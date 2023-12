Ronaldo môže doplatiť na kryptomeny, v USA je súčasťou miliardovej žaloby za propagáciu kryptoburzy Binance

Uviedol svoju kolekciu tokenov

2.12.2023 (SITA.sk) - Portugalská futbalová hviezda Cristiano Ronaldo je v USA súčasťou žaloby, ktorou žalobcovia žiadajú o odškodnenie vo výške aspoň miliardy dolárov ako náhradu škody v oblasti kryptomien.Elitný futbalista totiž propagoval burzu s kryptomenami Binance , no podľa žaloby šlo o klamlivú a nezákonnú reklamu.Spolupráca Binance s významnými osobnosťami ako CR7 žalujúcu stranu údajne priviedla k "nákladným a nebezpečným investíciám"."Dôkazy odhaľujú, že podvody spoločnosti Binance nadobudli astronomické výšky zásluhou ponuky a predaja neregistrovaných cenných papierov s ochotnou pomocou niektorých z najbohatších, najmocnejších a uznávaných organizácií a celebrít na celom svete - vrátane obžalovaného Ronalda," uvádza sa v žalobe podanej na Floride.K nej sa zatiaľ nevyjadrili zástupcovia elitného futbalistu ani predstavitelia najväčšej kryptomenovej burzy na svete Binance.Podľa žalujúcej strany by mal C. Ronaldo zverejniť, akú sumu zinkasoval za partnerstvo s Binance. Pred rokom futbalista uviedol na trh svoju kolekciu nezameniteľných tokenov NFT "CR7".Reklama portugalskej hviezdy priniesla mimoriadne vysoký nárast vyhľadávaní a prémiová kolekcia sa vypredala za týždeň.Obchod s NFT však medzičasom "ochladol" a hodnota tokenov CR7 výrazne poklesla, keďže kryptopriemysel bol poznačený škandálmi a prepadmi trhu.V lete 2023 burzu Binance obvinili z toho, že funguje ako neregistrovaná burza cenných papierov a porušuje množstvo amerických zákonov o cenných papieroch.Kryptoburza minulý týždeň súhlasila so zaplatením vyrovnania približne 4 miliardy dolárov a jej zakladateľ Čchang-pcheng Čao odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa.Priznal sa k zločinu súvisiacemu s tým, že nezabránil praniu špinavých peňazí na platforme.Žaloba voči CR7 nie je prvá, v ktorej celebrita čelí súdnemu sporu v súvislosti s propagáciou kryptomien.Vlani sa museli brániť viaceré hollywoodske a športové hviezdy vrátane slávneho hráča amerického futbalu Toma Bradyho . Hviezdny portugalský futbalista na svojich sociálnych sieťach naďalej propaguje Binance.