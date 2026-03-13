Piatok 13.3.2026
Meniny má Vlastimil
13. marca 2026
NHL: Nemec strelil desiaty gól v sezóne, no New Jersey prehralo s Calgary
Jeho presný zásah prišiel v 22. minúte, keď v presilovke z dorážky znížil na 2:3. V 51 dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral 22 bodov (10+12).
Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec strelil svoj desiaty gól v prebiehajúcej sezóne, no jeho New Jersey prehralo doma s Calgary tesne 4:5. V drese hostí absentovali Martin Pospíšil aj Samuel Honzek. Washington s Martinom Fehérvárym vyhral v Buffale 2:1 a ukončil jeho osemzápasovú víťaznú sériu.
Dvadsaťdvaročný obranca Nemec bol s 21:22 minútami na ľade tretí najvyťaženejší hráč domácich a okrem gólu si do štatistík zapísal aj jednu strelu, dva bodyčeky, jeden blok, dve straty puku a dva mínusové body. Jeho presný zásah prišiel v 22. minúte, keď v presilovke z dorážky znížil na 2:3. Nemec zaviezol puk do útočného pásma, posunul ho Lukeovi Hughesovi, ktorý sa prekľučkoval cez dvoch hráčov, zakončil a Nemec zblízka dorazil puk za chrbát brankára Dustina Wolfa. V 51 dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral 22 bodov (10+12). Nemec sa stal prvým slovenským obrancom od sezóny 2016/17, ktorý zaznamenal dvojciferný počet gólov v základnej časti. Naposledy do dokázal Zdeno Chára, ktorý strelil v drese Bostonu Bruins desať gólov v 75 zápasoch. Nemec sa stal piatym obrancom Devils za posledných 20 rokov s minimálne desiatimi gólmi v sezóne a tretím obrancom v celej histórii klubu, ktorý strelil desať gólov v jednej sezóne vo veku 22 alebo menej rokov. Pred Nemcom to dokázali len Scott Niedermayer (11 v 1992/93 a 10 v 1993/94) a Joe Cirella (11 v 1983/84). Za Flames strelil dva góly John Beecher, skóroval aj Mikael Backlund a ako šiesty hráč v histórii Flames nazbieral 600 bodov. Devils prehrali druhý zápas za sebou a na postup do play off strácajú až 12 bodov. „Keď dostanete päť gólov, tak si vykopete veľkú jamu, z ktorej sa dá ťažko dostať. Náš útok dostal štyri góly, ide to na nás. Nehrali sme dobre,“ povedal pre nhl.com útočník „diablov“ Jack Hughes.
Hráči St. Louis Blues zvíťazili na ľade najlepšieho tímu Východnej konferencie Caroliny 3:1 a pripísali si štvrtý triumf v uplynulých piatich dueloch, no na pozície play off strácajú šesť bodov. Dalibor Dvorský odohral za hostí 12:24 minúty, vyslal jednu strelu na bránku a pripísal si jeden bodyček. V bránke Blues žiaril Jordan Binnington, ktorý zaznamenal 31 zákrokov, dva góly strelil Jimmy Snuggerud a skóroval v štvrtom zápase za sebou. „Keď hráme všetci spolu, tak dokážeme zdolať každý tím v tejto lige. Každý išiel naplno, blokovali sme strely a hrali sme uvoľnene. Pred uzávierkou prestupov sme cítili napätie, ale teraz sme v pohode a bavíme sa hokejom,“ povedal Binnington. „Bluesmani“ zastavili sériu hráčov Hurricanes, ktorí bodovali na domácom ľade v dvanástich zápasoch za sebou.
Fehérváry odohral pri triumfe nad Buffalom 19:56 minút, dostal menší trest a pripísal si aj strelu na bránku, bodyček a blok. Víťazný gól Capitals strelil minútu a 33 sekúnd pred koncom obranca Jakob Chychrun, keď po prihrávke Aliakseja Protasa prekonal strelou z pravého kruhu Ukka-Pekka Luukkonena. Bol to jeho siedmy víťazný gól v sezóne, čím vytvoril klubový rekord v pozícii obrancu. Už len jeden víťazný gól ho delí od vyrovnania rekordu NHL, ktorý drží obranca Oliver Ekman-Larsson zo sezóny 2015/16, keď dal v drese Arizony Coyotes osem víťazných gólov. Za Capitals skóroval aj Ryan Leonard, brankár Charlie Lindgren chytil 29 striel. Jediný gól Buffala strelil Sam Carrick.
Tampa Bay bez zraneného Erika Černáka zdolala Detroit 4:1 vďaka dvojgólovým Gageovi Goncalvesovi a Jakeovi Guentzelovi. Dve asistencie zaznamenal Nikita Kučerov a dostal sa na métu 1100 bodov (391+709), na čo potreboval 863 zápasov. Kučerov dosiahol tento míľnik ako štrnásty hráč narodený mimo Severnej Ameriky a štvrtý najrýchlejší. Menej duelov z európskych hráčov na túto métu potrebovali len Peter Šťastný (793 zápasov), Jari Kurri (824) a Jaromír Jágr (825).
„Myslím, že nedostáva uznanie, aké si zaslúži. Je najlepší hráč v lige," povedal Goncalves. Významný míľnik dosiahol aj brankár Andrej Vasilevskij, ktorý kryl 24 striel. Stal sa len druhým brankárom v histórii NHL, ktorý zaznamenal deväť sezón za sebou s minimálne 30 víťazstvami. Okrem neho to dokázal len Martin Brodeur (12 sezón, 1995-96 – 2007-08). Tréner „bleskov" Jon Cooper dosiahol ako tretí tréner v profilige 700 víťazstiev v súčte v základnej časti aj v play off s jedným tímom. Pred ním to dokázali Al Arbour (859 s New Yorkom Islanders) a Lindy Ruff (704 s Buffalom Sabres).
V drese San Jose opäť chýbal Pavol Regenda. Sharks zvíťazili na ľade Bostonu 4:2, gól a asistenciu zaznamenali všetci traja členovia druhej útočnej formácie William Eklund, Michael Misa a Tyler Toffoli. San Jose ukončilo sériu troch prehier a drží posledné postupové miesto na západe. Bruins prehrali na domácom ľade prvýkrát od 23. decembra a zastavili sériu 13 víťazstiev pred svojimi fanúšikmi. Pri oboch góloch Bostonu bol český útočník David Pastrňák, ktorý oslávil narodenie druhej dcéry gólom a asistenciou.
Toronto ukončilo sériu ôsmich prehier po tom, čo doma zdolalo Anaheim 6:4. V domácom drese zažiaril Matthew Knies, ktorý strelil gól a pridal tri asistencie, Matias Maccelli mal bilanciu 1+2. Kapitán Maple Leafs Auston Matthews stihol streliť gól predtým, ako ho zranil zákrokom kolenom na koleno český obranca Ducks Radko Gudas, ktorý za to dostal trest do konca zápasu. Za hostí zaznamenal 38. asistenciu v sezóne obranca Jackson LaCombe. Na túto métu sa v drese Ducks medzi obrancami naposledy dostal Ľubomír Višňovský, ktorý v sezóne 2010/11 nazbieral 50 asistencií.
Posledný tím východu New York Rangers vyhral vo Winnipegu 6:3 a natiahol sériu triumfov na tri. Rovnako dlhú šnúru ťahá aj Dallas, ktorý zdolal Edmonton vysoko 7:2 aj vďaka štvorbodovému Jasonovi Robertsonovi (2+2). Stars bodovali v 14. zápase za sebou a sú jeden duel od vyrovnania klubového rekordu zo sezóny 1998/99, v ktorej získali Stanleyho pohár. Wyatt Johnston strelil 22. gól v presilovke v tejto sezóne a vyrovnal klubový rekord Dina Ciccarelliho v počte gólov v početnej výhode v jednom ročníku.
Nathan MacKinnon strelil gól a pridal tri asistencie a jeho Colorado vyhralo v Seattli vysoko 5:1. Florida v dôležitom boji o play off zdolala Columbus 2:1 po predĺžení a natiahla víťaznú sériu na tri zápasy. Víťazný gól dvojnásobných obhajcov Stanleyho pohára strelil Sam Reinhart. Panthers strácajú na postup do play off deväť bodov. Chicago zdolalo Utah druhýkrát v priebehu štyroch dní, o víťazstve Blackhawks 3:2 rozhodol v predĺžení 27. gólom v sezóne Connor Bedard.
sumáre:
Boston Bruins - San Jose Sharks 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)
Góly: 49. Minten (Pastrňák, Chusnutdinov), 60. Pastrňák (McAvoy, Mittelstadt) - 6. Misa (Eklund, Toffoli), 35. Toffoli (Celebrini, Orlov), 44. Graf (Wennberg), 49. Eklund (Dickinson, Misa). Brankári: Swayman - Nedeljkovic, strely na bránku: 41:28.
Buffalo Sabres - Washington Capitals 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Góly: 7. Carrick (Malenstyn, Power) – 23. Leonard, 59. Chychrun (Protas, van Riemsdyk). Brankári: Luukkonen - Lindgren, strely na bránku: 30:22.
Carolina Hurricanes - St. Louis Blues 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Góly: 9. Jankowski – 37. Snuggerud (Holloway, Fowler), 56. Snuggerud (Holloway, Thomas), 60. Bučnevič (Finley, Toropčenko). Brankári: Bussi - Binnington, strely na bránku: 32:17.
Florida Panthers - Columbus Blue Jackets 2:1 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 42. Bennett (Reinhart, Samoskevich), 63. Reinhart (Tkachuk, Benning) - 34. Fantilli (Marchment). Brankári: Bobrovskij - Merzlikinš, strely na bránku: 21:31.
New Jersey Devils - Calgary Flames 4:5 (1:2, 1:2, 2:1)
Góly: 17. Cyplakov (Bjugstad), 22. NEMEC (L. Hughes, Markström), 50. J. Hughes (Bratt, Hamilton), 60. L. Hughes (Bratt, J. Hughes) - 6. Beecher (Gridin), 15. Bahl (Määttä, Klapka), 21. Beecher, 37. Šarangovič (Strome, Olofsson), 45. Backlund (Farabee, Pachal). Brankári: Markström - Wolf, strely na bránku: 31:29.
Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
Góly: 21. Guentzel (Kučerov, Perry), 42. Goncalves (Point), 57. Goncalves (Point, Kučerov), 57. Guentzel (Cirelli) - 48. Compher (DeBrincat, Kane). Brankári: Vasilevskij - Gibson, strely na bránku: 28:25.
Toronto Maple Leafs - Anaheim Ducks 6:4 (1:2, 2:1, 3:1)
Góly: 8. Maccelli, 31. Matthews (Knies, Nylander), 37. Tavares (Maccelli, Knies), 41. Nylander (Knies, Maccelli), 49. Groulx (Carlo), 59. Knies (Nylander, Tavares) - 13. Gauthier (Kreider, LaCombe), 15. Moore (Harkins), 23. Minťukov (Poehling, Viel), 60. Killorn (Viel, Trouba). Brankári: Woll - Dostál, strely na bránku: 28:40.
Dallas Stars - Edmonton Oilers 7:2 (3:0, 2:2, 2:0)
Góly: 2. Benn (Heiskanen, Steel), 14. Steel (Duchene, Bourque), 16. Robertson, 26. Johnston (Robertson, Heiskanen), 27. Robertson (Johnston, Heiskanen), 42. Benn (Robertson, Johnston), 59. Duchene (Blackwell, Lindell) - 28. Bouchard (Kapanen, Draisaitl), 32. Dickinson (Ekholm, Roslovic). Brankári: Oettinger - Jarry, strely na bránku: 27:32.
Minnesota Wild - Philadelphia Flyers 2:3 pp a sn (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 29. Boldy (Zuccarello, Hughes), 38. Kaprizov (Faber, Hughes) - 19. Andrae (Zegras), 48. Tippett (Grundström, Sanheim), rozh. náj. Konecny. Brankári: Wallstedt - Vladař, strely na bránku: 23:26.
Winnipeg Jets - New York Rangers 3:6 (0:1, 2:1, 1:4)
Góly: 23. Rosén (Bryson, Nyquist), 38. Connor (Scheifele, Salomonsson), 45. Vilardi (Lowry, Perfetti) - 2. Fox (Zibanejad), 28. Lafreniere (Borgen, Perreault), 42. Kartye (Robertson, Schneider), 47. Perreault (Schneider, Lafreniere), 52. Edström (Trocheck, Sheary), 60. Laba (Kartye, Trocheck). Brankári: Hellebuyck - Šesťorkin, strely na bránku: 26:17.
Utah Mammoth - Chicago Blackhawks 2:3 pp (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1)
Góly: 26. Guenther (Cooley, Sergačov), 54. Peterka (Carcone) - 43. Bertuzzi (Bedard, Nazar), 50. Nazar (Teräväinen, Bertuzzi), 64. Bedard (Vlasic, Lardis). Brankári: Vejmelka - Knight, strely na bránku: 31:23.
Seattle Kraken - Colorado Avalanche 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)
Góly: 34. Evans (Stephenson) - 4. Nečas (Toews, MacKinnon), 13. MacKinnon (Nečas, Toews), 19. Roy (Nelson, MacKinnon), 38. Kadri (Malinski, MacKinnon), 53. Kiviranta (Manson, Kelly). Brankári: Daccord (21. Grubauer) - Wedgewood, strely na bránku: 29:26.
Vancouver Canucks - Nashville Predators 4:3 pp a sn (1:1, 0:2, 2:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 9. Boeser (Rossi, Hronek), 56. Rossi (Öhgren), 59. Hronek (Boeser, Rossi), rozh. náj. DeBrusk - 19. Jost (Barron, Svečkov), 26. Jost (Josi, Ufko), 35. Wood. Brankári: Tolopilo - Saros, strely na bránku: 27:19.
Vegas Golden Knights - Pittsburgh Penguins 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)
Góly: 9. Sissons (Bowman), 26. Dorofejev (Korczak, Bowman), 30. Marner (Dorofejev), 45. Dorofejev (Marner), 47. Eichel (Barbašov, Theodore), 59. McNabb (Eichel) - 29. Rakell (Rust, Shea), 37. Kindel (Mantha, Shea). Brankári: Hill - Šilovs, strely na bránku: 17:26.
Slováci v akcii:
Šimon Nemec (New Jersey) 21:22 1 0 1 -2 1 0
Martin Fehérváry (Washington) 19:56 0 0 0 0 1 2
Dalibor Dvorský (St. Louis) 12:24 0 0 0 0 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
