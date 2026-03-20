Piatok 20.3.2026
Meniny má Víťazoslav
20. marca 2026
NHL: Slafkovského gól na body nestačil, Černák s dvoma asistenciami
Slafkovský v 38. minúte pri presilovke otvoril skóre duelu a Montreal išiel do tretej časti s tesným vedením.
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský strelil 25. gól v prebiehajúcej sezóne zámorskej NHL, no jeho Montrealu na body nestačil, keďže Canadiens prehrali v Detroite 1:3. Obranca Erik Černák pomohol dvoma asistenciami k výhre Tampy Bay na ľade Vancouveru Canucks 6:2 a dosiahol deväť bodov v sezóne (1+8). Pavol Regenda nastúpil v treťom útoku San Jose, ktoré prehralo doma s Buffalom vysoko 0:5.
Slafkovský v 38. minúte pri presilovke otvoril skóre duelu a Montreal išiel do tretej časti s tesným vedením. Slovenský útočník si našiel odrazený puk a spomedzi kruhov strelou do horných poschodí bránky prekonal Johna Gibsona. „Je fajn streliť 25. gól, ale veľmi ma to neteší, pretože v tejto časti sezóny sa tímové body počítajú viac ako v úvode a prehra ma mrzí," povedal Slafkovský pre klubový web. Posledná tretina patrila domácim, v 43. minúte vyrovnal J.T. Compher, v 57. ich po veľkej chybe Mike Mathesona poslal do vedenia Alex DeBrincat a pri snahe Canadiens vyrovnať pri hre bez brankára upravil do prázdnej bránky na konečných 3:1 Andrew Copp. „Hrali sme celkom dobre, ale nevyužili sme šance, ktoré sme mali v druhej tretine. Mohli sme v nej streliť viac gólov. Bol to dobrý zápas, len ma mrzí, že sme ho nevyhrali," dodal Slafkovský, ktorý odohral 19:52 minút, mal dva mínusové body, až päť striel na bránku, rozdal dva bodyčeky a zablokoval jednu strelu. V 68 dueloch prebiehajúceho ročníka nazbieral už 57 bodov (25+32) a bodoval v piatich dueloch v sérii (2+3). Montrealu patrí štvrté miesto v nabitej Východnej konferencii, deviati NY Isladners naň strácajú iba bod.
Černák odohral na ľade najslabšieho tímu súťaže 20:05 minút, pripísal si jeden plusový bod, jednu strelu na bránku a jeden blok. Slovenský obranca zaznamenal prvý viacbodový zápas v sezóne, naposledy sa mu to podarilo 8. februára 2025, keď mal proti Detroitu bilanciu 1+2. Tampa, ktorú potiahli trojbodoví Nikita Kučerov a Anthony Cirelli (obaja 1+2), figuruje na treťom mieste Východnej konferencie o štyri body pred Montrealom. Kučerov je so 114 bodmi (38+76) druhý v kanadskom bodovaní o bod za útočníkom Edmontonu Connorom McDavidom. Práve Oilers hostia Lightning v noci na nedeľu.
Regenda odohral pri prehre 14:16 minút, zaznamenal jeden mínusový bod, tri bodyčeky a raz uspel na vhadzovaní. Sharks prehrali tretíkrát po sebe a z jedenástej priečky na západe strácajú dva body na postupové pozície. Sabres vyhrali druhýkrát za sebou na nulu, čisté konto zaznamenal Alex Lyon (23 zákrokov). Buffalo natiahlo sériu víťazstiev vonku už na desať zápasov, v noci na stredu vyhralo vo Vegas 2:0. Sabres sú na čele Atlantickej divízie so štvorbodovým náskokom pred Tampou a majú na dosah prvý postup do play off po 15 rokoch. Dva góly strelil Sam Carrick, ktorý zapadol do tímu po výmene z NY Rangers, Rasmus Dahlin mal bilanciu 1+1. „Nezačali sme dobre, súper mal viac z hry. Vtedy nás ale podržal brankár a to bol základ úspechu," povedal tréner „šablí" Lindy Ruff.
Boston zvíťazil nad Winnipegom 6:1 a drží siedmu priečku na východe. Až štyria jeho hráči na čele s Davidom Pastrňákom zaznamenali gól a asistenciu. Český kanonier bodoval vo ôsmom zápase za sebou, počas tejto série nazbieral 12 bodov (5+7). Bruins sa vrátili domov po trojzápasovom tripe. Pri debute za Boston skóroval Lukas Reichel, ktorý prišiel do tímu 6. marca výmenou z Vancouveru.
Florida zvíťazila v repríze posledných dvoch finále na ľade Edmontonu 4:0 vďaka výkonu brankára Sergeja Bobrovského, ktorý kryl všetkých 21 striel domácich. Ruský gólman zaznamenal štvrtý shutout v sezóne, 53. v kariére a so 454 víťazstvami sa dotiahol v historickom rebríčku na siedmeho Curtisa Josepha. „Som za to rád, ďakujem Bohu za všetko, čo som dosiahol, ale teraz sa sústredím na ďalší zápas," povedal Bobrovskij. Panthers strácajú na play off až jedenásť bodov a hrozí im, že po troch finálových účastiach a dvoch Stanleyho pohároch za sebou sa nedostanú do vyraďovacích bojov.
Čisté konto dosiahol aj Karel Vejmelka, ktorý priviedol Utah k výhre vo Vegas 4:0. Český brankár vychytal druhú nulu v sezóne a ôsmu v kariére. „Každý hráč na ľade odviedol skvelú prácu. Každý zápas musíme hrať ako keby bol siedmy v sérii. Už máme nastavenie ako v play off. Musíme hrať jednoducho, priamočiaro, tvrdo, byť silní pred bránkou a bojovať," povedal Vejmelka. Mammoth sú na pozícii prvej voľnej karty v Západnej konferencii. Dva góly strelil Clayton Keller, Barrett Hayton mal bilanciu 1+1.
Ottawa vyhrala v dôležitom zápase v boji o play off nad New Yorkom Islanders 3:2, keď 13 sekúnd pred koncom rozhodol kapitán Senators Brady Tkachuk. Strela Jordana Spencea sa odrazila od obrancu „ostrovanov" Adama Pelecha rovno na hokejku Tkachuka, ktorý zblízka dostal puk za chrbát Iľju Sorokina. Obranca Islanders Matthew Schaefer strelil 21. gól v sezóne a zaznamenal 50. bod. Najvyššie draftovaný hráč 2025 sa stal len druhým osemnásťročným obrancom, ktorý nazbieral 50 bodov. Pred ním to dokázal Phil Housley (57 bodov v sezóne 1982/83). Schaefera delia dva góly od vyrovnania nováčikovského rekordu medzi obrancami, ktorý drží Brian Leetch. Ten strelil 23 gólov v sezóne 1988/89.
O play off bojuje aj Columbus, ktorý zdolal NY Rangers 6:3 a bodoval v jedenástom zápase za sebou. Dva góly strelil Adam Fantilli. Chicago vyhralo v súboji tímov z Centrálnej divízie na ľade Minnesoty 2:1, keď brankár Spencer Knight zaznamenal 28 zákrokov. Wild nebodovali s Blackhawks prvýkrát po 19 zápasoch, táto séria sa ťahala od 4. februára 2020. Chicago zdolalo Minnesotu v riadnom čase prvýkrát od 4. novembra 2017. V súboji o voľnú kartu na západe vyhral Nashville nad Seattlom 3:1. Pri všetkých góloch Predators bol Filip Forsberg (1+2). V piatom zápase za sebou bodovali hráči Philadelphie, na ľade Los Angeles vyhrali 4:3 po nájazdoch.
sumáre:
Boston Bruins - Winnipeg Jets 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
Góly: 15. Pastrňák, 27. Reichel, 39. Arvidsson (Zacha, Mittelstadt), 44. Zacha (Mittelstadt, Arvidsson), 56. Minten (Pastrňák, Peeke), 59. Aspirot (Geekie, Reichel) - 46. Toews (Salomonsson, Lambert). Brankári: Swayman - Hellebuyck, strely na bránku: 27:24.
Columbus Blue Jackets - New York Rangers 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Góly: 15. Lundeström (Jenner), 20. Garland (Werenski), 28. Jenner (Heinen, Provorov), 36. Fantilli (Werenski, Marčenko), 47. Severson (Sillinger, Werenski), 58. Fantilli (Monahan) - 6. Trocheck, 25. Zibanejad (Lafreniere, Perreault), 41. Lafreniere (Fox, Zibanejad). Brankári: Greaves - Šesťorkin, strely na bránku: 37:25.
Detroit Red Wings - Montreal Canadiens 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Góly: 43. Compher (Kane, DeBrincat), 57. DeBrincat, 60. Copp (DeBrincat) - 38. SLAFKOVSKÝ (Caufield, Suzuki). Brankári: Gibson - Dobeš, strely na bránku: 28:33.
Ottawa Senators - New York Islanders 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Góly: 31. Pinto (Kleven, Matinpalo), 46. Foegele (Zetterlund, Gilbert), 60. Tkachuk (Spence, Batherson) - 25. Schaefer (Pulock, Horvat), 43. Schenn (Holmström, Mayfield). Brankári: Reimer - Sorokin, strely na bránku: 26:19.
Minnesota Wild - Chicago Blackhawks 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Góly: 36. Sturm (Haight, Faber) - 17. Michejev (Mangiapane), 32. Bedard. Brankári: Wallstedt - Knight, strely na bránku: 29:26.
Nashville Predators - Seattle Kraken 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Góly: 7. Ufko (Skjei,Forsberg), 28. O'Reilly (Forsberg, Stamkos), 59. Forsberg - 19. Gaudreau (Stephenson, Kakko). Brankári: Annunen - Daccord, strely na bránku: 27:26.
Edmonton Oilers - Florida Panthers 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Góly: 12. Reinhardt (Benning), 20. Greer (Benning, Rodrigues), 35. Lundell (Bennett, Rodrigues), 56. Verhaeghe (Tkachuk, Bennett). Brankári: Ingram - Bobrovskij, strely na bránku: 21:23.
San Jose Sharks - Buffalo Sabres 0:5 (0:0, 0:3, 0:2)
Góly: 30. Östlund (Doan, Stanley), 30. Carrick (Dahlin, Benson), 31. Dahlin (Zucker, Samuelsson), 41. Thompson (Krebs, Tuch), 57. Carrick (Stanley, Metsa). Brankári: Nedeljkovic - Lyon, strely na bránku: 23:16.
Vancouver Canucks - Tampa Bay Lightning 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
Góly: 33. Öhgren (Boeser, Rossi), 48. Karlsson (Rossi) - 18. Guentzel (D'Astous, McDonagh), 21. Raddysh (Kučerov, Cirelli), 25. Gourde (Raddysh, Holmberg), 26. Kučerov (ČERNÁK, Cirelli), 48. Cirelli (Hagel, ČERNÁK), 51. Hagel (Kučerov, Moser). Brankári: Lankinen - Vasilevskij, strely na bránku: 21:30.
Vegas Golden Knights - Utah Mammoth 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Góly: 3. Keller (Marino, Schmidt), 7. Keller (Crouse, Schmaltz), 9. McBain (Hayton, Sergačov), 60. Hayton (Stenlund). Brankári: Hill (9. Schmid) - Vejmelka, strely na bránku: 28:18.
Los Angeles Kings - Philadelphia Flyers 3:4 pp a sn (1:0, 1:3, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 20. Byfield (Moore, Laferriere), 21. Kopitar (Clarke, Panarin), 51. Panarin (Laughton) - 21. Konecny (Ristolainen, Bump), 25. Cates (Mičkov, Ristolainen), 27. Sanheim (Cates, Mičkov), rozh. náj. Zegras. Brankári: Kuemper - Ersson, strely na bránku: 25:20.
Slováci v akcii:
Erik Černák (Tampa) 20:05 0 2 2 +1 1 0
Juraj Slafkovský (Montreal) 19:52 1 0 1 -2 5 0
Pavol Regenda (San Jose) 14:16 0 0 0 -1 0 0
