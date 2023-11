NHL: Slafkovský bol treťou hviezdou, St. Louis: Odohral skutočne dobrý duel

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zaujal svojím výkonom v nočnom zápase jeho Montrealu s Vancouverom (2:5), po ktorom ho vyhlásili za tretiu hviezdu stretnutia. Devätnásťročný útočník vyslal na bránku Canucks až šesť striel, čím si zlepšil osobné maximum v NHL. Po zápase ho pochválil tréner Martin St. Louis a pozitívne hodnotili jeho hru aj zámorskí komentátori.





Slafkovský strelil v uplynulých 36 dueloch iba jeden gól a tréneri ho nabádajú, aby sa častejšie pokúšal o streľbu. V predošlých troch stretnutiach vystrelil na bránku dokopy len raz. "Viem, že musím viac strieľať. Je to na mne, každý mi hovorí, aby som častejšie strieľal. Tak sa o to snažím vždy, keď mám možnosť a nie je komu inému prihrať," uviedol v pozápasovom rozhovore so zámorskými novinármi slovenský krídelník, ktorý mal dokopy až desať streleckých pokusov, z toho štyri mierili mimo priestoru bránky.Hoci proti Vancouveru hýril aktivitou, bodu sa nedočkal. Ešte viac ho mrzel pohľad na konečný výsledok. "Ťažko sa mi to hodnotí. Bol to jeden z tých mojich najlepších zápasov, ale musíte zvíťaziť, až potom to môžete hodnotiť," priznal Slafkovský, ktorý nastúpil v druhom útoku Canadiens po boku Colea Caufielda a Christiana Dvoraka. Počas 16 minút a 48 sekúnd na ľade nazbieral aj dve mínusky. "Rád tvorím hru, to som robil na ľade celý život, no keď je priestor, treba vystreliť. Snažím sa stále zdokonalovať moju hru, študovať ju na videu, zisťovať, ako sa dá dostať sa do lepších pozícií. Šesť striel je dobrá vizitka, na tom môžem stavať v ďalších zápasoch."S výkonom vlaňajšej draftovej jednotky bol spokojný aj tréner "Habs" Martin St. Louis. Toho potešilo, že Slafkovský i ďalší krídelník Josh Anderson, ktorý stále čaká na prvý gól sezóny, sa postarali o 12 z 32 striel domáceho tímu. "Myslím si, že sú hladní po tom, aby zažili nejaký úspech. Majú dobrý prístup. ´Slaf´ odohral dnes skutočne dobrý zápas. V tomto ročníku ešte nevyzeral tak sebaisto ako v tomto dueli," povedal St. Louis na adresu slovenského reprezentanta a smerom k výsledku dodal: "Život je ťažký. Niekedy robíte všetko správne, ale to ešte neznamená, že zvíťazíte."Hru najužitočnejšieho hráča olympijského turnaja v Pekingu pozitívne hodnotili aj zámorskí experti. "Slafkovský vyzeral byť aktívnejší v ofenzívnom pásme. Viac si uvedomoval, čo deje okolo neho. Teraz by mal sľúbiť, že bude vždy strieľať, bez ohľadu na to, v akej je pozícii," napísal Marc Dumont, ktorý pokrýva hokejové dianie v Montreale.Na svoj výkon bude môcť Slafkovský najbližšie nadviazať v noci na stredu v zápase proti Calgary, v ktorom sa stretne na ľade s krajanmi Adamom Ružičkom a Martinom Pospíšilom.