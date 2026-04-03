|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. apríla 2026
NHL: Pospíšil sa vrátil do zostavy, Slafkovský asistoval pri víťazstve
V zostave Calgary dostal príležitosť Martin Pospíšil, ale ani on nebodoval, Flames prehrali vo Vegas 3:5.
Zdieľať
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel asistenciou k víťazstvu Montrealu 3:2 na ľade New Yorku Rangers. Za domácich nastúpil jeho krajan Adam Sýkora, no nebodoval. Bez bodu boli aj ďalší Slováci Šimon Nemec a Martin Fehérváry, New Jersey zdolalo Washington 7:3. Tampa Bay v zostave sa Erikom Černákom zvíťazila nad Pittsburghom 6:3. Postup do play off si zabezpečili už aj Carolina a Minnesota.
Hviezdou Montrealu bol Cole Caufield, zaznamenal dva góly, Slafkovský mu prihral na ten prvý. Caufield strelil 48. a 49. gól v sezóne a môže sa stať prvým hráčom Canadiens po 36 rokoch, ktorý dosiahne na 50-gólovú métu. Naposledy to dokázal Stephane Richer, ktorý strelil 51 gólov v sezóne 1989-90. Slafkovský pripravil Caufieldovi gól na 2:0, keď v 27. minúte, keď mu krásnou prihrávkou bekhendom medzi nohy spoza bránky jemne priťukol puk a Caufield bez prípravy trafil do horného roku. Canadiens v tretej tretine stratili dvojgólové vedenie, keď vyrovnali Adam Fox a Will Cuylle, ale posledné slovo mal Caufield a v čase 54:55 rozhodol o siedmom víťazstve Montrealu za sebou. „Tretia tretina nebola naša najlepšia, nechali sme si streliť dva góly. Potom však strelil Cole veľký gól a vyhrali sme, čo je najdôležitejšie. Samozrejme, že si pozrieme video a rozoberieme si situácie, ktoré sme nespravili dobre. To ale ostane medzi nami, rozhoduje výsledok, máme dva body a to je dôležité," povedal Slafkovský pre klubový web. Slovenský útočník má po 75 zápasoch na konte 67 bodov (29+38). Aj on má radosť zo streleckej formy Caufielda, ktorý je krok od 50-gólovej méty. „Hrať s takým strelcom v útoku je užasné. Viete, že keď ho nájdete, tak je veľká šanca, že skóruje. Verím, že dosiahne čím skôr 50-gólovú hranicu a že strelil čo najviac gólov. Chémia medzi nami tromi funguje," dodal Slafkovský. Výkon prvej formácie Montrealu ocenil aj tréner New Yorku Rangers a olympijských víťazov z Milána (USA) Mike Sullivan. „Ich prvý útok je skvelý, Caufield je strelec, dal 37 gólov v hre piatich proti piatom a útočí na päťdesiatku, (Nick) Suzuki je fantastický obojstranný center, pripomína mi Patricea Bergerona a zo Slafkovského sa stala superhviezda. Je to veľký, silný chlapec z vynikajúcimi zručnosťami. Montreal patrí k najlepším tímom v lige," povedal Sullivan po zápase. Sýkora nastúpil v 4. útoku, odohral vyše 7 minút.
V zostave Calgary dostal príležitosť Martin Pospíšil, ale ani on nebodoval, Flames prehrali vo Vegas 3:5. Prvý hetrik v drese Golden Knights a štvrtý v kariére zaznamenal Mitch Marner a pridal aj dve asistencie. „Mitch je skvelý hokejista. Bola to zábava aj pre mňa sledovať ho takto v prvých dvoch zápasoch čo som pri tíme. Je to komplexný hráč, veľmi dôležitý do tímu a považujem ho za jedného z najlepších v lige," povedal na Marnerovi adresu pre nhl.com tréner John Tortorella, ktorý pred pár dňami prevzal tím po odvolanom Johnovi Cassidym. Pospíšil sa po štyroch zápasoch vrátil do zostavy Calgary, odohral vyše 8 minút a mal jednu mínusku a raz vystrelil na bránku.
San Jose naopak nastúpilo opäť bez Pavla Regendu, „žraloci“ zdolali Toronto 4:1. Sharks sa vďaka víťazstvu dostali na pozíciu druhej voľnej karty do play off v Západnej konferencii. Na konte majú 79 bodov, rovnako Nashville, ktorý vyhral v Los Angeles 5:4 po nájazdoch. Predators ale odohrali o zápas viac ako San Jose. Sharks vyhrali štvrtý zápas za sebou, Toronto je po tejto prehre definitívne bez šance na postup do play off. Maple Leafs sa neprebojujú do vyraďovacích bojov po prvýkrát od draftovania Austona Matthewsa v roku 2016. Zack Ostapchuk a William Eklund mali bilanciu 1+1, líder produktivity Sharks Macklin Celebrini vyšiel tentokrát naprázdno. „Už sme sa o tom bavili, potrebujeme aby k víťazstvu prispelo viac hráčov. Čím viac ich zaberie, tým budeme úspešnejší," povedal tréner Sharks Ryan Warsofsky.
Triumf „diablov“ režírovali Jack Hughes, zaznamenal dva góly a tri asistencie a Jesper Bratt, ten strelil gól a pridal štyri asistencie. Strelec víťazného gólu na ZOH v Miláne Hughes nazbieral 32 bodov (12+20) v 18 zápasoch po olympiáde. Nemec odohral 18 a pol minúty s jednou mínuskou, Fehérváry mal tri mínusové body, odohral 16 a pol minúty. Capitals strácajú na play off aktuálne tri body.
Tampu potiahol Anthony Cirelli, zaknihoval druhý hetrik v kariére, prvý od 17. januára 2020. Nikita Kučerov zaznamenal gól a dve asistencie, skórovali aj Brayden Point a Zemgus Girgensons, pre Lotyša to bol 100. gól v profilige. Černák bol na ľade 17 minút a 21 sekúnd, zaznamenal dva plusové body. Kučerov odohral 19. zápas s tromi bodmi v tejto sezóne a medzi hráčmi z Európy vyrovnal zápis Petra Šťastného na siedmom mieste v histórii. Lightning majú na konte 100 bodov a dostali sa na prvé miesto v Atlantickej divízii pred Buffalo, ktoré prehralo v Ottawe 1:4 a nevyužilo možnosť definitívne si zabezpečiť postup do play off po 15 rokoch.
Patrick Kane zaznamenal gól a dve asistencie, jeho spoluhráč Alex DeBrincat strelil dva góly a Detroit vďaka tomu zdolal Philadlephiu 4:2. Kane sa s 1393 bodmi dostal pred Bretta Hulla na 26. miesto histórie a na Luca Robitailla stráca jeden bod. Red Wings sú aktuálne pod čiarou postupu, ale len o skóre za Ottawou. V drese Flyers zaznamenal jednu asistenciu 19-ročný útočník Porter Martone a v druhom zápase v NHL si pripísal premiérový bod.
Carolina zdolala Columbus 5:1 a aj v ôsmej sezóne pod vedením trénera Roda Brind'Amoura postúpila do vyraďovacej časti. „Je to veľký úspech, ale všetci vieme, že to nie je náš cieľ. Nemôžete sa však dostať do ďalšej fázy, ak nebudete hrať dobre šesť mesiacov," povedal Brind'Amour. Dvakrát skóroval Logan Stankoven. Blues Jackets prehrali piaty duel v rade a dostali sa mimo postupové priečky. Za Ottawou sú však rovnako ako Detroit len o skóre.
Postup do play off spečatili po víťazstve 5:1 nad Vancouverom aj hráči Minnesoty. Filip Gustavsson chytil 30 striel a ako štvrtý brankár v histórii Wild vychytal 100 víťazstiev, obranca Quinn Hughes v prvom zápase proti Canucks, ktorí ho do Minnesoty vymenili v priebehu sezóny, zaznamenal asistenciu a štyri plusové body. Hughes nazbieral 46 asistencií v 43 zápasoch v drese Wild. Na métu 50 bodov sa dostaj najrýchlejšie v klubovej histórii, Brian Rolston na to potreboval 49 zápasov. Matt Boldy a Kirill Kaprizov sa stali prvými spoluhráčmi po 31 rokoch, ktorí strelili svoj 40. gól v jednom zápase. Naposledy sa to podarilo Theovi Fleurymu a Robertovi Reichelovi v drese Calgary Flames 13. apríla 1994.
Dallas zdolal Winnipeg 3:0, keď čisté konto proti súperovi z Centrálnej divízie vychytal Jake Oettinger (22 zákrokov). Bol to jeho tretí shutout v sezóne a 15. v kariére. Edmonton vyhral piaty zápas za sebou, keď zdolal Chicago 3:1. Oilers sa vďaka tomu dotiahli na lídra Pacifickej divízie, keď nazbierali rovnako bodov ako Anaheim (87), ale odohrali o zápas viac ako Ducks. Za Edmonton skórovali Adam Henrique, Matt Savoie a Vasilij Podkolzin, Tristan Jarry zaznamenal 17 zákrokov.
NHL - sumáre:
Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)
Góly: 3. Stankoven (Miller, Hall), 9. Stankoven (Hall, Blake), 13. Nikišin (Jarvis, Aho), 32. Martinook (Staal), 47. Svečnikov (Gostisbehere, Aho) - 32. Mateychuk (Jenner, Wood). Brankári: Andersen - Merzlikinš, strely na bránku: 21:10.
Florida Panthers - Boston Bruins 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Góly: 5. Samoskevich, 8. Bennett (Greer) – 20. Minten (Chusnutdinov, Pastrňák). Brankári: Bobrovskij - Swayman, strely na bránku: 24:29.
New York Rangers - Montreal Canadiens 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Góly: 50. Fox (Zibanejad, Gavrikov), 55. Cuylle (Brodzinski, Trocheck) – 25. Newhook (Demidov), 27. Caufield (SLAFKOVSKÝ, Suzuki), 55. Caufield (Matheson, Suzuki). Brankári: Šesťorkin - Fowler, strely na bránku: 24:25.
Ottawa Senators - Buffalo Sabres 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Góly: 36. Cozens (Tkachuk, Greig), 46. Eller (Zub, Foegele), 58. Greig (Spence), 59. Pinto - 29. Samuelsson (Byram, Krebs). Brankári: Ullmark - Luukkonen, strely na bránku: 24:22.
Philadelphia Flyers - Detroit Red Wings 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Góly: 21. Foerster (Tippett, Zegras), 51. Konecny (Martone, Dvorak) - 19. DeBrincat (Kane, Seider), 39. Raymond (Compher, Edvinsson), 50. Kane (Copp), 51. DeBrincat (Copp, Kane). Brankári: Ersson - Gibson, strely na bránku: 34:19.
Tampa Bay Lightning – Pittsburgh Penguins 6:3 (1:2, 3:0, 2:1)
Góly: 6. Cirelli (Goncalves), 21. Cirelli, 35. Point (Guentzel, Kučerov), 40. Girgensons (Gourde, McDonagh), 54. Kučerov (D'Astous, Guentzel), 56. Cirelli (Goncalves, Kučerov) - 8. Rakell (Girard, Letang), 17. Činachov (Rust, Girard), 60. Činachov (Letang, Mantha). Brankári: Vasilevskij - Skinner, strely na bránku: 33:24.
New Jersey Devils - Washington Capitals 7:3 (3:2, 1:0, 3:1)
Góly: 6. Glass (Hämeenaho, Bjugstad), 8. Mercer (Meier, Hischier), 19. Hamilton (J. Hughes, Bratt), 30. J. Hughes (Bratt, Kovacevic), 49. J. Hughes (Bratt, Brown), 53. Bratt (Hischier, J. Hughes), 58. Mercer (Bratt, J. Hughes) - 9. Hutson (Lapierre, Wilson), 10. Dubois (Leonard, Wilson), 50. Wilson (Sandin, Dubois). Brankári: Allen - Thompson, strely na bránku: 30:32.
Dallas Stars - Winnipeg Jets 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Góly: 10. Duchene (Rantanen, Heiskanen), 12. Hyry (Benn, Erne), 23. Erne (Bichsel, Hyry). Brankári: Oettinger - Hellebuyck, strely na bránku: 21:22.
Minnesota Wild - Vancouver Canucks 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Góly: 9. Boldy (Johansson, Eriksson Ek), 21. Boldy, 27. Kaprizov (Zuccarello), 47. Hartman (Zuccarello, Hughes), 59. Hartman (Kaprizov, Boldy) - 16. Willander (Blueger, Sasson), 17. DeBrusk (Hronek, E. Pettersson). Brankári: Gustavsson - Tolopilo, strely na bránku: 37:32.
Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Góly: 26. Henrique (Roslovic, Nurse), 33. Savoie (McDavid, Bouchard), 59. Podkolzin (Dickinson, Murphy) - 46. Lardis (Bedard, Teräväinen). Brankári: Jarry - Knight (24.-29. Söderblom), strely na bránku: 38:18.
San Jose Sharks - Toronto Maple Leafs 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Góly: 4. Ostapchuk (Goodrow, Orlov), 18. Graf (Misa, Toffoli), 22. Eklund (Wennberg, Sherwood), 60. Gaudette (Eklund, Ostapchuk) - 27. Tavares (Cowan, Nylander). Brankári: Nedeljkovic - Stolarz, strely na bránku: 25:19.
Seattle Kraken - Utah Mammoth 2:6 (2:1, 0:2, 0:3)
Góly: 1. Eberle (Larsson, McCann), 14. McMann (Stephenson, Kakko) - 17. Cooley (Schmaltz, Guenther), 31. Cooley (Weegar, Sergačov), 35. Schmaltz (Keller, Guenther), 45. Peterka (Yamamoto, Durzi), 48. Guenther (Cooley, Yamamoto), 57. Carcone. Brankári: Daccord - Vejmelka, strely na bránku: 27:31.
Vegas Golden Knights - Calgary Flames 6:3 (0:1, 3:2, 3:0)
Góly: 22. Marner (Theodore, McNabb), 27. Marner (Andersson, Eichel), 37. Dorofejev (Marner), 53. Howden (Theodore, Barbašov), 55. Barbašov (Marner), 59. Marner (Stone, Barbašov) - 8. Frost, 25. Coleman (Backlund, Farabee), 33. Coleman. Brankári: Hart - Wolf, strely na bránku: 35:22.
Los Angeles Kings - Nashville Predators 4:5 pp a sn (0:2, 3:2, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 27. Kempe (Panarin), 34. Kempe (Edmundson, Kopitar), 36. Laughton (Wright, Armia), 50. Armia (Wright, Dumoulin) - 1. Forsberg (Marchessault), 4. L'Heureux (Skjei), 23. Marchessault (Wood, Barron), 29. Stamkos (O'Reilly, Josi), rozh. nájazd: Evangelista. Brankári: Kuemper - Saros, strely na bránku: 33:34.
Slováci v akcii:
Juraj Slafkovský (Montreal) 20:38 0 1 1 +2 2 4
Erik Černák (Tampa Bay) 17:21 0 0 0 +2 0 0
Martin Fehérváry (Washington) 16:31 0 0 0 -3 0 0
Šimon Nemec (New Jersey) 18:29 0 0 0 -1 2 0
Adam Sýkora (New York Rangers) 7:16 0 0 0 0 0 0
Martin Pospíšil (Calgary) 8:15 0 0 0 -1 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
postupujúci do play off
Východná konferencia: Carolina
Západná konferencia: Colorado, Dallas, Minnesota
Video: Boxer Derek Chisora dorazil na tlačovú konferenciu na tanku
NHL: St. Louis v zostave s Dvorským prehralo na ľade Los Angeles 1:2 pp