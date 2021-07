NHL: Tampa Bay s Černákom obhájila Stanleyho pohár

Hokejisti Tampy Bay obhájili Stanleyho pohár. V noci na štvrtok zvíťazili v piatom súboji play off NHL doma nad Montrealom 1:0 a v celej sérii triumfovali 4:1 na zápasy. V drese Lightning sa zo zisku titulu teší po roku znovu aj slovenský obranca Erik Černák. "Blesky" vybojovali celkovo tretiu majstrovskú trofej (2004, 2020, 2021).



O triumfe Tampy rozhodol gól Rossa Coltona z 34. minúty. Oporou Lightning bol ruský brankár Andrej Vasilevskij, ktorý si udržal čisté konto. Černák odohral vyše 22 minút, dostal jeden menší trest, rozdal štyri "hity" a brankára Montrealu Careyho Pricea ohrozil tromi strelami. Slovenský krídelník Tomáš Tatar aj v záverečnom zápase sezóny chýbal v zostave Montrealu.

Na snímke ruský brankár Tampy Andrej Vasilevskij s pohárovou trofejou po víťazstve v piatom zápase finále play off hokejovej NHL Tampa Bay Lightning - Montreal Camadiens v noci na 8. júla 2021. Vasilevskij získal Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off NHL. Brankár majstrovskej Tampy Bay si v tohtoročných vyraďovacích bojoch päťkrát udržal čisté konto, všetky štyri série ukončil shutoutom.

Colton sa stal siedmym nováčikom v histórii NHL, a druhým v tzv. modernej ére, ktorý strelil rozhodujúci gól v poslednom zápase play off. Pred ním sa to podarilo v roku 2003 Mikeovi Ruppovi z New Jersey Devils.



Prvá tretina herne patrila Tampe, ktorej hráči boli aktívnejší. Montrealu nedovolili otvoriť skóre ani v 9. minúte, keď hrali po fauloch Ruttu a Černáka v dvojnásobnom oslabení. Krátko na to ani "blesky" nevyužili dvojnásobnú presilovku, keď brankár Price viackrát podržal Canadiens. Kanadský tím v druhej časti zvýšil aktivitu, ale bez želaného efektu. Brankár Tampy Vasilevskij bol pre nich veľká prekážka a jeho spoluhráči zblokovali viacero striel. Prvý, a napokon jediný gól zápasu, priniesla 34. minúta. Obranca Savard ideálne našiel Coltona, ktorý pred odkrytou bránkou nezaváhal - 1:0. Lightning sa v tretej časti nestiahli do defenzívy a vrátili sa k ofenzívnej aktivite. Canadiens viackrát v útoku riskovali, ale Vasilevskij i Price podržali svoje tímy. Hráči Montrealu vystupňovali tlak v závere zápasu, ale Caufield trafil v najväčšej šanci hostí iba do žŕdky.

Finále play off NHL

piaty zápas:



TAMPA BAY LIGHTNING - MONTREAL CANADIENS 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)



Gól: 34. Colton (Savard, McDonagh). Rozhodovali: Dwyer, O´Rourke - Cormier, Cherrey, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 18.110 divákov (vypredané).



Tampa Bay: Vasilevskij - Rutta, Hedman, ČERNÁK, McDonagh, Savard, Sergačov - Kučerov, Point, Palát - Stamkos, Cirelli, Colton - Coleman, Gourde, Goodrow - Joseph, Johnson, Maroon



Montreal: Price - Weber, Chiarot, Petry, Edmundson, Kulak, Romanov - Gallagher, Danault, Toffoli - Caufield, Suzuki, Anderson - Lehkonen, Evans, Byron - Perry, Staal, Armia



/konečný výsledok série: 4:1, Tampa získala Stanleyho pohár/

Hlas po zápase (nhl.com):

Victor Hedman, obranca Tampy Bay: "Ešte takto pred rokom sme nevedeli, ako bude pokračovať sezóna a teraz sa tešíme už z druhého Stanleyho pohára. Neuveriteľné. S predošlým triumfom sa to nedá porovnať, bolo to za iných okolností. Teraz nás však veľmi teší, že si to môžeme vychutnať aj s našimi fanúšikmi a pred plnou halou. Je to nádherný pocit."



Jon Cooper, tréner Tampy Bay: "Je to triumf hráčov, to oni to dokázali. Ja som tam iba stál a žuval žuvačku. Bola to ťažká sezóna, v ktorej každý chcel uspieť proti nám, keďže sme vlani získali Stanleyho pohár. Naše mužstvo je však veľmi silné a vie ako vyhrávať. Tento triumf je veľmi sladký a ťažko porovnateľný s predošlým. Máme hráčov, ktorí sú hviezdy v očiach fanúšikov, ale pre mňa sú hviezdy všetci. Je fantastické, ako všetci dokázali pracovať pre spoločný úspech. Pre veľké víťazstvá je dôležité mať v mužstve hráčov ako Patrick Maroon, ku ktorému vzhliadajú mladší hráči."



Steven Stamkos, kapitán Tampy Bay: "Je také ťažké vyhrať Stanleyho pohár. A nám sa to podarilo dvakrát za sebou... Za to si zaslúžime vstúpiť do histórie. A tento tím, bez ohľadu na to, čomu čelil, sa zapíše do histórie. A to je niečo výnimočné. Je neuveriteľné, čo táto skupina hráčov dosiahla."



Brendan Gallagher, útočník Montrealu: "Teraz je to veľmi ťažké. Máme veľa hráčov, ktorí tvrdo pracovali počas svojej kariéry, aby sa dostali do finále a mohli bojovať o Stanleyho pohár. Je ťažké vyrovnať sa s tým, že to nevyšlo. Očakávali sme víťazstvo v tejto sérii. Viem, že už postupom do finále sme prekvapili mnoho ľudí, ale chceli sme ísť na úplný vrchol. Preto to veľmi bolí."



Dominique Ducharme, tréner Montrealu: "Som hrdý na tento tím. Mnohí naši hráči hrali so zraneniami. Krvácali, ale bojovali a nikdy neprestali."

Slovák v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 22:02 0 0 0 0 3 2

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Zoznam víťazov Stanleyho pohára - počet titulov v NHL (iba aktívne tímy):



24 - Montreal Canadiens

13 - Toronto Maple Leafs

11 - Detroit Red Wings

6 - Boston Bruins, Chicago Blackhawks

5 - Edmonton Oilers, Pittsburgh Penguins

4 - New York Islanders, New York Rangers

3 - New Jersey Devils, Tampa Bay Lightning

2 - Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers

1 - Anaheim Ducks, Carolina Hurricanes, Calgary Flames, Dallas Stars, Washington Capitals, St. Louis Blues