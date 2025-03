Tréner Vajda oslavuje 60. rokov, Djokovičovi pomohol k 20 grandslamom

Bývalý profesionálny slovenský tenista a najúspešnejší tréner grandslamových dejín Marián Vajda oslávi v pondelok 24. marca jubileum 60 rokov. Pod jeho vedením sa Srb Novak Djokovič stal svetovou jednotkou a vyhral 20 zo svojich 24 titulov na podujatiach veľkej štvorky. Hviezdneho tenistu koučoval s krátkou prestávkou 15 rokov - od júna 2006 do mája 2017 a po necelom roku potom opäť spoluprácu obnovili.





Marián Vajda sa narodil 24. marca 1965 v Považskej Bystrici. Tenis začal hrať vo veku 10 rokov v úspešnej liahni mladých hráčov v Piešťanoch. V mládežníckych súťažiach reprezentoval ČSSR a v roku 1982 získal v Pardubiciach titul dorasteneckého majstra. Na profesionálnom okruhu pôsobil v rokoch 1982 až 1994. Jeho najvyššie umiestnenie bolo 34. miesto vo dvojhre (september 1987) a 118. miesto vo štvorhre (apríl 1990). V profesionálnom tenise boli jeho najväčšími úspechmi víťazstvo na premiérovom čs. turnaji Grand Prix Čedok Open v Prahe roku 1987 a o rok neskôr triumf na turnaji Grand Prix v Ženeve. V roku 1994 sa stal členom prvého slovenského daviscupového tímu, ktorému pomohol k postupu do vyššej triedy. Neskôr ukončil hráčsku kariéru a začal sa venovať trénerskej.Ako kouč dosiahol výborné úspechy počas štvorročného obdobia s Dominikom Hrbatým, súčasne pôsobil ako tréner v daviscupovom tíme a neskôr sa ujal funkcie kapitána fedcupového družstva SR. V rokoch 2001 až 2005 bol koučom Karola Kučeru. Potom ho angažoval Djokovič. Srb získal prvý titul na turnajoch veľkej štvorky v januári 2008 v Melbourne. O tri a pol roka neskôr po Wimbledone prvýkrát zasadol na mužský tenisový trón. Po ukončení spolupráce s "Nolem" ho angažoval v máji 2022 Alex Molčan. O rok neskôr v septembri obaja potvrdili koniec spolupráce.Vajda po víťazstve Srba na Roland Garros v júni 2021 prezradil, čo na ňom obdivuje. "Všetko. Hlavne jeho prístup. Je absolútny profesionál. Na tréningoch sa dostáva akoby viac pod tlak. Chce zlepšovať každý prvok svojej hry. Obdivujem, že chce byť stále lepší a lepší. Veľmi si cením prístup k jeho tréningom a k tenisu mimo kurtu. Umožňuje mu to byť na grandslamoch vždy najlepší," citovala kouča webstránka tennismajors.com.Djokovič po druhom ukončení spolupráce s Vajdom v marci 2022 uviedol: "Marián stál po mojom boku počas najdôležitejších a najpamätnejších momentov mojej kariéry. Spoločne sme dosiahli neuveriteľné veci a som mu veľmi vďačný za priateľstvo a oddanosť počas 15 rokov. Aj keď odchádza z tímu, vždy bude mojou rodinou a ja mu nemôžem dostatočne poďakovať za všetko, čo pre mňa urobil."Slovenského trénera považuje väčšina medzinárodných tenisových expertov i novinárov za svetovú trénerskú osobnosť. V roku 2018 získal prestížne ocenenie pre Trénera roka Asociácie tenisových profesionálov (ATP). Olympijský výbor Srbska ho vyznamenal v rokoch 2010 i 2011 titulom Tréner roka. Do Siene slávy slovenského tenisu ho uviedli 11. apríla 2008.Zdroje:https://www.tennismajors.com/atp/novak-djokovic-coach-slovakia-10-questions-about-marian-vajda-426776.htmlhttps://www.stz.sk/sien-slavy