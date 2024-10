Škriniar by mohol v januári odísť na hosťovanie do Juventusu Turín

Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar by mohol odísť v januári na hosťovanie do konca sezóny z Paríža Saint Germain do Juventusu Turín. Podľa denníka La Gazzetta dello Sport o tom taliansky klub intenzívne uvažuje.





Dvadsaťdeväťročný obranca v súčasnosti zarába 10 miliónov eur ročne plus bonusy. V tejto sezóne však odohral za francúzsky klub zatiaľ iba 111 ligových minút. Športový riaditeľ "starej dámy" Cristiano Giuntoli údajne skúma možnosť zapožičania si Škriniara.Záujem turínskeho klubu o bývalú hviezdu Interu Miláno vyvolal nedostatok jeho herného času v PSG. V aktuálnom ročníku nastúpil len v dvoch z deviatich ligových zápasov.Juventus má problémy v defenzíve po vážnom zranení Gleisona Bremera. Klub má k dispozícii len troch stredných obrancov, a preto chce v zimnom prestupovom období posilniť zadné rady. Prípadná dohoda však bude závisieť od ochoty PSG nechať Škriniara odísť na hosťovanie a prípadne prispievať na jeho plat. Juventus v súčasnosti nemá rozpočet na drahé transfery, zvažoval by iba prestup na hosťovanie s možnou opciou na kúpu.Taliansky gigant monitoruje aj ďalšie možnosti vo sfére obrancov vrátane Jakuba Kiwiora z Arsenalu, tvrdí portál footitalia.com.