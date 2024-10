NHL: Slafkovský parádne prihral na víťazný gól Montrealu, Honzek debutoval (video)

Slovenský hokejista Martin Pospíšil si v prvom zápase Calgary Flames v novom ročníku zámorskej NHL pripísal dva body. Gólom a asistenciou prispel k obratu a víťazstvu 6:5 po predĺžení na ľade Vancouveru. Debut v NHL absolvoval jeho krajan a spoluhráč Samuel Honzek. Juraj Slafkovský sa parádnou asistenciou podieľal na triumfe Montrealu nad Torontom 1:0.





NHL - sumáre:

Calgary prehrávalo ešte tri minúty pred koncom druhej tretiny vo Vancouveri 1:4, no potom prišiel obrat v skóre. Zaslúžil sa o to aj Pospíšil, ktorý v 43. minúte znížil na 3:4 z pohľadu svojho tímu strelou švihom spomedzi kruhov po prihrávke Anthonyho Manthu. V polovici tretej tretiny poslal Flames do vedenia 5:4 Jonathan Huberdeau, no domáci si vynútili predĺženie 97 sekúnd pred koncom riadneho času zásluhou J.T. Millera. V druhej minúte extra času rozhodol Connor Zary po individuálnej akcii o víťazstve Calgary, asistenciu pri rozhodujúcom zásahu si pripísal Pospíšil. "Hovorili sme si, že sa musíme vrátiť k nášmu plánu a hrať stále piati proti piatim. V tretej tretine sme z toho profitovali. Takúto mentalitu musíme mať počas celej sezóny," uviedol Zary pre klubový web.Montreal rozhodol o svojom víťazstve 1:0 nad Torontom už vo 8. minúte, keď Kirby Dach posunul puk Slafkovskému, ktorý z prvej poslal puk krížom cez bránkovisko na Colea Caufielda a ten zakončil presilovkovú kombináciu na jeden dotyk presným zásahom. "Slaf mi poslal naozaj výborný pas," pochválil Caufield po zápase slovenského spoluhráča. Slafkovský odohral v prvom útoku Habs celkovo 18:01 min a bol druhý najvyťaženejší útočník domácich. Okrem asistencie mal jednu strelu, tri hity a dve zblokované strely. Hviezdou večera bol domáci brankár Sam Montembeault, ktorý zneškodnil všetkých 48 striel súpera.Canadiens nevyužili v prípravných dueloch ani jednu z 30 presiloviek, no proti Torontu im vyšla už druhá v poradí. "Roletu" potom zatiahol Montembeault, ktorý zneškodnil množstvo šancí aktívnejšieho súpera a čistým kontom so 48 zákrokmi stanovil nový rekord ligy v otváracom stretnutí tímu v sezóne. Predošlý držal Filip Gustavsson z Minnesoty, ktorý mal pred rokom "nulu" so 41 zákrokmi proti Floride. "Toto sú chvíle, v ktorých sa chcete ocitnúť," uviedol Montembeault pre oficiálny web ligy. Bol to pre neho druhý shutout v kariére. "Minulú sezónu sa stalo niekoľkokrát, že sme viedli o gól, no potom sme prehrali. Myslím si, že dnes chalani odviedli skvelú prácu." Väčší počet striel na bránku Montrealu pri čistom konte išlo len v roku 1955, keď chytal za Canadiens legendárny Jacques Plante (52 zákrokov proti Chicagu).Toronto nevyšlo až doteraz gólovo naprázdno ani raz od 20. novembra 2021, keď podľahlo 0:2 Pittsburghu. Vrátane play off to bolo celkovo 252 zápasov, čo je tretia najdlhšia séria v histórii NHL. Rekord držia hráči Los Angeles Kings (264 v rokoch 1986 až 1989). "Keď máte takmer 50 striel a nedáte gól, tak ich brankár chytal naozaj dobre. Som však spokojný so snahou tímu, chlapci dreli a bojovali," povedal Craig Berube, pre ktorého to bol prvý súťažný zápas na poste trénera Maple Leafs. Debut v bránke Toronta absolvoval Anthony Stolarz a pripísal si 26 zákrokov.Ivan Barbašov dal dva góly, pridal dve asistencie a jeho Vegas Golden Knights zdolali doma Colorado 8:4. Jack Eichel si pripísal štyri asistencie, Mark Stone gól a dve asistencie a Shea Theodore tri gólové prihrávky. Ruský krídelník hral v útoku so Stoneom a Eichelom. "Hrať s nimi ja naozaj zábava. Ale dostali sme veľa gólov a musíme teda pracovať aj na iných veciach," povedal Barbašev.Hráči New Yorku Rangers odštartovali sezónu suverénnym víťazstvom 6:0 na ľade Pittsburghu. Dvoma gólmi sa pod to podpísal Chris Kreider, brankár Igor Šesťorkin neinkasoval ani raz z 28 striel. V drese "jazdcov" skórovali aj Sam Carrick, Alexis Lafreniere, Filip Chytil a Vincent Trocheck. "Toto naozaj nie je spôsob, akým sme chceli odštartovať sezónu," povedal tréner "tučniakov" Mike Sullivan. Rangers si udržali čisté konto v ouvertúre sezóny po prvý raz od roku 1956.Rovnaký výsledok 6:0 sa zrodil v Edmontone, kde uspel Winnipeg aj zásluhou 30 zákrokov brankára Connora Hellebuycka. Jeho spoluhráč Mason Appleton mal bilanciu 1+2.





Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)



Gól: 8. Caufield (SLAFKOVSKÝ, Dach). Brankári: Montembeault - Stolarz, strely na bránku: 27:48.







Pittsburgh Penguins – New York Rangers 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)



Góly: 3. Carrick (Trouba, Brodzinski), 18. Lafreniere (Panarin), 20. Kreider (Trouba, R. Smith), 30. Chytil (Cuylle), 52. Kreider, 57. Trocheck (Lafreniere, Panarin). Brankári: Jarry - Šesťorkin, strely na bránku: 29:41.







Edmonton Oilers – Winnipeg Jets 0:6 (0:2, 0:3, 0:1)



Góly: 15. Lowry (Niederreiter, Appleton), 19. Appleton (Niederreiter, Pionk), 25. Kupari (Morrissey, Barron), 25. Samberg (Appleton, Lowry), 30. Connor (Morrissey, Scheifele), 55. Scheifele (Ehlers, Vilardi). Brankári: Skinner (32. Pickard) - Helleybuyck, strely na bránku: 30:19.







Vancouver Canucks – Calgary Flames 5:6 pp (4:1, 0:1, 1:3 - 0:1)



Góly: 10. Sprong (Hronek, Heinen), 12. Boeser (DeBrusk, E. Pettersson), 13. Garland (Höglander, Räty), 18. Boeser (J. Miller, Q. Hughes), 59. J. Miller (Q. Hughes) – 16. Mantha, 38. Andersson (Kadri, Kuzmenko), 43. POSPÍŠIL (Mantha, Bahl), 49. Weegar (Zary, Kadri), 51. Huberdeau (Pachal, Bean), 62. Zary (POSPÍŠIL, Andersson). Brankári: Šilovs - Vladař, strely na bránku: 26:25.







Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche 8:4 (3:1, 2:2, 3:1)



Góly: 12. Olofsson (Pietrangelo, Theodore), 19. Barbašev (Hanifin, Eichel), 19. Stone (Eichel, Barbašev), 26. Whitecloud (Barbašev, Eichel), 40. Olofsson (Theodore, Hertl), 49. Stone (Eichel, Theodore), 54. Barbašev (McNabb), 60. Howden (Pearson, Stone) – 11. Rantanen (MacKinnon, Toews), 25. Rantanen (Makar, MacKinnon), 38. Mittelstadt, 47. Rantanen (Makar, Girard). Brankári: Hill - Georgijev (41. Annunen), strely na bránku: 21:32.



Slováci v akcii:



Martin Pospíšil (Calgary) 15:47 1 1 2 1 2 2



Juraj Slafkovský (Montreal) 18:01 0 1 1 0 1 2



Samuel Honzek (Calgary) 13:11 0 0 0 1 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/