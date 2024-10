Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara chce postúpiť na ZOH z MS: Musím skončiť do 20. miesta

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara plánuje získať miestenku na OH 2026 v Miláno/Cortina na budúcoročných MS v Bostone. Osemnásťročný reprezentant na mediálnom mítingu so športovcami tímu Miláno - Cortina 2026 ŠCP uviedol, že si trúfa umiestniť sa na svetovom šampionáte lepšie, než na 20. pozícii, ktorá zaručuje postup na olympiádu.



Hagara získal v tejto sezóne striebro na OH mládeže v kórejskom Kangnungu. Pridal k nej dve bronzové medaily z tohtoročných MS juniorov a finále Grand Prix juniorov. Celkovo má na konte sedem medzinárodných medailových ocenení a tri tituly majstra Slovenska.



"V marci 2025 sa budú konať MS, kde by som sa mal umiestniť do 20. miesta, ak si chcem zabezpečiť istý postup. Ak by sa to nepodarilo, mal by som ešte jednu šancu na Challenger Series v novej sezóne, odtiaľ ale postupuje iba najlepších šesť pretekárov. Myslím si, že by som sa mohol umiestniť aj lepšie, ako na 20. pozícii. Chceme do programu zaradiť štvrtý skok, budeme na tom pracovať. Môj krátky program sa zlepšil z minulého roku o štyri body. To je kľúčové na postup do voľných jázd, tým sa ešte musíme venovať," uviedol Hagara na tlačovej konferencii.

Snoubordista Samuel Jaroš zažiaril na MS juniorov v roku 2018, kde si v disciplíne Big Air vybojoval štvrté miesto. V roku 2015 zvíťazil v globálnej mládežníckej sérii súťaží World Rookie Tour. Podľa vlastných slov na to, aby získal miestenku na ZOH, potrebuje na každom z 8 Svetových pohárov skončiť maximálne do 15. miesta.



"Moja letná príprava prebehla na Slovensku, podobne ako každý rok. Odtiaľ som odcestoval na tri týždne do Austrálie, kde som sa pripravoval na Svetový pohár. Ten sa konal na Novom Zélande a dopadol celkom dobre, obsadil som 14. miesto. Snažil som sa trénovať najlepšie, ako sa dalo. Počasie nebolo príliš konzistentné, ale vrátil som sa bez zranení, s dobrým výsledkom a nasadením do ďalšej časti sezóny. Svetových pohárov by malo byť približne osem. Niečo medzitým môžu zrušiť, ďalšie podujatia popridávali. Na to, aby som sa kvalifikoval na ZOH sa musím udržať do 15. miesta na každom SP," zhodnotil Jaroš.

Skúsený slovenský sánkar Jozef Niniš sa pripravuje na svoje šieste ZOH v kariére. Dosiaľ najlepší výsledok dosiahol na v ruskom Soči (2014), kde skončil na 20. mieste v súťaži jednotlivcov. Na ME v lotyšskej Sigulde v roku 2018 sa umiestnil na šiestej priečke. Najlepší výsledok na MS dosiahol v roku 2008 keď v nemeckom Oberhofe skončil trinásty. Na SP v Sigulde v sezóne 2017/18 obsadil v šprinte druhé miesto a svoje kariérové maximum dosiahol na tomto podujatí aj v individuálnych pretekoch, kde skončil siedmy. Najlepšie celkové umiestnenie v SP zaznamenal v totožnom súťažnom ročníku, kedy si vybojoval 14. priečku.



"Svoju letnú prípravu som absolvoval viac menej na Slovensku. Mali sme hlavne kondičnú prípravu a tréning štartov, v Starom Smokovci máme aj štartovací trenažér. V lete sme absolvovali dve sústredenia v lotyšskej Sigulde na kolieskových sánkach. Koncom augusta som absolvoval výcvikový tábor v Taliansku na chladenom trenažéri. Mojou slabou stránkou sú štarty, takže to hodnotím, ako veľmi dobrý tréning. Sezóna začala pred dvoma týždňami, no my ju odštartujeme o niečo neskôr, keďže mi chýbajú finančné prostriedky. Začneme v nemeckom Alternbergu, odtiaľ sa presunieme do Siguldy a potom ma čaká deväť SP plus ME," opísal Ninis.



Na stredajšom mediálnom mítingu sa zúčastnili aj reprezentanti Samuel Sákal (snowboard cross), Viktória Čerňanská (boby), Tamara Tokárová (šortrek) a Katarína Pitoňáková (snowboard cross).