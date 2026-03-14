Sobota 14.3.2026
Meniny má Matilda
14. marca 2026
Kimi Antonelli najmladším jazdcom s pole position v histórii F1. Mercedes v Číne ukázal formu
Taliansky talent Kimi Antonelli získal v sobotu v Šanghaji pole position na nedeľňajšiu Veľkú cenu Číny. Stal sa tak najmladším pretekárom v histórii formuly 1 s takýmto úspechom.
14.3.2026 (SITA.sk) - Taliansky talent Kimi Antonelli získal v sobotu v Šanghaji pole position na nedeľňajšiu Veľkú cenu Číny. Stal sa tak najmladším pretekárom v histórii formuly 1 s takýmto úspechom.
Devätnásťročný Antonelli zaznamenal čas 1:32,064 a o 0,222 sekundy predstihol lídra šampionátu Georgea Russella. „Som spokojný s kolom, ktoré som zajazdil,“ povedal Antonelli. „A naozaj šťastný, že odštartujem po prvý raz z 1. priečky.“
Mercedes pokračuje vo svojej dominancii, keďže spomenutý Russell bude štartovať z druhej pozície. Druhý rad obsadia Lewis Hamilton a Charles Leclerc z Ferrari, ktorí zajazdili tretí a štvrtý najlepší čas.
„Stratili sme pár desatín sekundy, ale som rád, že som tu,“ povedal Hamilton, na ktorého nadviazal Leclerc: „Nie je to tak, že by som sa nesnažil, dávam do toho veľa úsilia, ale vždy mám problém s týmto okruhom.“
Holanďan Max Verstappen z Red Bullu skončil až ôsmy, čím pokračuje náročný víkend pre jeho tím. V sobotňajšom šprinte si víťazstvo vybojoval Russell po súboji s Hamiltonom, čím si upevnil vedenie v šampionáte o 11 bodov pred Antonellim. Nedeľňajšia Veľká cena Číny sa pôjde na 56 kôl, okruh v Šanghaji meria 5451 metrov.
Zdroj: SITA.sk - Kimi Antonelli najmladším jazdcom s pole position v histórii F1. Mercedes v Číne ukázal formu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Róbert Lantoši už má po klubovej sezóne. České Budějovice vypadli v predkole play-off s Kometou Brno
Róbert Lantoši už má po klubovej sezóne. České Budějovice vypadli v predkole play-off s Kometou Brno
<< predchádzajúci článok
NHL: Nemec strelil desiaty gól v sezóne, no New Jersey prehralo s Calgary
NHL: Nemec strelil desiaty gól v sezóne, no New Jersey prehralo s Calgary