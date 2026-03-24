|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 24.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gabriel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. marca 2026
Hancka teší ocenenie, za podstatnejší však považuje duel s Kosovom
V rámci slávnosti boli do Siene slávy slovenského futbalu uvedení aj majstri Európy z roku 1976, keďže vlani uznala UEFA kontinentálny titul z Belehradu popri Česku aj Slovákom.
Zdieľať
Slovenského obrancu Dávida Hancka teší ocenenie Futbalista roka, keďže podľa vlastných slov na začiatku kariéry veľa individuálnych trofejí nezískaval. Zároveň však na pondelkovom galavečeri dodal, že ešte dôležitejší je preňho prípadný postup na tohtoročné MS v USA, Mexiku a Kanade. Hancko sa stal Futbalistom roka premiérovo a ako 16. hráč v ére samostatnosti.
S reprezentačným tímom sa momentálne v Senci pripravuje na štvrtkový barážový zápas s Kosovom, ktorého úspešné zvládnutie by „sokolov“ posunulo do priameho boja o postup na šampionát proti úspešnejšiemu z dvojice Turecko - Rumunsko. „Individuálne trofeje sú pekné, ale keby ste mi povedali, že sa ich vzdám výmenou za postup na majstrovstvá sveta, neváhal by som ani sekundu. To by som vymenil za všetko,“ uviedol obranca Atletica Madrid.
V rámci slávnosti boli do Siene slávy slovenského futbalu uvedení aj majstri Európy z roku 1976, keďže vlani uznala UEFA kontinentálny titul z Belehradu popri Česku aj Slovákom. Tí tvorili väčšinu vtedajšej československej reprezentácie. „Počas večera sa spomínala aj generácia legiend, ktorá vyhrala majstrovstvá Európy. Pamätám si, ako mi otec púšťal videá a rozprával mi o tom. Spomínal to aj tréner, dokonca aj dnes na tréningu hovoril o tom, aká skvelá partia to bola. Som rád, že aj my máme v reprezentácii výbornú partiu. Hoci sme ešte nič také veľké nedosiahli, veľmi rád sem chodím a s chalanmi som naozaj šťastný,“ povedal Hancko, ktorý sa s majstrami Európy stretol v pondelok počas tréningu v Senci.
Minulé leto prestúpil Hancko z Feyenoordu Rotterdam do Atletica Madrid a vo zvučnom klube jednej z najlepších súťaží sveta sa nestratil. V 42 zápasoch vo všetkých súťažiach si pripísal tri góly a tri asistencie, z čoho dva presné zásahy zaznamenal v Lige majstrov. „Myslím si, že pre Slovensko je veľká vec mať hráča v Atleticu Madrid. V minulosti sme mali veľkých hráčov v top kluboch — Martin Škrtel v Liverpoole, Marek Hamšík v Neapole, Milan Škriniar má takisto výbornú kariéru. Ja som ich kedysi sledoval a dnes mám možnosť zažívať niečo podobné. Je to neuveriteľné. Možno sme ani nečakali, že sa tak rýchlo presadím, no momentálne mám v klube najviac odohraných minút zo všetkých hráčov. Získať si tak rýchlo dôveru trénera v Atleticu, kde to noví hráči nemajú vôbec jednoduché, je pre mňa veľká vec. Myslím si, že mi pomohli skúsenosti z Feyenoordu aj z Ligy majstrov. To, že pravidelne nastupujem a som v základnej zostave, je úžasné. Niekedy mám až pocit, akoby to nebolo skutočné — napríklad keď stojím v tuneli pred zápasom a uvedomím si, kde som. O to viac si vážim aj malé úspechy, ako keď vyhrám súboj s alebo skórujem v Lige majstrov. Za všetko som veľmi vďačný a snažím sa to naplno si uvedomovať a užívať si to,“ opísal Hancko.
Na poste Futbalistu roka vystriedal Stanislava Lobotku. Stredopoliar Neapola skončil v ankete druhý a nenadviazal tak na svoje triumfy z predošlých dvoch ročníkov. „Som rád, že som sa dostal do prvej trojky, ako som už povedal aj na pódiu. Myslím si, že Dávid mal výbornú sezónu, či už v reprezentácii alebo v klube. Či to bolo ešte vo Feyenoorde, alebo teraz v Atleticu, všade dokazoval svoju kvalitu. Osobne mu to veľmi prajem, pretože nie je len skvelý futbalista, ale aj dobrý človek. Podľa mňa si toto ocenenie zaslúžil. Pri takejto ankete má každý svoj názor a každý preferuje iný typ hráča,“ zhodnotil Lobotka s tým, že aj preňho je momentálne najpodstatnejšia baráž: „Pre mňa je však najdôležitejšie, aby sme vo štvrtok vyhrali, a verím, že dvojka bude svietiť aj pri našom skóre.“
