NHL: Ovečkin má zlomenú nohu, pauzovať bude 4-6 týždňov

Kapitán Washingtonu Capitals Alexander Ovečkin má zlomenú ľavú predkolennú kosť a svojmu tímu hokejovej NHL bude chýbať 4 až 6 týždňov. Vedenie zámorského klubu informovalo o stave ruského kanoniera po štvrtkovom vyšetrení.





Ovečkin sa zranil v noci na utorok Utahu, kde k víťazstvu Capitals 6:2 pomohol dvoma gólmi, ale zápas sa pre neho predčasne skončil v tretej tretine po kolízii s Jackom McBainom. Spoločne so Samom Reinhartom (Florida) a Leonom Draisatlom (Edmonton) je Ovečkin s 15 gólmi najlepším kanonierom NHL v tejto sezóne. Na prekonanie rekordu najlepšieho strelca histórie súťaže Waynea Gretzkého mu zostáva streliť 27 gólov.Bude to najdlhšia absencia 39-ročného Ovečkina v kariére, doteraz chýbal v NHL najviac šesť duelov pre zranenie hornej časti tela 4.-14. novembra 2009. "Je to nešťastné zranenie a náš kapitán nám bude veľmi chýbať. Navyše keď bol v takejto forme," povedal podľa nhl.com tréner Capitals Spencer Carbery. Ovečkin noc pred zápasom v Utahu zaznamenal hetrik vo Vegas, v posledných dvoch dueloch tak strelil päť gólov.Počas 20 sezón v NHL vynechal Ovečkin len 59 duelov, z toho 35 pre zranenia. "Sedíme v šatni a vravíme si, že toto je zvláštne. Nie sme zvyknutí, že nehrá zápasy a že tu nie je s nami. Je to pre nás novinka. Veríme, že sa vráti ešte silnejší," dodal útočník Tom Wilson.Ovečkin má aktuálne na konte 868 gólov, Gretzky zaznamenal počas svojej kariéry 894 zásahov. Ruský hokejista sa stal najstarším hráčom v histórii NHL, ktorý dal ako prvý v sezóne 15 gólov. "Dobiehal rekord, mal sezónu rozbehnutú tak, že mohol ísť trofej pre najlepšieho strelca a potom sa mu stane smolné zranenie. Určite to zamrzí, ale možno sa vráti skôr ako sa predpokladá," dodal útočník Colorada Avalanche Nathan MacKinnon.