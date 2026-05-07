Štvrtok 7.5.2026
Meniny má Monika
07. mája 2026
Projekt, ktorý má zmysel. Na Kubínskej holi vyrastie nové národné lyžiarske tréningové centrum pre parašportovcov – FOTO
Projekt zahŕňa výstavbu špecializovanej tréningovej zjazdovky, modernej kabínkovej lanovky, efektívneho zasnežovacieho systému a bezbariérového zázemia prispôsobeného potrebám parašportovcov. Zväz ...
Zväz slovenského lyžovania (ZSL), spoločnosť Orava Skipark, a.s. a Mesto Dolný Kubín slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci pri vybudovaní Národného lyžiarskeho tréningového centra parašportovcov v stredisku Kubínska hoľa.
Tento krok predstavuje významný míľnik v rozvoji športovej infraštruktúry na Slovensku a vytvára predpoklady pre systematickú podporu parašportu na najvyššej úrovni.
Memorandum podpísali predseda predstavenstva Orava Skipark, a.s. Vladimír Klocok, primátor mesta Dolný Kubín Ján Prílepok a prezident Zväzu slovenského lyžovania Martin Paško. Podujatia sa zúčastnili aj významné osobnosti slovenského parašportu vrátane paralympionika Mareka Kubačku a vedúceho sekcie para ZSL Martina Makovníka.
Jedno z najmodernejších centier
Projekt je zameraný na vytvorenie moderného tréningového zázemia pre športovcov so zdravotným znevýhodnením v disciplínach zjazdového lyžovania a snowboardingu. Ambíciou je vybudovať jedno z najmodernejších centier svojho druhu v strednej Európe, ktoré bude spĺňať medzinárodné štandardy a umožní kvalitnú prípravu domácich aj zahraničných parašportovcov.
"Ide o prvý krok k významnému projektu, ktorým smerujeme k napĺňaniu našej stratégie rozvoja športovej infraštruktúry a zároveň plnej inklúzie športovcov so zdravotným znevýhodnením," uviedol prezident ZSL Paško v tlačovej správe.
Projekt zahŕňa výstavbu špecializovanej tréningovej zjazdovky, modernej kabínkovej lanovky, efektívneho zasnežovacieho systému a bezbariérového zázemia prispôsobeného potrebám parašportovcov.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/vybudovanie-narodneho-lyziarskeho-treningoveho-centra-parasportovcov-v-stredisku-kubinska-hola-fotografie/">Vybudovanie Národného lyžiarskeho tréningového centra parašportovcov v stredisku Kubínska hoľa (fotografie)
Lepšia príprava
"Cieľom projektu je vytvoriť bezbariérové tréningové centrum, v ktorom budú môcť parašportovci bezpečne a plnohodnotne trénovať," priblížil Klocok.
Dôležitou súčasťou projektu je aj prepojenie s mestskou infraštruktúrou a jeho prínos pre región. "Sme nesmierne hrdí, že Zväz slovenského lyžovania si vybral práve mesto Dolný Kubín a lyžiarske stredisko Ski Park Kubínska hoľa ako miesto, kde by mohlo vzniknúť
unikátne tréningové centrum pre parašportovcov. Tento zámer zároveň prirodzene zapadá do našej dlhodobej koncepcie, v rámci ktorej sa už viac ako 15 rokov snažíme vytvárať kvalitné podmienky pre všetkých," zdôraznil primátor Prílepok.
Z pohľadu športovcov ide o zásadný posun v možnostiach prípravy na Slovensku. "Vnímam to veľmi pozitívne, o to viac, že som rodený Kubínčan. Verím, že tento projekt nás posunie vpred a prispeje k silnejšiemu postaveniu paralyžovania aj na medzinárodnej úrovni," povedal paralympionik Kubačka.
Dlhodobá stratégia
Fungovanie centra bude zabezpečovať odborné zázemie Zväzu slovenského lyžovania s dôrazom na systematickú prípravu a rozvoj talentov.
"Nie všade vo svete sú lyžiarske strediská prispôsobené pre potreby parašportovcov, a preto ma teší, že práve tu, na Kubínskej holi, vznikne jedno, ktoré bude plne prispôsobené ich potrebám," doplnil vedúci sekcie para ZSL Martin Makovník v tlačovej správe.
Po podpise memoranda nasledovala prehliadka lokality, kde vyrastie podľa predbežného harmonogramu nové tréningové centrum do konca roku 2028. Táto iniciatíva je súčasťou dlhodobej stratégie ZSL zameranej na rozvoj športovej infraštruktúry a podporu inkluzívneho športu.
Realizácia projektu má potenciál nielen zvýšiť kvalitu prípravy slovenských reprezentantov, ale zároveň posilniť postavenie Slovenska ako atraktívnej destinácie pre medzinárodné športové podujatia a tréningové kempy v oblasti parašportu.
Víťaz cyklistických pretekov skončil po kontakte s kravským trusom v problémoch. Nebol jediný
NHL: Slafkovský posunul Suzukimu puk ako na podnose, ale Montreal prehral prvú bitku v Buffale – VIDEO
