 24hod.sk    Šport

03. septembra 2025

Slovensko bude v európskych súťažiach reprezentovať deväť tímov



Európske súťaže sa budú hrať v bulharskej Sofii. Liga majstrov je na programe od 17. do 21. septembra a Eurocup od 24. do 28. septembra.



Slovensko bude v európskych súťažiach reprezentovať deväť tímov

Slovenský malý futbal bude v európskych súťažiach reprezentovať deväť tímov. Predstavia sa v základných skupinách Ligy majstrov a Eurocupu v septembri v Sofii.


V Lige majstrov budú Slovensko reprezentovať dve mužstvá - víťaz Niké Superligy MF 22 JAKMART Humenné a MFC Lavore Trenčín, ktorý v semifinále najvyššej slovenskej ligovej súťaže vypadol práve s Humenným. V premiérovej ženskej edícii Ligy majstrov sa predstavia hráčky Tatranu Prešov a Spartaku Myjava. V hlavnej kategórii Eurocupu budú účinkovať víťaz Niké majstrovstiev Slovenska Engerau Boys IMOOPTIK Bratislava, víťaz Niké Winter Cupu ZEL Degson Martin a košický HELP CAR. Eurocup prinesie aj turnaj v kategórii Masters, teda hráčov vo veku 40 rokov a viac, v ktorom budú slovenský malý futbal reprezentovať tímy BFC 2018 Bardejov a Semic Legends Bratislava.

Európske súťaže sa budú hrať v bulharskej Sofii. Liga majstrov je na programe od 17. do 21. septembra a Eurocup od 24. do 28. septembra. Hlavné kategórie LM aj EC majú po 32 účastníkov, v ženskej edícii LM figuruje 6 tímov a v kategórii Masters EC sa predstaví 12 mužstiev.


