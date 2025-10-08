|
Streda 8.10.2025
Meniny má Brigita
08. októbra 2025
ODŠTARTOVALA NHL: Florida úspešne vykročila za obhajobou titulu
V otváracom zápase novej sezóny NHL zdolala v noci na stredu Chicago Blackhawks 3:2. Víťazný gól úradujúcich dvojnásobných šampiónov strelil v 50. minúte Jesper Boqvist.
Zdieľať
Hokejisti Floridy Panthers úspešne vykročili za obhajobou Stanleyho pohára. V otváracom zápase novej sezóny NHL zdolali v noci na stredu doma Chicago Blackhawks 3:2. Víťazný gól úradujúcich dvojnásobných šampiónov strelil v 50. minúte Jesper Boqvist. Úvodná noc základnej časti priniesla aj víťazstvo Pittsburghu na ľade New Yorku Rangers 3:0, dvoma presnými zásahmi sa na ňom podieľal Justin Brazeau. V treťom nočnom stretnutí Colorado uspelo v Los Angeles 4:1 aj zásluhou dvoch gólov Martina Nečasa.
Rovnako ako vlani, aj tento rok Panthers pred prvým duelom ročníka vyvesili pod strop domácej Amerant Bank Areny v Sunrise majstrovskú vlajku, ktorá im bude pripomínať zisk titulu v minulej sezóne. Počas slávnostného ceremoniálu obranca Aaron Ekblad priniesol Stanley Cup na hraciu plochu a následne nad ním vztýčili majstrovský „banner“. „Bola to výborná príležitosť ešte raz si to celé vychutnať a potom obrátiť list. Akonáhle prvýkrát vhodili buly, začala sa úplne nová sezóna s novými príležitosťami a výzvami,“ poznamenal útočník Floridy Brad Marchand. Prvý gól sezóny strelil útočník hostí Frank Nazar, ktorý v 11. minúte po rýchlom brejku otvoril skóre. Florida však ešte v prvej tretine, v ktorej prestrieľala súpera 17:3, otočila skóre zásluhou A.J. Greera a Cartera Verhaegheho. V druhej časti vyrovnal po ďalšom rýchlom výpade Teuvo Teräväinen, ktorý zúročil prihrávku Nazara, no v polovici tretieho dejstva zariadil triumf šampióna Boqvist. Švédsky útočník sa presadil v náročnej pozícii pred bránkou, keď trafil vo vzduchu prihrávku Mackieho Samoskevicha. Ten zaznamenal v zápase dve asistencie. „To je presne to, čo sme chceli - získať dva body. Bol to úžasný večer, vyvesenie vlajky a celá tá atmosféra okolo toho,“ vyznal sa autor víťazného zásahu Boqvist.
Za Blackhawks mal okrem Nazara bilanciu 1+1 aj Teräväinen, Tyler Bertuzzi si pripísal dve asistencie. Na striedačke „jastrabov“ absolvoval premiéru nový tréner Jeff Blashill, ktorý má za úlohu previesť mužstvo prestavbou. „Počas našej cesty budeme prechádzať vrcholmi a pádmi a musíme odviesť lepšiu prácu, aby sme sa uistili, že tie pády nebudú príliš bolestné. Musíme pokračovať v raste a hľadaní ciest, ako nedávať súperovi ľahké šance,“ zdôraznil Blashill. Panthers uspeli aj bez dlhodobo zranených opôr Aleksandra Barkova a Matta Tkachuka, 17 úspešnými zákrokmi prispel k výhre brankár Sergej Bobrovskij. Jeho náprotivok Spencer Knight mal proti svojmu bývalému klubu viac práce, čelil až 37 strelám. „Bol to dobrý zápas, tvrdý boj, a, samozrejme, Florida má skvelý tím. Vedeli sme, že to bude náročné,“ povedal pre nhl.com Knight, ktorý odchytal prvý duel proti Floride od marca, keď ho Panthers vymenili do Chicaga: „Bolo zaujímavé stáť na opačnej strane, no bola to zábava.“ Florida predĺžila svoju víťaznú domácu sériu proti Blackhawks na deväť zápasov.
Novú sezónu odštartoval víťazne aj Pittsburgh, ktorý triumfoval na ľade Rangers 3:0 aj vďaka výbornému výkonu Artursa Šilovsa. Lotyšský brankár, ktorý prišiel k Penguins v júli výmenou z Vancouveru, zlikvidoval všetkých 25 striel domácich „jazdcov“ a radoval sa z prvého čistého konta v kariére v základnej časti NHL. „Je to skvelý pocit chytať za nový tím. Myslím si, že už máme s chalanmi celkom dobrú chémiu a je pekné vyhrať na ľade súpera. Tvrdá práca sa vyplatila, cítil som sa sebavedomo. Mal som pocit, že môj výkon bol solídny a verím, že to bude takto pokračovať,“ komentoval svoj debut v drese Pittsburghu Šilovs, ktorý doteraz jedinú „nulu“ vychytal v drese Canucks v play off sezóny 2023/24. Je druhý brankár v klubovej histórii, ktorý vychytal nulu vo svojom debute v tíme, pred ním to dokázal len Maxime Lagace v roku 2021.
Nový kormidelník „tučniakov“ Dan Muse sa tešil z víťazstva vo svojej profiligovej premiére. Brankár Rangers Igor Šesťorkin čelil 28 strelám, z ktorých ho prekonal len Brazeau. Ten pridal v závere ešte gól do prázdnej bránky, rovnako ako Blake Lizotte. Jevgenij Malkin asistoval pri dvoch góloch hostí a s 12 asistenciami v otváracích zápasoch sezóny je už tretí v klubovom poradí po Mariovi Lemieuxovi (14) a Jaromírovi Jágrovi (13), pričom vyrovnal zápis Krisa Letanga. Na striedačke Rangers debutoval Mike Sullivan, ktorý trénoval Penguins v predošlých 10 sezónach. „Môj prvý poznatok vo funkcii je, že nás čaká ešte dlhá práca, aby sme sa stali tímom, akým chceme byť. V niektorých momentoch zápasu sme už takým mužstvom boli, ale malo to ďaleko od konzistencie,“ vyjadril sa Sullivan.
Úspešný štart zaznamenalo aj Colorado, ktoré zvíťazilo na ľade Los Angeles 4:1. Hostia sa mohli oprieť o svojich ofenzívnych lídrov, Martin Nečas strelil dva góly, Artturi Lehkonen mal gól a asistenciu a Nathan MacKinnon a Cale Makar nazbierali zhodne dve asistencie. Brankár Scott Wedgewood pomohol k výhre 24 úspešnými zákrokmi. Nečas najprv v druhej tretine otvoril skóre presnou strelou švihom do horného rohu bránky a v polovici tretej časti využil presilovku, keď po prihrávke Makara našiel medzierku nad vyrážačkou Darcyho Kuempera a zvýšil na 4:0. „Prvá tretina nebola z našej strany ideálna, potom sme sa rozbehli. Kemp mi pomohol, mal som dosť času na to, aby som v klube všetkých lepšie spoznal,“ povedal Nečas, ktorý prišiel do Colorada v januári z Caroliny. „V minulej sezóne často volil prihrávky na spoluhráčov. Ja ho však vnímam ako strelca a myslím si, že potrebuje nájsť správny balans pri streľbe. V príprave už od prvého zápasu častejšie strieľal a dnes si našiel dve dobré palebné pozície,“ uviedol na adresu českého útočníka tréner „lavín“ Jared Bednar. Jediný gól domácich dal päť minút pred koncom v presilovke 5 na 3 Kevin Fiala.
Slovenský hokej nemal v úvodnú zámorskú noc svoje zastúpenie.
NHL - sumáre:
Florida Panthers - Chicago Blackhawks 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Góly: 12. Greer (Gadjovich, Forsling), 15. Verhaeghe (Samoskevich), 50. J. Boqvist (Samoskevich, Rodrigues) - 11. Nazar (Bertuzzi, Teräväinen), 22. Teräväinen (Nazar, Bertuzzi). Brankári: Bobrovskij - Knight, strely na bránku: 37:20.
New York Rangers - Pittsburgh Penguins 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Góly: 20. Brazeau (Malkin), 58. Brazeau (Malkin, Mantha), 59. Lizotte (Shea, Dewar). Brankári: Šesťorkin - Šilovs, strely na bránku: 25:30.
Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Góly: 56. Fiala (Kempe, Kopitar) - 21. Nečas (MacKinnon, Lehkonen), 27. Malinski, 35. Lehkonen (Makar, MacKinnon), 51. Nečas (Makar, Nelson). Brankári: Kuemper - Wedgewood, strely na bránku: 25:23.
MacKinnon najproduktívnejším hráčom Avalanche, pittsburské trio do histórie
Útočník Colorada Nathan MacKinnon dosiahol v úvodnom zápase sezóny NHL na ľade Los Angeles významný míľnik, keď sa stal najproduktívnejším hráčom v histórii Avalanche. Skúsený kanadský hokejista prispel k víťazstvu 4:1 dvomi asistenciami, pričom tá prvá bola jeho 1016. bodom v základnej časti a dostal sa ním v tímovej produktivite pred legendárneho Joea Sakica, ten v drese Colorada nazbieral 1015 bodov.
MacKinnon zaznamenal historickú métu vďaka asistencii pri prvom góle Martina Nečasa. Na 1016 bodov (367+649) potreboval 871 zápasov, Sakic dosiahol 1015 bodov v 870 stretnutiach. Bývalý fenomenálny center však nazbieral aj ďalších 626 bodov v drese Nordiques ešte predtým, než sa organizácia pred sezónou 1995/96 presťahovala z Quebecu do Denveru. Sakic tak stále vedie súhrnnú historickú produktivitu Nordiques/Avalanche so 1641 bodmi v 1378 zápasoch, pred tretím MacKinnonom je aj legendárny slovenský útočník Peter Šťastný (1048 bodov v 737 stretnutiach).
Do histórie sa v noci na stredu zapísali aj traja velikáni v drese Pittsburghu. Sidney Crosby, Jevgenij Malkin a Kris Letang nastúpili vo víťaznom dueli na ľade New Yorku Rangers (3:0) a spoločne začali už 20. sezónu v jednom tíme. To sa dosiaľ nepodarilo žiadnej inej trojici v štyroch hlavných severoamerických profesionálnych súťažiach.
Kapitán Crosby so spoluhráčom z útoku Malkinom a obrancom Letangom počas 20 rokov doviedli Penguins k trom majstrovským titulom. „Zdieľať dvadsať rokov zážitkov s ´Genom´ a ´Tangerom´ a celý čas hrať spolu je niečo zriedkavé. Sme vďační, že môžeme byť v tejto situácii, že stále môžeme súťažiť a hrať hokej,“ citovala 38-ročného Crosbyho agentúra AP.
Naopak, v drese „tučniakov“ debutovali v profilige iba 18-ročný útočník Ben Kindel a o rok starší obranca Harrison Brunicke. Ten sa stal prvým korčuliarom z Juhoafrickej republiky, ktorý nastúpil v NHL, a celkovo druhým rodákom z JAR v súťaži po bývalom nemeckom brankárovi Olafovi Kölzigovi. Kindel s Brunickem ešte neboli na svete, keď Crosby s Malkinom a Letangom spoločne odštartovali svoju púť v NHL.
