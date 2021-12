NHL: Rangers natiahli víťaznú sériu na šesť zápasov

Hokejisti New Yorku Rangers zvíťazili v noci na nedeľu doma nad Chicagom 3:2 a pripísali si šiesty triumf v sérii. Tá im priniesla posun na 4. miesto v tabuľke Východnej konferencie. Zo striedačky sledoval vystúpenie svojho tímu slovenský brankár Adam Húska, ktorého vedenie "jazdcov" povolalo z farmy do prvého tímu po tom, ako sa v zápase so San Jose zranil Igor Šesťorkin. Medzi žrďami však dostal šancu iný ruský brankár Alexandar Georgiev, ktorý zlikvidoval 25 striel hosťujúcich hráčov.



Pri všetkých góloch “jazdcov” boli Ryan Strome a Artemij Panarin, obaja strelili po jednom góle a zaznamenali dve asistencie. Bilanciu 1+1 mal najproduktívnejší obranca NHL Adam Fox. “Vždy ideme na ľad s tým, že chceme vyhrať. Máme dobrý tím, darí sa nám a veríme si. V tíme vládne skvelá atmosféra,” povedal Strome pre nhl.com. Chicago viedlo po prvej tretine zásluhou Patricka Kanea, ale Rangers otočili na 3:1 a v závere už len skorigoval prehru Alex DeBrincat. Panarin vídí príčinu úspechu v dobrom kolektíve. “V šatni je pozitívna energia. Sme kamaráti na ľade, aj mimo neho, navzájom sa rešpektujeme a preto sa nám tak darí,” povedal ruský útočník.



Po pozitívnom teste na koronavírus sa do zostavy New Yorku Islanders vrátil Zdeno Chára, ktorý odohral 16:39 minúty a dvakrát vystrelil na bránku. Jeho tím prehral na ľade Detroitu 3:4 po predĺžení. "Ostrovanom" sa nedarí, naposledy vyhrali pred takmer mesiacom 7. novembra nad Winnipegom (2:0) a toto bola ich desiata prehra za sebou. Red Wings sú naopak na víťaznej vlne, ich piaty triumf v sérii zariadil parádnou strelou bez prípravy obranca Moritz Seider. Dvadsaťročný Nemec strelil svoj tretí gól v NHL, so 17 bodmi sa delí o tretie miesto v produktivite nováčikov. Detroit mal naposledy takúto víťaznú sériu na prelome marca a apríla 2019. “Vedel som, že keď netrafím bránku, tak z toho bude brejk 2 na 1 na druhej strane. Našťastie to vyšlo. Celý tím hrá dobre a veríme si,” povedal Seider. Tréner Islanders Barry Trotz bol s výkonom tímu napriek prehre spokojný. “Myslím, že sme hrali dobre, som preto sklamaný, že sme prehrali. Vytvárali sme si šance, hrali sme dobre v obrane, mali sme na viac ako jeden bod,” povedal kouč “ostrovanov.” Špeciálny duel odohral obranca Nick Leddy, ktorý nastúpil proti NYI prvýkrát od júlovej výmeny do Detroitu. V drese Islanders odohral sedem sezón.



Alexander Ovečkin strelil svoj 750. gól v kariére, ktorým rozhodol o výhre Washingtonu nad Columbusom 3:1. Kapitán Caps v úvode druhej tretiny tvrdou strelou z pravej strany prekonal nováčika Daniila Tarasova a zvýšil na 2:0. “Áno, je to pekné číslo. Chcem sa posunúť ešte vyššie,” povedal ruský útočník po dosiahnutí ďalšieho významného míľnika. Ovečkin sa stal štvrtým hráčom v NHL, ktorý v každej z prvých 17 sezón strelil minimálne 20 gólov. Na Jaromíra Jágra, ktorému patrí tretia priečka v histórii najlepších strelcov NHL, stráca “Ovi” už len 16 gólov. Na dosiahnutie 750 presných zásahov potreboval Ovečkin 1222 zápasov, rýchlejšie to dokázal len Wayne Gretzky (1001). O tom, že Ovečkin s vekom nestráca na sile, svedčí aj nasledujúca štatistika. Z kvarteta hráčov, ktorí strelili aspoň 750 gólov - Gretzky (894), Gordie Howe (801), Jágr (766) potreboval Ovečkin najmenej zápasov medzi 700. a 750. gólom. Stačilo mu na to 79 duelov, Howe potreboval 106, Gretzky 116 a Jágr 182. K víťazstvu prispel aj Slovák Martin Fehérváry, ktorý bol s časom 21:27 minúty najvyťaženejším obrancom Capitals. Pripísal si plusový bod a dve strely.



Steven Stamkos rozhodol o víťazstve Tampy Bay nad Bostonom 3:2 po predĺžení. Krátko predtým sa rútil sám na brankára David Pastrňák, ale Andreja Vasilevského neprekonal a na druhej strane ukončil duel v brejku dvoch proti jednému strelou príklepom Stamkos. “Mal som veľa času premyslieť si, ako to vyriešim. Rozhodol som sa vystreliť a vyšlo to,” povedal kapitán Tampy. Slovenský obranca “bleskov” Erik Černák odohral len 9 minút a 21 sekúnd, v druhej tretine sa na ľade objavil len pár striedaní a v tretej vôbec. Zámorské médiá neuviedli príčinu jeho absencie, ale pravdepodobne si poranil členok pri blokovaní strely. Černák odohral len tretí zápas po tom, ako vynechal osem duelov pre zranenie ruky. Góly Tampy strelili Taylor Raddysh, ktorý si otvoril strelecký účet v NHL a Ondřej Palát, za Boston sa presadili Charlie Coyle a Curtis Lazar. Bruins chýbal najproduktívnejší hráč Brad Marchand, ktorý si odpykal posledný duel z trojzápasového trestu. Raddysh sa stal piatym hráčom Lightning, ktorý svoj prvý gól v kariére strelil v oslabení. Pred ním to boli Aaron Gavey (1995), Sami Helenius (1999), Eric Perrin (2006) a Yanni Gourde (2017).



Hokejisti Floridy v domácom zápase so St. Louis trikrát prehrávali, ale napokon o víťazstve 4:3 po nájazdoch rozhodol Sam Reinhart. Blues držal nad vodou brankár Ville Husso, ktorý chytil 48 striel a vytvoril si kariérne maximum. Fín nastúpil druhýkrát po tom, ako sa na covid listine ocitla jednotka Jordan Binnington. “Hrali sme dobre, mali sme stále puk a boli sme nebezpeční. Dodržiavali sme svoj plán aj keď sme prehrávali,” povedal tréner “panterov” Andrew Brunette. Dva góly Floridy strelil Maxim Mamin, pre ktorého to bol prvý viacgólový duel v profilige. Panthers sa stali šiestym tímom v histórii NHL, ktorý vyhral 14 z úvodných 15 domácich zápasov v sezóne. Predtým sa to podarilo hráčom Bostonu Bruins (1929-30), Montrealu Canadiens (1953-54), Bostonu Bruins (1973-74), Philadelphie Flyers (1986-87) a San Jose Sharks (2008-09).



O víťazstve Nashvillu nad Montrealom 4:3 rozhodol 12 sekúnd pred koncom predĺženia Filip Forsberg, keď mu gólovú akciu pripravil Mikael Granlund. “Nepovedal by som, že to máme nacvičené, ale vyšlo to,” povedal Forsberg po treťom víťaznom góle v sezóne. Luke Kunin oslávil 24. narodeniny hetrikom Gordieho Howea. Strelil gól, pridal asistenciu a v tretej tretine sa pobil s Brettom Kulakom. Skóre duelu otvoril útočník “predátorov” Eeli Tolvanen a ukončil 22-zápasové čakanie na gól. Nashville prestrielal Montreal 44:23, v tretej tretine 17:2.



Šieste víťazstvo za sebou zaznamenali hráči Minnesoty, keď zdolali Toronto 4:3 po nájazdoch. V nich rozhodol v tretej sérii Kirill Kaprizov. Oba tímy hrajú vo veľkej forme, Toronto prehralo prvýkrát po piatich zápasoch a zároveň prišlo o sériu siedmich víťazstiev vonku. S bodom však bol tréner Sheldon Keefe spokojný, pretože v polovici duelu jeho tím prehrával 0:3. Ešte v prostrednej časti však po dvoch góloch veterána Jasona Spezzu a zásahu Austona Matthewsa, ktorý skóroval v piatom zápase za sebou, vyrovnali Maple Leafs na 3:3. “Získali sme cenný bod. Páčilo sa mi, že sme ani za zlého stavu neprestali bojovať,” povedal Keefe. Torontu chýbal kľúčový útočník Mitch Marner, ktorý sa zranil v piatok na tréningu po zrážke s Jakeom Muzzinom.

Zaujímavý duel videli diváci v Ottawe, kde domáci Senators stratili s Coloradom vedenie 5:2, ale naopokon vyhrali 6:5 po predĺžení. Rozhodol o tom kapitán tímu Brady Tkachuk, keď premenil sólový únik a dal svoj druhý gól v zápase. “Snažil som sa, aby mi išli nohy a dúfal som, že strela neskončí na brankárovi. Teším sa, že to vyšlo, pretože sme zdolali silný tím. Podali sme dobrý tímový výkon,” povedal Tkachuk. Dva góly strelil aj Tim Stützle a rovnako ako Tkachuk pridal aj asistenciu. Avalanche na poslednú chvíľu vypadol pre zranenie hornej časti tela zo zostavy produktívny obranca Cale Makar.



Sériu troch prehier ukončili hokejisti Caroliny, keď zdolali doma Buffalo 6:2. Dva góly a päť plusových bodov zaznamenal Teuvo Teräväinen, Vincent Trocheck mal bilanciu 1+2, ale v závere druhej tretiny inkasoval trest na 5+DKZ za narazenie Tagea Thompsona. Neúspešný debut v bránke Sabres po výmene z Chicaga absolvoval Malcolm Subban. Z 25 striel inkasoval šesť gólov a navyše duel pre zranenie nedohral, keď ho na posledných 10 minút v bránke nahradil Aaron Dell.



Jake Guentzel zaznamenal hetrik, pridal aj asistenciu a veľkou mierou sa zaslúžil o víťazstvo Pittsburghu na ľade Vancoveru 4:1. Dvadsaťsedemročný Američan bodoval v dvanástom zápase za sebou, čím si vytvoril kariérne maximum. Počas tejto série nazbieral 16 bodov (10+6). Guentzel si pripísal svoj štvrtý hetrik a tretí štvorbodový zápas v NHL. Bodoval v každom z úvodných jedenástich zápasov Penguins vonku, čím vyrovnal klubový rekord Jevgenija Malkina zo sezóny 2008-09. Hetrik vo Vancouveri dosiahol v drese “tučniakov” naposledy Mario Lemieux v januári 1987.

4:3 pp a sn (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0, 1:0): 8. Mamin (Carlsson, Lundell), 38. Reinhart (Carlsson, Huberdeau), 58. Mamin (Lundell), rozh. náj. Reinhart - 6. Brown (Joshua, Barbašov), 27. Walman (O'Reilly), 45. Saad (O'Reilly, Parayko).: Bobrovskij - Husso,: 51:25, 13.446 divákov.2:3 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1): 37. Coyle (Haula, Smith), 45. Lazar (Carlo, Grzelcyk) - 15. Raddysh (Sergačov), 24. Palát (Cirelli, Hedman), 62. Stamkos (Sergačov).: Swayman - Vasilevskij,: 39:25, 17.850 divákov.Detroit Red Wings - New York Islanders 4:3 pp (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0): 6. Hronek (Erne, Rasmussen), 8. Gagner (Smith, Rowney), 34. Smith, 64. Seider (Suter, Zadina) - 3. Clutterbuck (Pageau, Pelech), 31. Wahlstrom (Dobson, Barzal), 53. Wahlstrom (Barzal, Parise).: Nedeljkovic - Sorokin,: 30:23, 19.152 divákov.4:3 pp a sn (1:0, 2:3, 0:0 - 0:0, 1:0): 20. Greenway (Eriksson Ek, Dumba), 26. Zuccarello (Brodin, Kaprizov), 29. Foligno (Eriksson Ek), rozh. náj. Kaprizov - 33. Spezza (Ritchie, Rielly), 38. Spezza (Matthews, Rielly), 40. Matthews (Spezza, Rielly).: Talbot - Campbell,: 40:42, 18.568 divákov.4:3 pp (1:0, 1:2, 1:1 - 1:0): 5. Tolvanen (Ekholm, Kunin), 38. Jeannot (Ekholm, Carrier), 51. Kunin (Johansen, Benning), 65. Forsberg (Granlund, Josi) - 25. Suzuki (Wideman, Caufield), 31. Dvorak (Savard, Toffoli), 44. Kulak (Caufield, Toffoli).: Saros - Allen,: 44:23, 17.159 divákov.6:5 pp (2:2, 3:1, 0:2 - 1:0): 6. Tkachuk (Stützle, Chabot), 6. Watson (Gambrell), 22. Stützle (Brown, Paul), 23. Norris (Tkachuk, Chabot), 28. Stützle (Batherson, Norris), 61. Tkachuk - 2. Helm (Aube-Kubel, Newhook), 9. Landeskog (Toews, MacKinnon), 30. Newhook, 42. Jost (MacKinnon, Johnson), 59. Toews (MacKinnon, Landeskog).: Forsberg - Johansson (23. Annunen),: 35:31, 14.237 divákov.3:1 (1:0, 1:0, 1:1): 5. Protas (Schultz), 24. Ovečkin (Carlson), 59. Hathaway - 47. Robinson (Danforth, Werenski).: Samsonov - Tarasov,: 32:18, 18.573 divákov.6:2 (2:1, 3:1, 1:0): 3. Teräväinen (Aho, Niederreiter), 14. Nečas (Jarvis, Trocheck), 24. Cole (Trocheck), 25. Trocheck, 32. Niederreiter (Aho), 42. Teräväinen (Aho) - 20. Jokiharju (Skinner, Olofsson), 40. Girgensons (Bryson, Okposo).: Raanta - Subban (50. Dell),: 29:34, 18.680 divákov.3:2 (0:1, 2:0, 1:1): 25. Strome (Panarin, Fox), 38. Fox (Panarin, Strome), 55. Panarin (Strome, Trouba) - 20. Kane (Hagel, Jones), 59. DeBrincat (Kane, Jones).: Georgiev - Lankinen,: 31:27, 17.046 divákov.1:4 (0:0, 1:3, 0:1): 27. Podkolzin (Ekman-Larsson, Boeser) - 23. Guentzel (Dumoulin, Letang), 38. Guentzel (Crosby, Carter), 39. Guentzel (Crosby, Letang), 52. Crosby (Letang, Guentzel).: Demko - Jarry,: 23:44, 18.422 divákov.





Martin Fehérváry (Washington) 21:27 0 0 0 +1 2 0



Erik Černák (Tampa Bay) 09:21 0 0 0 0 0 0



Zdeno Chára (Islanders) 16:39 0 0 0 0 2 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/