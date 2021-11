Vedenie klubu Chicago Blackhawks odložilo Hossov slávnostný ceremoniál

Vedenie hokejového klubu NHL Chicago Blackhawks po dohode s Mariánom Hossom odložilo na neurčito slávnostný ceremoniál pod názvom "Marian Hossa Legacy Night", na ktorom si mali "jastrabi" 9. novembra pred zápasom s Pittsburghom Penguins uctiť bývalého slovenského útočníka.



Blackhawks na svojom webe uviedli, že k rozhodnutiu dospeli po diskusii medzi výkonným riaditeľom Dannym Wirtzom, prezidentkou Jaime Faulknerovou a Hossom. Po prevalení kauzy s Kyleom Beachom, ktorého v roku 2010 sexuálne obťažoval bývalý videoanalytik Dave Aldrich, sa organizácia Blackhawks nachádza v ťažkých časoch.

"Všetci sme sa zhodli, že nie je čas na oslavu, ale skôr sebareflexiu. Marián, ako aj vedenie Blackhawks vie, že po tom, ako odvážne vyšiel s pravdou na svetlo Kyle Beach, je dôležité vrátiť našej organizácii dôveru, kredit a stabilitu. Nové vedenie je odhodlané presadzovať naše hodnoty a neustále pracovať na zlepšovaní tejto organizácie. Niet lepšieho stelesnenia týchto hodnôt, mimo ľadu aj na ľade, ako Marián Hossa a my mu blahoželáme k jeho uvedeniu do Siene slávy NHL," uviedol klub v stanovisku, ktoré zverejnil na svojej webstránke.



Hossa získal s Blackhawks trikrát Stanleyho pohár (2010, 2013, 2015). Do Chicaga prišiel v roku 2009 ako voľný hráč a v klube strávil záverečných osem rokov svojej profiligovej kariéry. Vďaka svojej komplexnej hre sa zaradil medzi najslávnejšie osobnosti klubu, ktorý práve počas Hossovej éry vyrástol v hokejovú dynastiu. Hneď vo svojej prvej sezóne vybojoval s Blackhawks majstrovský pohár a tento úspech potom zopakoval ešte dvakrát. Za Chicago odohral dokopy 534 zápasov základnej časti, v ktorých nastrieľal 186 gólov a nazbieral 229 asistencií, v play off pridal v 107 dueloch 73 bodov (21+52). Kariéru ukončil v roku 2017 pre kožné problémy spôsobené alergiou na výstroj.

Hossu mali už minulý rok uviesť do hokejovej Siene slávy, ale slávnostný akt vtedy zmarila pandémia koronavírusu. Ceremoniálu v Toronte sa dočká až v pondelok 15. novembra o 19.30 h (utorok 16. novembra o 1.30 SEČ).