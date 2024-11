Shiffrinová vyhrala slalom v Gurgli a slávila 99. triumf

Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová triumfovala aj v druhom slalome novej sezóny Svetového pohára. V rakúskom Gurgli si pripísala na konto 99. víťazstvo v prestížnom seriáli a opäť vylepšila svoj rekord. Prekvapivé druhé miesto obsadila iba 18-ročná Lara Colturiová z Albánska, ktorá zaostala za víťazkou o 55 stotín. Premiéru na pódiu mala aj Švajčiarka Camille Rastová (+0,57 s).





Svetový pohár - výsledky slalomu žien v rakúskom Gurgli:

Shiffrinová nadviazala na triumf z fínskeho Levi. Dobrú pozíciu si vytvorila už v úvodnom kole, po ktorom viedla s náskokom 13 stotín pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou. Výborný vstup do sezóny potvrdila v druhej jazde a stala sa prvou víťazkou v rakúskom stredisku, ktoré je v kalendári SP premiérovo. "Bola som veľmi nervózna pred svojou jazdou. Počula som, že po príchode mojich súperiek do cieľa sa dav raduje a tlieska. To znamenalo, že mali veľmi dobré jazdy. Myslela som si, že dnes nevyhrám. Som preto veľmi spokojná, je to krásny deň," uviedla Shiffrinová po pretekoch pre reportérku Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS).Dvadsaťdeväťročná Američanka môže dosiahnuť magickú stovku budúci týždeň na domácej pôde v Killingtone. "Snažím sa to ignorovať, pokiaľ sa to stane, bude to nádherné, ak nie, tak sa nič nedeje, plakať nebudem. Verím, že podám výborný výkon pred domácim publikom, na to sa sústredím," dodala fenomenálna Američanka.Colturiová figurovala po prvom kole na štvrtej priečke. Sebavedomou jazdou v druhom kole svoje umiestnenie ešte vylepšila a dosiahla najlepší výsledok v kariére. Doterajším maximom talentovanej Albánky bolo deviate miesto z januárového slalomu vo Flachau.Slovenka Petra Vlhová chýbala na štarte, keďže si ešte stále doliečuje zranené koleno. Na zjazdovky by sa chcela vrátiť v decembri.



1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:40,22 min, 2. Lara Colturiová (Alb.) +0,55 s, 3. Camille Rastová (Švajč.) +0,57, 4. Wendy Holdenerová (Švajč.) +0,75, 5. Lena Dürrová (Nem.) +0,80, 6. Paula Moltzanová (USA) +1,10, 7. Katharina Liensbergerová (Rak.) +1,14, 8. Sara Hectorová (Švéd.) +1,22, 9. Zrinka Ljutičová (Chorv.) +1,63, 10. Melanie Meillardová (Švajč.) +1,91







Celkové poradie SP (po 3 súťažiach):



1. Shiffrinová 245, 2. Liensbergerová 148, 3. Dürrová 131, 4. Rastová 127, 5. Federica Brignoneová (Tal.) 100, 6. Moltzanová 96







slalom (2):



1. Shiffrinová 200 bodov, 2. Liensbergerová 116, 3. Dürrová a Rastová po 105, 5. Colturiová 80, 6. Moltzanová 72