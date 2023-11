Djokovič bude opäť svetovou jednotkou: Veľa to znamená

Srbský tenista Novak Djokovič úspešne vykročil za obhajobou titulu na turnaji majstrov v Turíne. V zelenej skupine zdolal Dána Holgera Runeho po trojsetovom boji 7:6 (4), 6:7 (1), 6:3 a rok zakončí ako svetová jednotka. V úvodnom dueli prestížneho podujatia zvíťazil domáci Talian Jannik Sinner nad Grékom Stefanosom Tsitsipasom 6:4, 6:4.





Rune začal proti Djokovičovi aktívne, snažil sa diktovať tempo výmen a tlačiť Srba do defenzívy. V piatom geme prelomil podanie súpera, no Djokovič hneď vzápätí kontroval rebrejkom a o osude prvého setu napokon rozhodol tajbrejk. V ňom mal navrch líder svetového rebríčka, ktorý po víťaznom forhendovom returne premenil hneď prvý setbal.Rune sa rýchlo otriasol a na začiatku druhého dejstva sa ujal vedenia 2:0. Djokovič však vyrovnal na 2:2 a opäť prišiel na rad tajbrejk, v ktorom Rune dominoval. Aj vďaka dvom nevynúteným chybám Djokoviča na sieti odskočil Srbovi na 6:0 a pri vlastnom servise využil druhý setbal. V rozhodujúcom dejstve mal však navrch 24-násobný grandslamový šampión, ktorý dvakrát prelomil podanie Runeho a zápas zakončil čistou hrou pri vlastnom servise."Bol to veľmi emocionálny a náročný duel. Dôležitosť zápasu vytvorila tlak a pozornosť. Veľa pre mňa znamená, že budem svetovou jednotkou. Mohli ste to vidieť z môjho správania sa na kurte. Preciťoval som to. Veľmi som dychtil po triumfe a chcel som zo seba striasť to bremeno," povedal po stretnutí spokojný Djokovič podľa AFP.

turnaj majstrov - zelená skupina:



Novak Djokovič (Srb.) - Holger Rune (Dán.) 7:6 (4), 6:7 (1), 6:3