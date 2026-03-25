Streda 25.3.2026
Meniny má Marián
25. marca 2026
Mikaela Shiffrin získala šiestykrát v kariére veľký glóbus za celkové prvenstvo vo SP
V počte celkových triumfov v prestížnom seriáli vyrovnala rekordný zápis Rakúšanky Annemarie Moserovej-Pröllovej.
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová získala šiestykrát v kariére veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári. Cennú trofej si definitívne zabezpečila vďaka bodovanému 11. miestu vo finálovom obrovskom slalome v nórskom Hafjelli. V počte celkových triumfov v prestížnom seriáli vyrovnala rekordný zápis Rakúšanky Annemarie Moserovej-Pröllovej.
Shiffrinová zaostala o 2,02 s za víťaznou Kanaďankou Valerie Grenierovou, ktorá triumfovala s náskokom 43 stotín pred domácou Nórkou Minou Fuerst Holtmannovou. Tretia skončila so stratou 57 stotín Rakúšanka Julia Scheibová, už istá držiteľka malého glóbusu v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne.
Tridsaťročná Shiffrinová predtým získala veľké glóbusy v rokoch 2017, 2018, 2019, 2022 a 2023. V utorok v Hafjelli suverénnym spôsobom vyhrala slalom a pred záverečnými pretekmi sezóny mala pred druhou Nemkou Emmou Aicherovou na čele SP 85-bodový náskok. V obrovskom slalome jej stačilo skončiť v prvej 15-ke a to sa jej podarilo, hoci po 1. kole figurovala na nebodovanej 17. pozícii so stratou 1,55 s na vedúcu Grenierovú. Aicherová po 2. kole klesla z 3. na 12. miesto.
„Mám veľkú radosť, že sa mi šiestykrát podarilo vybojovať veľký glóbus. Je to pre mňa emotívny moment, bola to náročná sezóna. Krajší záver som si ani nemohla želať. Všetká česť Emme Aicherovej. Blahoželám jej tímu k skvele odvedenej práci. Bola veľmi zdatnou súperkou, rozhodlo sa až v záverečných pretekoch. Bol to boj," uviedla Shiffrinová v cieľových priestoroch. Grenierová slávila tretí triumf v SP, v rokoch 2023 a 2024 vyhrala obrovské slalomy v slovinskej Kranjskej Gore.
finále SP v alpskom lyžovaní v Hafjelli
žwny - obrovský slalom:
1. Valerie Grenierová (Kan.) 2:16,79 min, 2. Mina Fürst Holtmannová (Nór.) +0,43 s, 3. Julia Scheibová (Rak.) +0,57, 4. Sara Hectorová (Švéd.) +0,74, 5. Stephanie Brunnerová (Rak.) +1,24, 6. Camille Rastová (Švajč.) +1,31, 7. Alice Robinsonová (Nocý Zél.) +1,66, 8. Nina O'Brienová (USA) +1,67, 9. Anna Trockerová (Tal.) +1,67, 10. Vanessa Kasperová (Švajč.) +1,71
Konečné poradie SP (po 37 súťažiach):
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1410 bodov, 2. Emma Aicherová (Nem.) 1323, 3. Rastová 1049, 4. Sofia Goggiová (Tal.) 982, 5. Robinsonová 815, 6. Paula Moltzanová (USA) 784, 7. Laura Pirovanová (Tal.) 745, 8. Scheibová 732, 9. Hectorová 692, 10. Kira Weidleová (Nem.) 640
Konečné poradie v obrovskom slalome (po 10 súťažiach):
1. Scheibová 720 bodov, 2. Rastová 511, 3. Hectorová 479, 4. Shiffrinová 422, 5. Robinsonová 408, 6. Moltzanová 392, 7. Grenierová 312, 8. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) 272, 9. Zrinka Ljutičová (Chor.) 267, 10. O'Brienová 215
Súvisiace články:
Shiffrinová dostávala nenávistné komentáre za kritiku politiky USA (12. 3. 2026)
ZOH 2026: Vlhová fandila Shiffrinovej, mrzel ju skrat Dürrovej (18. 2. 2026)
Shiffrinová si nedeľňajším víťazstvom na podujatí Svetového pohára v Špindlerovom Mlyne zabezpečila malý glóbus za slalom (25. 1. 2026)
SP žien v Copper Mountain: Mikaela Shiffrinová zvíťazila aj v treťom slalome tejto sezóny Svetového pohára (1. 12. 2025)
Shiffrinová vstúpila ako investorka do ženského futbalového klubu (6. 5. 2025)
Mikaela Shiffrinová vyhrala slalom v Sestriere a dosiahla jubilejné 100. víťazstvo vo Svetovom pohári (23. 2. 2025)
Mikaela Shiffrinová a Breezy Johnsonová získali zlato v tímovej kombinácii na MS v lyžovaní (11. 2. 2025)
Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová sa po zranení vráti už 30. januára v Courcheveli (23. 1. 2025)
Návrat Shiffrinovej je nejasný, chce však stihnúť MS (15. 1. 2025)
Shiffrinová sa možno v tejto sezóne nevráti, má komplikácie (17. 12. 2024)
Prečítajte si tiež
NHL: Slafkovský a Černák s víťaznými gólmi, McDavid pokoril métu 1200 bodov