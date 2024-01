Slovan Bratislava začne so zimnou prípravou aj v Katare, generálkou na ligu bude duel proti Slavii Praha

Rozvoj vytrvalostných a silových parametrov

V najvyššej domácej futbalovej súťaži je Slovan Bratislava na čele tabuľky s náskokom siedmich bodov práve na spomenutú Žilinu. Okrem účinkovania v I. lige a Slovenskom pohári majú Bratislavčania povinnosti aj pohárovej Európe, v šestnásťfinále Európskej konferenčnej ligy si v druhej polovici februára zmerajú sily s rakúskym Sturmom Graz.





8.1.2024 (SITA.sk) - Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava začne zimnú prípravu na zostávajúcu časť sezóny 2023/2024 v stredu 10. januára v domácich podmienkach a v druhej polovici januára vycestujú za teplom do Kataru. Ako informuje oficiálne web bratislavského klubu, na zverencov trénera Vladimíra Weissa staršieho čaká zaujímavá generálka na ligu.V úvode domácej časti prípravy absolvujú hráči Slovana kondičné testy, v ďalších dňoch využijú domáci štadióna aj ďalšie tréningové plochy."Prvá časť bude zameraná najmä na rozvoj vytrvalostných a silových parametrov. Na začiatku podstúpia hráči silovo-vytrvalostné testovanie. Výsledky zohľadníme pri plánovaní individuálnej záťaže i ako informáciu, kde sa hráči nachádzajú,“ povedal asistent trénera Boris Kitka podľa klubového webu."Belasí", ktorí v jeseni odohrali 35 súťažných duelov, sa budú v zime pripravovať približne mesiac. "Príprava je tento rok kratšia, bude si vyžadovať detailné plánovanie. Chceme v nej nadviazať na individuálne plány, ktoré mužstvo dostalo počas voľna. Najmä v priebehu posledného týždňa hráči pracovali na plnení plánov od kondičných trénerov, aby sme mali plynulejší vstup do prípravy," pokračoval Kitka.Do Kataru zamieri Slovan 20. januára a popri kondičnej a hernej príprave tam absolvuje aj prípravné stretnutia proti domácim klubom Al-Rayyan SC a Al-Wakrah SC, v záverečnej fáze rokovaní je aj tretí zápas."V Katare máme naplánované tri zápasy a očakávame dobré tréningové podmienky. Tréningy tam budú viac špecifické, budeme zvyšovať intenzitu a medzi zápasmi prechádzať aj do explozívnejšej a dynamickejšej časti,“ objasnil Kitka.Vedenie bratislavského klubu už prezradilo aj to, že A-tím absolvuje v úvode februára generálku na súťažné stretnutia v Prahe proti Slavii. "Stretneme sa s veľmi kvalitným a silným súperom, bude to päť dní pred jarnou premiérou v Žiline. Cykly, ktoré v príprave máme, chceme spojiť tak, aby sme boli dobre pripravení na prvý jarný zápas. V prípade zmien v kádri bude dôležité, aby sa noví hráči etablovali, zohrali s mužstvom a pri príchode boli čo najlepšie pripravení. Pokiaľ je totiž mužstvo dobre fyzicky pripravené, môžete sa ďaleko rýchlejšie venovať špecifickejším veciam ako štýl hry či veci vyplývajúce z herného systému a jednotlivých pozícií,“ dodal asistent trénera v Slovane.Po zimnej pauze budú "belasí" bojovať o body v piatok 9, februára v Žiline a proti rovnakému súperovi ich čaká aj osemfinálové stretnutie Slovenského pohára. Termín tohto súboja zatiaľ nie je známy."Cieľov do zimnej prípravy je viac. Chceme nájsť rezervy, ktoré by sme mimo zápasového zaťaženia mohli u hráčov objaviť, a využiť maximum z ich schopností a potenciálu. Veľakrát sa dajú zlepšovať aj individuálne faktory herného výkonu, zvlášť teraz, keď tréningový proces nebude 'narušený' zápasmi. Rovnako sa povenujeme rozvoju fyzických schopností, ktoré sú pre dnešný futbal veľmi podstatné. Je dôležité mať dobrý plán, ktorého sa chceme držať, aby sme vďaka nemu mohli absolvovať prípravu v plnom zdraví mužstva,“ uzavrel Kitka.