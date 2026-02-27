|
Piatok 27.2.2026
Archív správ
27. februára 2026
NHL: Slafkovský asistoval, no jeho Montreal prehral s NY Islanders
Slovenský útočník bol pri góle Colea Caufielda v 50. minúte pri presilovke, ktorým sa Montreal dostal do vedenia 3:2.
Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský si pripísal asistenciu v nočnom zápase zámorskej NHL, no jeho Montreal prehral s New Yorkom Islanders 3:4 po predĺžení. Dvadsaťjedenročný krídelník strávil na ľade 18:42 minút a do štatistík si pripísal aj dve trestné minúty, tri zablokované strely a dve mínusky. Slafkovský má v 58 dueloch prebiehajúcej sezóny na konte 46 bodov (21+25). Connor McDavid ako prvý v ročníku pokoril stobodovú hranicu, čo sa mu podarilo v 60. zápase (35+65). K výhre Edmontonu na ľade Los Angeles 8:1 prispel gólom a asistenciou. Métu 100 bodov dosiahol v deviatej sezóne v kariére.
Slafkovský bol pri góle Colea Caufielda v 50. minúte pri presilovke, ktorým sa Montreal dostal do vedenia 3:2. Necelé dve minúty pred koncom tretej tretiny však vyrovnal Anders Lee a v 62. minúte rozhodol o triumfe hostí Jean-Gabriel Pageau. „Charakter. To je prvé slovo, ktoré mi napadne po tomto zápase. Aj keď sme prehrávali o dva góly, mal som pocit, že sme pokojní a naďalej sme hrali svoju hru," povedal pre nhl.com tréner „ostrovanov" Patrick Roy. Islanders natiahli víťaznú sériu na tri stretnutia, dvoma gólmi v rozpätí 55 sekúnd k tomu prispel obranca Matthew Schaefer, jednotka tohtoročného draftu. Schaefer strelil už 18 gólov a prekonal historický rekord Phila Housleyho v počte presných zásahov 18-ročného obrancu. Housley strelil ako osemnásťročný v drese Buffala Sabres v sezóne 1982/83 sedemnásť gólov. Schaefer zároveň prekonal klubový rekord Denisa Potvina v počte gólov obrancu v nováčikovskej sezóne. Rekord NHL v počte gólov v nováčikovskej sezóne drží Brian Leetch, ktorý v drese New Yorku Rangers strelil 23 gólov v ročníku 1988/89. Do zostavy Montrealu sa po 40 zápasoch vrátil Alex Newhook a zaznamenal asistenciu.
Z výhry sa netešil ani obranca Šimon Nemec, ktorého New Jersey prehralo v Pittsburghu 1:4. Ďalší účastník ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo strávil na ľade 20:09 minút, vyslal dve strely na bránku a dostal menší trest. Penguins nastúpili prvýkrát v sezóne bez svojho kapitána Sidneyho Crosbyho, ktorý sa zranil na ZOH a tímu bude chýbať štyri týždne. Arturs Šilovs zaznamenal 28 zásahov, Tommy Novak, Connor Clifton, Jegor Činachov a Blake Lizotte skórovali za Penguins, ktorí majú od 13. januára bilanciu 9-1-3. Dve asistencie zaznamenal útočník Pittsburghu Jevgenij Malkin, ktorý sa dostal na métu 1392 bodov (527+865) a dostal sa na 25. miesto histórie pred Bretta Hulla. Debut bez bodového zápisu v drese Penguins absolvoval po výmene z Colorada obranca Samuel Girard.
Dalibor Dvorský nastúpil v prvom útoku St. Louis, ktoré doma zdolalo Seattle 5:1. Odohral 13:35 min a pripísal si jeden mínusový bod. Druhý hetrik v kariére strelil útočník Blues Dylan Holloway, spečatil ho gólom do prázdnej bránky. Pre zranenie členka vynechal Holloway 23 z posledných 24 zápasov, z toho posledných osem. „Cítim sa oveľa lepšie, ako keď som sa vrátil na ten jeden zápas proti Edmontonu. Mal som ťažké zranenie členka, ale už je to v poriadku a dúfam, že ostanem zdravý do konca sezóny," povedal Holloway, ktorý zaznamenal hetrik ako prvý hráč Blues v tejto sezóne. Pridal aj asistenciu a so štyrmi bodmi si vytvoril osobný rekord. Dvorský nastúpil vo formácii s kapitánom Braydenom Schennom a Jimmym Snuggerudom, do väčšej šance sa nedostal a na buly mal 50-percentnú úspešnosť.
Carolina zvíťazila v súboji dvoch najlepších tímov Východnej konferencie doma nad Tampou Bay tesne 5:4 a bodovo sa dotiahla na Lightning. Tampa prišla o šesťzápasovú víťaznú sériu, Hurricanes natiahli šnúru triumfov na štyri a bodovali v posledných jedenástich zápasoch. Slovenský obranca hostí Erik Černák odohral 15:26 minút, vyslal dve strely, jednu zablokoval a mal dva plusové body. Víťazný gól Caroliny strelil v 48. minúte Sebastian Aho. Gól a asistenciu zaznamenali za domácich Taylor Hall, Logan Stankoven a Seth Jarvis, brankár Brandon Bussi zlikvidoval 24 striel. „Mali sme dobrý štart, myslím, že to bol napokon kľúč k úspechu," povedal tréner Hurricanes Rod Brind’Amour. Za Lightning skóroval Nikita Kučerov a bodoval v dvanástom zápase v sérii.
Calgary s Martinom Pospíšilom vyhralo v San Jose 4:1, v drese domácich absentoval Pavol Regenda, ktorý bol len zdravý náhradník. Pospíšil nastúpil vo štvrtom útoku, na ľade bol osem minút a na bránku Sharks vyslal jednu strelu. V bránke „plameňov" zažiaril Dustin Wolf, ktorý chytil 34 striel. Dva góly strelil Nazem Kadri, Mikael Backlund a Connor Zary mali bilanciu 1+1.
V dueli najlepších tímov západu triumfovali hráči Minnesoty na ľade prvého Colorada 5:2 a dosiahli šiestu výhru v sérii. Dvoma gólmi a dvoma asistenciami ich potiahol olympijský víťaz Matthew Boldy. Ďalší zlatý medailista z Milána obranca Quinn Hughes zaznamenal asistenciu a natiahol svoju bodovú sériu na 11 duelov. Brankár Wild Filip Gustavsson chytil 44 striel, ale zápas nedochytal do konca. Na posledných 64 sekúnd ho nahradil Jesper Wallstedt a mal dva úspešné zásahy. Gustavsson v priebehu zápasu ochorel a preto ho v závere tréner John Hynes vystriedal. „Možno sme ho mohli vystriedať aj skôr, medzi tretinami, ale chcel ísť ešte do bránky. V závere sme ho radšej poslali dole. Mal skvelý zápas, vytiahol viacero vynikajúcich zákrokov," povedal Hynes. Boldy zaznamenal piaty štvorbodový zápas v drese Wild a posunul sa na druhé miesto v klubovej histórii po boku Matsa Zuccarella. Rekord drží Marián Gáborík, ktorý zaznamenal sedem štvorbodových duelov. Boldy sa stal prvým hráčom Minnesoty, ktorý zaznamenal dva štvorbodové zápasy za sebou.
Joonas Korpisalo zaznamenal 36 zákrokov a pomohol Bostonu k víťazstvu nad Columbusom 4:2. V druhej tretine ho po zrážke s Milesom Woodom na šesť minút vystriedal Michael DiPietro. Dva góly strelil Viktor Arvidsson, Blue Jackets prehrali prvýkrát po siedmich zápasoch. David Pastrňák zaznamenal 50. asistenciu v sezóne a stal sa štvrtým hráčom v histórii Bruins, ktorému sa to podarilo aspoň v štyroch sezónach za sebou. Pred ním to dokázali Phil Esposito (7), Ray Bourque (6 a 5) a Bobby Orr (6).
Detroit vyhral v Ottawe 2:1 po predĺžení, keď oba góly Red Wings strelil kapitán Dylan Larkin. Olympijský víťaz z Milána zaznamenal 13. víťazný gól v extračase a v klubových zápisoch sa dostal na prvé miesto pred Sergeja Fiodorova. Jediný gól Senators strelil ďalší olympijský šampión Brady Tkachuk. Florida zdolala Toronto 5:1, keď dva góly dvojnásobných obhajcov Stanleyho pohára strelil Brad Marchand. Panthers pred zápasom ocenili sedem medailistov zo ZOH v Taliansku. Panthers strácajú na play off osem bodov.
Matvej Mičkov rozhodol svojím druhým gólom v zápase o víťazstve Philadelphie na ľade NY Rangers 3:2 po predĺžení. Flyers otočili duel z 0:2. Nashville strelil tri góly v tretej tretine a zdolal Chicago 4:2. Brankár Justus Annunen zaznamenal 21 zákrokov.
sumáre:
Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Góly: 16. Arvidsson (Aspirot), 27. Geekie (Pastrňák, E. Lindholm), 52. Kuraly (Jeannot), 60. Arvidsson (McAvoy, Mittelstadt) - 5. Marčenko (Marchment, Fantilli), 54. Fantilli (Marchment, Werenski). Brankári: Korpisalo (27.-33. DiPietro) - Merzlikinš, strely na bránku: 23:40.
Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 5:4 (3:2, 1:2, 1:0)
Góly: 2. Ehlers (Miller, Martinook), 3. Stankoven (Hall, Chatfield), 7. Hall (Blake, Stankoven), 28. Jarvis (Svečnikov), 48. Aho (Jarvis, Svečnikov) - 17. Hagel (Sabourin, Guentzel), 18. Kučerov (Point, Moser), 22. James (Guentzel, McDonagh), 35. Point (Guentzel, Raddysh). Brankári: Bussi - Johansson, strely na bránku: 33:28.
Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)
Góly: 4. Marchand (Lundell), 6. Verhaeghe (Rodrigues, Lundell), 17. Rodrigues, 57. Marchand, 59. Tkachuk (Bennett, Reinhart) – 41. Tavares (Matthews, Ekman-Larsson). Brankári: Bobrovskij - Woll, strely na bránku: 37:29.
Montreal Canadiens - New York Islanders 3:4 pp (1:0, 1:2, 1:1 - 0:1)
Góly: 13. Dobson (Hutson), 31. Dobson (Texier, Newhook), 50. Caufield (Demidov, SLAFKOVSKÝ) - 38. Schaefer (Barzal, Ritchie), 39. Schaefer (DeAngelo, Sorokin), 59. Lee (Horvat, Holmström), 62. Pageau (Holmström). Brankári: Montembeault - Sorokin, strely na bránku: 24:26.
Ottawa Senators - Detroit Red Wings 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 19. Tkachuk (Sanderson, Stützle) - 26. Larkin (Raymond, Seider), 62. Larkin (Raymond). Brankári: Ullmark - Gibson, strely na bránku: 27:20.
Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Góly: 19. Novak (Letang, Malkin), 47. Clifton (Shea, Mantha), 48. Činachov (Malkin), 59. Lizotte – 25. Cotter (Hamilton, J. Hughes). Brankári: Šilovs - Markström, strely na bránku: 35:29.
Nashville Predators - Chicago Blackhawks 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
Góly: 14. Forsberg, 48. Wood (Haula, Evangelista), 57. O'Reilly (Josi), 60. Stamkos - 25. Bedard (Greene), 44. Bertuzzi (Teräväinen, Rinzel). Brankári: Annunen - Knight, strely na bránku: 26:23.
New York Rangers - Philadelphia Flyers 2:3 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 10. Carrick (Raddysh, Borgen), 22. Lafreniere (Cuylle, Trocheck) - 31. Mičkov (Cates, Tippett), 41. Zegras (Konecny, Sanheim), 63. Mičkov (Couturier, Seeler). Brankári: Šesťorkin - Ersson, strely na bránku: 24:25.
St. Louis Blues - Seattle Kraken 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Góly: 8. Holloway (Berggren, Suter), 22. Kyrou (Bučnevič, Parayko), 22. Holloway (Berggren, Suter), 42. Suter (Holloway, Faulk), 57. Holloway (Faulk, Finley) - 13. Kakko (Wright, Montour). Brankári: Hofer - Grubauer, strely na bránku: 31:24.
Colorado Avalanche - Minnesota Wild 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Góly: 34. Nečas (MacKinnon, Manson), 60. Nečas (MacKinnon, Landeskog) - 28. Eriksson Ek (Boldy, Kaprizov), 38. Eriksson Ek (Boldy, Hughes), 56. Zuccarello (Hartman, Kaprizov), 57. Boldy, 60. Boldy (Faber, Middleton). Brankári: Blackwood - Gustavsson (59. Wallstedt), strely na bránku: 47:36.
San Jose Sharks - Calgary Flames 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Góly: 22. Toffoli (Ferraro, Misa) - 36. Kadri (Farabee, Weegar), 46. Zary (Backlund, Kuznecov), 52. Kadri (Zary), 58. Backlund (Coronato, Whitecloud). Brankári: Askarov - Wolf, strely na bránku: 35:29.
Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 1:8 (1:2, 0:3, 0:3)
Góly: 13. Foegele (Edmundson) – 8. Emberson (Roslovic, Savoie), 9. Podkolzin (Mangiapane, Nurse), 23. Mangiapane (Hyman, Ekholm), 25. McDavid (Hyman), 29. Hyman (Draisaitl, Bouchard), 41. Draisaitl (McDavid), 46. Walman (Savoie, Draisaitl), 48. Walman (Draisaitl). Brankári: Kuemper (27. Forsberg) - Ingram, strely na bránku: 22:37.
Slováci v akcii
Juraj Slafkovský (Montreal) 18:42 0 1 1 -2 0 2
Šimon Nemec (New Jersey) 20:09 0 0 0 0 2 2
Erik Černák (Tampa Bay) 15:26 0 0 0 +2 2 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 13:35 0 0 0 -1 0 0
Martin Pospíšil (Calgary) 08:01 0 0 0 0 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
