnetickú rezonanciu, ktorá odhalila mikrotrhlinu na svale, nie je to však v tej istej časti, s ktorou som mal problémy. To je dobrá správa. Momentálne nie som pripravený súťažiť na maximálnej úrovni päťsetových duelov. Letím späť do Španielska, aby som navštívil svojho lekára, absolvoval liečbu a odpočinul si," uviedla bývalá svetová jednotka na sociálne sieti X.Nadal zdôraznil, že na turnaj neprišiel s očakávaním víťazstva, pričom naznačil, že Australian Open pre neho prichádza príliš skoro. "Počas roka som na tomto návrate tvrdo pracoval. Ako som vždy spomínal, cieľom je byť o tri mesiace na svojej najlepšej úrovni. Je to pre mňa smutná správa, že nemôžem hrať pred úžasným melbournským publikom. Zostávam však pozitívne naladený do ďalšieho vývoju sezóny. Veľmi som chcel hrať v Austrálii, mal som možnosť odohrať niekoľko zápasov, ktoré ma veľmi potešili a pozitívne naladili. Ďakujem všetkým za podporu a čoskoro sa uvidíme," poznamenal Španiel, ktorý pauzoval od minuloročného US Open. Nadal má na konte dva tituly z Australian Open, posledný z roku 2022. Pred dvoma rokmi získal aj svoj 22. grandslamový titul na obľúbenom antukovom Roland Garros, ktorý je na programe tradične na prelome mája a júna. Na parížskom turnaji triumfoval rekordných 14-krát.