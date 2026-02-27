Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 27.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alexander
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

27. februára 2026

V osemfinále Ligy majstrov Real proti Manchestru City, PSG má Chelsea


Tagy: Liga majstrov

Atletico Madrid so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom sa stretne s anglickým Tottenhamom Hotspur.



Zdieľať
V osemfinále Ligy majstrov Real proti Manchestru City, PSG má Chelsea

Šlágrom osemfinálových vyraďovacích bojov futbalovej Ligy majstrov bude dvojzápas medzi Realom Madrid a Manchestrom City. Atletico Madrid so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom sa stretne s anglickým Tottenhamom Hotspur. Obhajcu trofeje Paríž Saint-Germain čaká konfrontácia s FC Chelsea. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). Prvé zápasy sú na programe 10. a 11. marca, odvety o týždeň neskôr.


„Biely balet“ a ManCity na seba narazia vo vyraďovačke už piaty rok po sebe. V roku 2022 postúpili cez svojho súpera do finále Madridčania, o rok v rovnakej fáze neskôr City vyradilo Real. Pred dvoma rokmi sa tieto tímy stretli vo štvrťfinále, pričom úspešnejší bol španielsky tím. Vlani postúpil anglický zástupca po konfrontácii už v play off o postup do osemfinále. Vo formáte LM platnom od minulého ročníka môžu tvoriť dvojicu kluby z rovnakej krajiny i tie, ktoré proti sebe hrali v ligovej fáze. Práve v dlhodobej časti si Real a ManCity zahrali proti sebe opäť, v decembri minulého roka zvíťazili „cityzens“ 2:1.

Ligová fáza priniesla opäť niekoľko prekvapení, keďže o účasť medzi 16 najlepšími účastníkmi muselo bojovať hneď niekoľko veľkoklubov. Real Madrid aj PSG svoju pozíciu favoritov zvládli, minuloročný finalista Inter Miláno však stroskotal v dvojzápase s nórskym prekvapením FK Bödo/Glimt. PSG bude mať v osemfinále motiváciu navyše, keďže v závere minulej sezóny jeho hráči podľahli „The Blues“ vo finále MS klubov FIFA (0:3). Atletico Madrid si v baráži poradilo s belgickým Club Bruggy a proti Tottenhamu budú chcieť „Los Colchoneros“ po dvoch rokoch postúpiť do štvrťfinále.

Víťaz ligovej fázy tohto ročníka anglický Arsenal sa stretne s nemeckým Bayerom Leverkusen. Druhý najlepší tím tejto časti Bayern Mníchov si zmeria sily s Atalantou Bergamo. Tretí Liverpool sa postaví proti tureckému Galatasarayu, piata FC Barcelona sa stretne s Newcastlom United, ktorému čelila aj v úvode ligovej fázy. Katalánci si vtedy poradili s účastníkom Premier League 2:1. Papierovo najprijateľnejšieho súpera má Bodö/Glimt, ktoré zabojuje o premiérovú účasť medzi top 8 v Lige majstrov s portugalským Sportingom Lisabon.

Tímy, ktoré sa umiestnili v ligovej fáze na 1. až 8. mieste, sú v žrebe nasadené a stretnú sa s postupujúcimi z play off. Nasadení budú hrať úvodný duel vonku, v odvete budú mať výhodu domáceho ihriska. Kompletný časový harmonogram zverejní UEFA v priebehu piatka.

Žrebu vo švajčiarskom Nyone sa ujal tradične vicegenerálny sekretár UEFA Giorgio Marchetti. V pozícii hosťa sa k nemu pripojil bývalý chorvátsky stredopoliar Ivan Rakitič, ktorý sa tešil zo zisku trofeje v sezóne 2014/15 ako hráč FC Barcelona.

prehľad dvojíc osemfinále Ligy majstrov:

Paríž Saint-Germain - FC Chelsea

Real Madrid - Manchester City

Newcastle United - FC Barcelona

FK Bodö/Glimt - Sporting Lisabon

Galatasaray Istanbul - FC Liverpool

Atalanta Bergamo - Bayern Mníchov

Atletico Madrid - Tottenham Hotspur

Bayer Leverkusen - FC Arsenal


štvrťfinálový pavúk:

Paríž Saint-Germain/FC Chelsea - Galatasaray Istanbul/FC Liverpool

Real Madrid/Manchester City - Atalanta Bergamo/Bayern Mníchov

Newcastle United/FC Barcelona - Atletico Madrid/Tottenham Hotspur

FK Bodö Glimt/Sporting Lisabon - Bayer Leverkusen/FC Arsenal



termíny LM 2025/26:

osemfinále: 10., 11. a 17., 18. marca

štvrťfinále: 7., 8. a 14., 15. apríla

semifinále: 28., 29. apríla a 5., 6. mája

finále: 30. mája (Budapešť)


Tagy: Liga majstrov
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Play off o osemfinále Európskej ligy: V Plzni zavládol smútok, Červ: Bolesť musíme pretaviť na motiváciu
<< predchádzajúci článok
NHL: Slafkovský asistoval, no jeho Montreal prehral s NY Islanders

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 