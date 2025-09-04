|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 4.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Rozália
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. septembra 2025
Slovensko bude v európskych súťažiach reprezentovať deväť tímov
Európske súťaže sa budú hrať v bulharskej Sofii. Liga majstrov je na programe od 17. do 21. septembra a Eurocup od 24. do 28. septembra.
Zdieľať
Slovenský malý futbal bude v európskych súťažiach reprezentovať deväť tímov. Predstavia sa v základných skupinách Ligy majstrov a Eurocupu v septembri v Sofii.
V Lige majstrov budú Slovensko reprezentovať dve mužstvá - víťaz Niké Superligy MF 22 JAKMART Humenné a MFC Lavore Trenčín, ktorý v semifinále najvyššej slovenskej ligovej súťaže vypadol práve s Humenným. V premiérovej ženskej edícii Ligy majstrov sa predstavia hráčky Tatranu Prešov a Spartaku Myjava. V hlavnej kategórii Eurocupu budú účinkovať víťaz Niké majstrovstiev Slovenska Engerau Boys IMOOPTIK Bratislava, víťaz Niké Winter Cupu ZEL Degson Martin a košický HELP CAR. Eurocup prinesie aj turnaj v kategórii Masters, teda hráčov vo veku 40 rokov a viac, v ktorom budú slovenský malý futbal reprezentovať tímy BFC 2018 Bardejov a Semic Legends Bratislava.
Európske súťaže sa budú hrať v bulharskej Sofii. Liga majstrov je na programe od 17. do 21. septembra a Eurocup od 24. do 28. septembra. Hlavné kategórie LM aj EC majú po 32 účastníkov, v ženskej edícii LM figuruje 6 tímov a v kategórii Masters EC sa predstaví 12 mužstiev.
<< predchádzajúci článok
NHL: Platový strop v play off bude platiť už v sezóne 2025/2026
NHL: Platový strop v play off bude platiť už v sezóne 2025/2026