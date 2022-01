Novoročné súboje v Premier League patrili hosťom, Kucka odohral za Watford celý zápas

Citizens otočili zápas

Arteta mal pozitívny test

Tottenham bol celý čas aktívnejší

2.1.2022 (Webnoviny.sk) - V novoročných dueloch anglickej futbalovej Premier League získali všetky body hostia. Z pôvodného štvorzápasového programu sa konali tri stretnutia, koronavírus totiž spôsobil odklad duelu Leicester - Norwich. A v zostávajúcich troch meraniach síl vyšli domáce kolektívy naprázdno.Najviac pútal londýnsky zápas, v ktorom Arsenal hostil obhajcu titulu Manchester City a podľahol mu 1:2. Watford na vlastnom štadióne nestačil na Tottenham (0:1) a hráči Crystal Palace prehrali s West Hamom 2:3."The Gunners" v sobotu popoludní nad "The Citizens" viedli od 31. minúty zásahom Bukaya Saku, no zverenci trénera Pepa Guardiolu po zmene strán previedli obrat.V 57. min vyrovnal z pokutového kopu Riyad Mahrez a vzápätí dostal domáci Gabriel Jesus v rýchlom slede dve žlté karty a putoval "pod sprchy". Zdalo sa , že Arsenal získa aspoň bod, no v nadstavenom čase Rodri zariadil triumf hostí.Manchester City bodoval naplno už v jedenástom zápase bez prerušenia a v priebežnej tabuľke má deväťbodový náskok pred FC Chelsea."V tomto súboji sme boli veľmi unavení, mentálne aj fyzicky. Arsenal bol lepší, ale vo futbale sa stávajú aj takéto veci, niekedy sa to zlomí na vašu stranu," priznal po stretnutie tréner Guardiola.Jeho náprotivok Mikel Arteta nemohol svojich zverencov riadiť priamo z lavičky, keďže mal pozitívny test na koronavírus a nachádza sa v izolácii."Som sklamaný, že sme v tomto zápase nezískali tri body. To ma frustruje najviac. Na druhej strane, som veľmi hrdý na výkon hráčov. Mali sme viacero príležitostí rozhodnúť to v náš prospech," priznal Artetov asistent Albert Stuivenberg.V sobotu bol v hre aj slovenský reprezentant Juraj Kucka, no jeho Watford doma podľahol Tottenhamu, Kucka odohral celý duel, v ktorom o všetkom rozhodla až šiesta minúta nadstavenia druhého polčasu a gól kolumbijského obrancu hostí Davinsona Sáncheza.Hotspur boli v celom súboji aktívnejší a vypracovali si niekoľko šancí. "Nebolo jednoduché sa presadiť proti tímu, ktorý je dobre organizovaný a deväť aj desať jeho hráčov sa pohybuje medzi loptou a vlastnou bránkou. Musíme sa zlepšiť v efektivite," priznal po súboji kouč hostí Antonio Conte.V nedeľu sú na programe ďalšie štyri stretnutia 21. kola Premier League, pričom koronavírus spôsobil odklad duelu medzi Southamptonom a Newcastlom. Kolo uzavrie pondelkový súboj medzi Manchestrom United a Wolverhamptonom.