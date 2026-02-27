|
Piatok 27.2.2026
27. februára 2026
V osemfinále Ligy majstrov Real proti Manchestru City, PSG má Chelsea
Atletico Madrid so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom sa stretne s anglickým Tottenhamom Hotspur.
Šlágrom osemfinálových vyraďovacích bojov futbalovej Ligy majstrov bude dvojzápas medzi Realom Madrid a Manchestrom City. Atletico Madrid so slovenským reprezentantom Dávidom Hanckom sa stretne s anglickým Tottenhamom Hotspur. Obhajcu trofeje Paríž Saint-Germain čaká konfrontácia s FC Chelsea. Rozhodol o tom piatkový žreb vo švajčiarskom Nyone, sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). Prvé zápasy sú na programe 10. a 11. marca, odvety o týždeň neskôr.
„Biely balet“ a ManCity na seba narazia vo vyraďovačke už piaty rok po sebe. V roku 2022 postúpili cez svojho súpera do finále Madridčania, o rok v rovnakej fáze neskôr City vyradilo Real. Pred dvoma rokmi sa tieto tímy stretli vo štvrťfinále, pričom úspešnejší bol španielsky tím. Vlani postúpil anglický zástupca po konfrontácii už v play off o postup do osemfinále. Vo formáte LM platnom od minulého ročníka môžu tvoriť dvojicu kluby z rovnakej krajiny i tie, ktoré proti sebe hrali v ligovej fáze. Práve v dlhodobej časti si Real a ManCity zahrali proti sebe opäť, v decembri minulého roka zvíťazili „cityzens“ 2:1.
Ligová fáza priniesla opäť niekoľko prekvapení, keďže o účasť medzi 16 najlepšími účastníkmi muselo bojovať hneď niekoľko veľkoklubov. Real Madrid aj PSG svoju pozíciu favoritov zvládli, minuloročný finalista Inter Miláno však stroskotal v dvojzápase s nórskym prekvapením FK Bödo/Glimt. PSG bude mať v osemfinále motiváciu navyše, keďže v závere minulej sezóny jeho hráči podľahli „The Blues“ vo finále MS klubov FIFA (0:3). Atletico Madrid si v baráži poradilo s belgickým Club Bruggy a proti Tottenhamu budú chcieť „Los Colchoneros“ po dvoch rokoch postúpiť do štvrťfinále.
Víťaz ligovej fázy tohto ročníka anglický Arsenal sa stretne s nemeckým Bayerom Leverkusen. Druhý najlepší tím tejto časti Bayern Mníchov si zmeria sily s Atalantou Bergamo. Tretí Liverpool sa postaví proti tureckému Galatasarayu, piata FC Barcelona sa stretne s Newcastlom United, ktorému čelila aj v úvode ligovej fázy. Katalánci si vtedy poradili s účastníkom Premier League 2:1. Papierovo najprijateľnejšieho súpera má Bodö/Glimt, ktoré zabojuje o premiérovú účasť medzi top 8 v Lige majstrov s portugalským Sportingom Lisabon.
Tímy, ktoré sa umiestnili v ligovej fáze na 1. až 8. mieste, sú v žrebe nasadené a stretnú sa s postupujúcimi z play off. Nasadení budú hrať úvodný duel vonku, v odvete budú mať výhodu domáceho ihriska. Kompletný časový harmonogram zverejní UEFA v priebehu piatka.
Žrebu vo švajčiarskom Nyone sa ujal tradične vicegenerálny sekretár UEFA Giorgio Marchetti. V pozícii hosťa sa k nemu pripojil bývalý chorvátsky stredopoliar Ivan Rakitič, ktorý sa tešil zo zisku trofeje v sezóne 2014/15 ako hráč FC Barcelona.
prehľad dvojíc osemfinále Ligy majstrov:
Paríž Saint-Germain - FC Chelsea
Real Madrid - Manchester City
Newcastle United - FC Barcelona
FK Bodö/Glimt - Sporting Lisabon
Galatasaray Istanbul - FC Liverpool
Atalanta Bergamo - Bayern Mníchov
Atletico Madrid - Tottenham Hotspur
Bayer Leverkusen - FC Arsenal
štvrťfinálový pavúk:
Paríž Saint-Germain/FC Chelsea - Galatasaray Istanbul/FC Liverpool
Real Madrid/Manchester City - Atalanta Bergamo/Bayern Mníchov
Newcastle United/FC Barcelona - Atletico Madrid/Tottenham Hotspur
FK Bodö Glimt/Sporting Lisabon - Bayer Leverkusen/FC Arsenal
termíny LM 2025/26:
osemfinále: 10., 11. a 17., 18. marca
štvrťfinále: 7., 8. a 14., 15. apríla
semifinále: 28., 29. apríla a 5., 6. mája
finále: 30. mája (Budapešť)
