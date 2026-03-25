Streda 25.3.2026
Meniny má Marián
25. marca 2026
NHL: Slafkovský a Černák s víťaznými gólmi, McDavid pokoril métu 1200 bodov
Do kanadského bodovania sa zapísali aj útočník Dalibor Dvorský, ktorý asistoval pri víťazstve St. Louis nad Washingtonom 3:0, a obranca Šimon Nemec pri triumfe New Jersey v Dallase 6:4.
Slovenský útočník Juraj Slafkovský pomohol gólom a asistenciou k triumfu hokejistov Montrealu Canadiens 5:2 nad lídrom Východnej konferencie NHL Carolinou Hurricanes. Gól strelil aj obranca Erik Černák a Tampa Bay aj jeho zásluhou zvíťazila nad Minnesotou 6:3. Do kanadského bodovania sa v noci na stredu zapísali aj útočník Dalibor Dvorský, ktorý asistoval pri víťazstve St. Louis nad Washingtonom 3:0, a obranca Šimon Nemec pri triumfe New Jersey v Dallase 6:4.
Presné zásahy Slafkovského a Černáka sa do štatistík zapísali ako víťazné. Dvadsaťjedenročný krídelník Montrealu najprv v 26. minúte prihral na strelu Nickovi Suzukimi, ktorú dorazil za brankára Frederika Andersena tretí člen elitného útoku Cole Caufield a vyrovnal na 2:2. Slafkovský sa o štyri minúty neskôr postaral o vedúci gól, keď sa od neho odrazila do siete strela Noaha Dobsona, ktorú ešte predtým tečoval Caufield. „Nebol som si istý, či to išlo od hokejky obrancu, ale Cole mal takú peknú oslavu, ktorú som mu nechcel pokaziť,“ povedal o svojom 28. presnom zásahu v prebiehajúcej sezóne. V 70 dueloch nazbieral už 63 bodov (28+35) a bodoval v siedmich zápasoch po sebe (5+5). V zápase, v ktorom ho vyhlásili za tretiu hviezdu, odohral dokopy 19:30 minút a mal dva plusové body, dve trestné minúty, jednu strelu na bránku a dva bloky.
Caufield strelil 44. gól v sezóne a medzi kanoniermi profiligy je lepší iba Nathan MacKinnon (46) z Colorada. Montreal podržal brankára Jakub Dobeš, ktorý kryl až 41 striel Caroliny a vyhlásili ho za najlepšieho hráča duelu. „Dobeš je teraz naozaj vo výbornej forme. Myslím si, že si uvedomuje, aký dôležitý je tento úsek a chce pomôcť tímu. Chce zastaviť čo najviac pukov a keď máte niekoho takého, máte väčšiu sebadôveru,“ povedal Slafkovský. Montreal drží tretiu priečku v Atlantickej divízii, piata Ottawa stráca tri body. Carolina má na čele Východnej konferencie už len jednobodový náskok pred Buffalom.
Tampa prehrávala doma po prvej tretine 0:2, no po druhej vyrovnala na 3:3 a v závere jej zabezpečil výhru práve Černák. Slovenský obranca sa presadil so šťastím, keďže v 58. minúte sa puk nahodený takmer cez celé klzisko na zadný mantinel odrazil Filipovi Gustavssonovi nešťastne pomedzi betóny a Černák ho už len dorazil do odkrytej siete. „Dnes sme chceli vyhrať, takže je super, že to vyšlo. Oni mali skvelý štart s dvoma presilovkovými gólmi. Vedeli sme, že musíme hrať lepšie. Začali sme posielať puky na bránku a dostali sme ich pod tlak,“ uviedol Černák, ktorého vyhlásili za prvú hviezdu zápasu. Odohral v ňom 15:28 minút, zaznamenal jednu plusku, dve trestné minúty, jednu strelu na bránku, dva bodyčeky a jednu zablokovanú strelu. Černák má v 49 dueloch sezóny na konte desať bodov (2+8).
Darren Raddysh strelil gól a pridal dve asistencie, brankár Andrej Vasilevskij si pripísal 20 úspešných zákrokov a asistenciu pri Černákovom góle. Nikita Kučerov prihral na jeden gól a je ôsmy hráč v histórii NHL s aspoň štyrmi sezónami, v ktorých pokoril 120 bodov (40+80) v základnej časti. Predtým to dokázali Wayne Gretzky (14-krát), Mario Lemieux (8), Marcel Dionne (6), Phil Esposito (6), Guy Lafleur (5), Jaromír Jágr (4) a Bobby Orr (4).
V súboji krajanov uspel Dvorský, ktorý prispel k domácej výhre St. Louis nad Washingtonom s Martinom Fehérvárym 3:0. V 55. minúte predviedol peknú akciu s kolegami z tretieho útoku, na ktorej konci upravil Otto Stenberg na 2:0. „V prvom rade to bola pekná nahrávka od Jonatana Berggrena na Dvorského. Na to som v podstate zostal na zadnej tyčke a ´Dvo´ ma tam našiel. Stačilo to doklepnúť,” povedal Stenberg. Brankár Joel Hofer predviedol 21 úspešných zákrokov a dosiahol šiesty shutout v sezóne. Dvorský odohral 12:53 a pripísal si aj jeden plusový bod. V 59 dueloch sezóny má na konte desať gólov a sedem asistencií. Fehérváry strávil na ľade 17:45 minút, raz vystrelil na bránku, rozdal tri bodyčeky a zablokoval štyri strely.
Nemec si pripísal 24. bod v ročníku (10+14), keď v piatej minúte duelu v Dallase našiel pred bránkou Jacka Hughesa a ten otvoril skóre. New Jersey viedlo po prvej tretine už 4:1, no nakoniec sa muselo obávať o výsledok a jeho triumf spečatil v poslednej minúte do prázdnej bránky Dougie Hamilton.
Martin Pospíšil bol pri triumfe Calgary nad Los Angeles 3:2 po nájazdoch, na ľade strávil len niečo vyše deväť minút. Flames vyhrali štyri zápasy po sebe vôbec prvýkrát v sezóne. Triumf im zabezpečil v štvrtej sérii Jegor Šarangovič. Pavlovi Regendovi príliš nevyšiel zápas San Jose na ľade v Nashville, keď Sharks prehrali 3:6. Slovenský útočník odohral 13:44 minút a do štatistík si pripísal až tri mínusky.
Connor McDavid strelil dva góly a priviedol Edmonton k triumfu na ľade Utahu 5:2. Hviezdny hráč tak pokoril métu 1200 bodov v základnej časti profiligy už po 784 zápasoch. Rýchlejšie to dosiahli len legendy Gretzky (504 zápasov) a Lemieux (593 zápasov). McDavid zároveň dosiahol 401 gólov. „Mám šťastie, že som mohol hrať s niekoľkými naozaj skvelými hráčmi, myslím si, že to je to hlavné,“ povedal McDavid. Najproduktívnejší obranca sezóny Evan Bouchard zaznamenal tri asistencie a na konte má už 82 bodov. Stal sa tak len štvrtým bekom od sezóny 2005/26, ktorý dosiahol viacero ročníkov s minimálne 80 bodmi. Pred ním to dokázali len Cale Makar, Erik Karlsson a Roman Josi.
Dvadsaťročný obranca Carter Yakemchuk strelil gól a pridal asistenciu vo svojom debute v NHL a Ottawe pomohol k výhre na ľade Detroitu 3:2. Siedmeho hráča draftu v roku 2024 povolali z AHL po zraneniach obrancov Thomasa Chabota, Dennisa Gilberta, Nicka Jensena, Jakea Sandersona a Lassiho Thomsona. Brady Tkachuk zaznamenal 20. gól v sezóne a Senators vyhrali štvrtý zápas v sérii.
Štvrtú výhru z uplynulých piatich duelov dosiahol Columbus, ktorý zdolal Philadelphiu 3:2 a patrí mu piate miesto na východe. Zach Werenski zaznamenal gól a asistenciu a so 77 bodmi je druhý najproduktívnejší obranca sezóny.
NHL - sumáre:
Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Góly: 6. Lindholm (Geekie, Jokiharju), 46. McAvoy (Pastrňák, Zacha) - 28. Knies, 39. Domi (Tavares, Ekman-Larsson), 43. Nylander (Tavares, McCabe), 60. Knies (Nylander, Tavares). Brankári: Swayman - Stolarz, strely na bránku: 20:35.
Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Góly: 13. Kapanen (Struble, Demidov), 26. Caufield (Suzuki, SLAFKOVSKÝ), 30. SLAFKOVSKÝ (Caufield, Dobson), 54. Demidov, 59. Evans (Carrier) - 3. Ehlers (Jarvis, Svečnikov), 8. Staal. Brankári: Dobeš - Andersen, strely na bránku 19:43.
Detroit Red Wings - Ottawa Senators 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Góly: 35. Shine (Edvinsson, Seider), 45. Larkin (DeBrincat, Raymond) - 18. Tkachuk (Stützle, Yakemchuk), 30. Yakemchuk (Zub), 32. Eller (Tkachuk). Brankári: Gibson - Ullmark, strely na bránku: 34:21.
Florida Panthers - Seattle Kraken 5:4 pp a sn (0:0, 1:0, 3:4 - 0:0, 1:0)
Góly: 23. Foote (Gregor, Forsling), 46. Luostarinen (Hinostroza, Rodrigues), 48. Verhaeghe, 53. Gregor, rozh. náj. Hinostroza - 49. Evans (Eberle, Catton), 55. Beniers (Montour, Larsson), 57. Eberle, 57. McMann. Brankári: Bobrovskij - Daccord, strely na bránku: 24:26.
New York Islanders - Chicago Blackhawks 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)
Góly: 1. Lee (Schaefer, Horvat), 49. Holmström (Mayfield), 57. Ritchie (Soucy, Barzal) - 13. Lardis (Nazar, Bertuzzi), 19. Michejev (Frondell), 20. Bertuzzi (Vlasic, Lardis), 27. Nazar (Lardis). Brankári: Rittich - Söderblom, strely na bránku: 47:24.
Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Góly: 18. Couturier (Glendening, Ristolainen), 58. Drysdale (Zegras, Dvorak) - 21. Olivier (Werenski, Severson), 23. Werenski (Severson, Marchment), 45. Marchment (Marčenko, Fantilli). Brankári: Vladař - Greaves, strely na bránku: 26:19.
Pittsburgh Penguins - Colorado Avalanche 2:6 (1:4, 0:1, 1:1)
Góly: 9. Činachov (Girard, Letang), 52. Rakell (Crosby, Rust) - 5. MacKinnon, 16. Malinski, 17. Nečas (Makar, Nelson), 18. Kelly (O'Connor, Kadri), 38. Nečas (Toews, Malinski), 57. Colton (Ničuškin, Drury). Brankári: Šilovs - Wedgewood, strely na bránku: 32:30.
Tampa Bay Lightning - Minnesota Wild 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)
Góly: 26. Point (Hagel, Raddysh), 33. Guentzel (Raddysh, Goncalves), 36. Raddysh (Kučerov, Guentzel), 58. ČERNÁK (D'Astous, Vasilevskij), 59. Hagel (Paul), 60. Holmberg (McDonagh) - 3. Zuccarello (Hughes, Boldy), 19. Faber (Tarasenko, Brink), 30. Tarasenko (Johansson, Hartman). Brankári: Vasilevskij - Gustavsson, strely na bránku: 24:23.
St. Louis Blues - Washington Capitals 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Góly: 23. Snuggerud (Mailloux, Broberg), 55. Stenberg (DVORSKÝ, Berggren), 60. Kyrou. Brankári: Hofer - Thompson, strely na bránku: 27:21.
Nashville Predators - San Jose Sharks 6:3 (5:1, 1:1, 0:1)
Góly: 3. Forsberg (Svečkov, Marchessault), 8. Wood (Marchessault), 12. Josi (Forsberg), 13. Evangelista (O'Reilly, Skjei), 17. Skjei (O'Reilly), 33. Stamkos (Forsberg, Marchessault) - 7. Gaudette (Muchamadullin, Ferraro), 38. Smith, 42. Smith (Černyšov, Desharnais). Brankári: Saros - Nedeljkovic, strely na bránku: 19:30.
Dallas Stars - New Jersey Devils 4:6 (1:4, 2:0, 1:2)
Góly: 9. Johnston (Harley, Robertson), 22. Johnston (Duchene, Robertson), 33. Robertson (Lundkvist, Johnston), 54. Bourque (Hryckowian, Harley) - 5. Hughes (NEMEC), 10. Bratt (Siegenthaler, Hamilton), 13. Brown (Gricjuk, Siegenthaler), 18. Hughes (Hughes, Bratt), 47. Meier (Hischier, Mercer), 59. Hamilton. Brankári: Oettinger - Allen, strely na bránku: 27:25.
Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Góly: 18. Connor (Morrissey, Scheifele), 23. Iafallo (Scheifele), 25. Perfetti (Vilardi, DeMelo), 59. Scheifele (Connor) - 31. Andersson (Barbašev, Howden). Brankári: Hellebuyck - Hill, strely na bránku: 21:27.
Calgary Flames - Los Angeles Kings 3:2 pp a sn (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 35. Määttä (Olofsson, Strome), 54. Parekh (Coronato, Gridin), rozh. náj. Šarangovič - 3. Byfield (Armia, Doughty), 41. Byfield (Moore, Laferriere). Brankári: Wolf - Kuemper, strely na bránku: 23:25.
Utah Mammoth - Edmonton Oilers 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
Góly: 12. Kerfoot (Durzi, Cole), 32. Crouse (Carcone, Weegar) - 15. Roslovic (Walman, Nugent-Hopkins), 32. Savoie (Bouchard, Henrique), 33. McDavid (Ekholm, Bouchard), 36. Roslovic (Hyman, Bouchard), 60. McDavid. Brankári: Vejmelka - Jarry, strely na bránku: 18:26.
Vancouver Canucks - Anaheim Ducks 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)
Góly: 6. DeBrusk (Pettersson, Hronek), 34. Boeser (Hronek, Pettersson), 43. O'Connor (Kane) - 26. Killorn (Carlson, Sennecke), 28. Granlund (Carlsson, Carlson), 42. Granlund (Kreider, Carlson), 46. McTavish (LaCombe, Killorn), 60. Terry (Kreider, Leo Carlsson). Brankári: Lankinen - Dostál, strely na bránku: 30:34.
Slováci v akcii:
Juraj Slafkovský (Montreal) 19:30 1 1 2 +2 1 2
Erik Černák (Tampa) 15:28 1 0 1 +1 1 2
Dalibor Dvorský (St. Louis) 12:53 0 1 1 +1 0 0
Martin Fehérváry (Washington) 17:45 0 0 0 -1 1 0
Šimon Nemec (New Jersey) 16:57 0 1 1 +1 0 0
Pavol Regenda (San Jose) 13:44 0 0 0 -3 2 0
Martin Pospíšil (Calgary) 9:12 0 0 0 0 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
postupujúci do play off:
Západná konferencia: Colorado, Dallas
