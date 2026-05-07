07. mája 2026

NHL: Slafkovský posunul Suzukimu puk ako na podnose, ale Montreal prehral prvú bitku v Buffale – VIDEO


Juraj Slafkovský bodoval na úvod série proti Buffalu, ale Montreal prehral 2:4. Kúzlo Buffala v tejto sezóne



7.5.2026 (SITA.sk) - Juraj Slafkovský bodoval na úvod série proti Buffalu, ale Montreal prehral 2:4.


Kúzlo Buffala v tejto sezóne NHL pokračuje aj v semifinále Východnej konferencie. Juraj Slafkovský a jeho Montreal prehrali v prvom zápase 2. kola play-off na ľade Sabres 2:4 a ich súper sa ujal vedenia v sérii 1:0.

Slafkovský bol pri jednej z najkrajších akcií zápasu. V presilovke na konci prvej tretiny naservíroval Nickovi Suzukimu puk pred bránku ako na podnose a kapitán Montrealu znížil na priebežných 1:2.

Neskôr však Jordan Greenway a Bowen Byram zvýšili na 4:1 pre domácich a Kirby Dach v 37. min už len znížil na konečných 2:4 z pohľadu Montrealu.

V tretej tretine Canadiens prestrieľali Sabres 11:1, ale gól z toho nebol ani jeden. Zápas nevyšiel českému brankárovi Montrealu Jakubovi Dobešovi, ktorý zo 16 striel inkasoval štyri góly a mal úspešnosť zásahov iba 75%.

Hráči Buffala sú rýchli a zruční


"Hráči Buffala sú rýchli a zruční a môžu vám v útoku veľmi ublížiť. Trochu neskoro sme na to prišli," vravel Kirby Dach podľa Sportsnetu. Tréner Martin St. Louis tiež pridal názor po prvej prehre v sérii:

"Lepšie sme mali ovládať puk v strednom pásme. A tiež nás veľa stáli straty v útočnej zóne v súbojoch 50 na 50. Zrazu z toho boli prečíslenia traja na dvoch alebo štyria na troch a zvýšený tlak na našu obranu. Musíme sa v tom zlepšiť."
 
 

Prvá asistencia


Slafkovský si až v ôsmom zápase aktuálneho play-off pripísal prvú asistenciu. Celkovo na ľade Buffala odohral takmer 20 minút a so štyrmi strelami na bránku bol spolu s Alexom Newhookom najaktívnejší spomedzi všetkých hráčov Montrealu.
 
Pripísal si aj hit a mínusový bod. Strelec víťazného gólu Buffala Jordan Greenway na webe NHL rád skonštatoval: "Máme tu druhé kolo play-off a ja som konečne strelil gól. Veľmi to poteší, ale ideme ďalej."

Druhý zápas série Buffalo - Montreal odohrajú v piatok opäť na ľade Buffala.


Zdroj: SITA.sk - Slafkovský posunul Suzukimu puk ako na podnose, ale Montreal prehral prvú bitku v Buffale – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

