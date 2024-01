Štartuje ďalšia edícia Rely Dakar a motocyklista Štefan Svitko verí, že skončí v prvej desiatke

Maratónska šiesta etapa

Svitkova pätnásta účasť

4.1.2024 (SITA.sk) - Už v piatok sa prológom začne ďalší ročník prestížnej Rely Dakar, konať sa bude opäť v Saudskej Arábii.Súčasťou podujatia budú aj Slováci - motocyklista Štefan Svitko , na štvorkolke Juraj Varga a v súťaži kamiónov bude druhým jazdcom Jaroslav Miškolci.Organizátori pripravili prológ a 12 etáp, jazdcov čaká takmer 7900 km a z toho bude 4727 km meraných úsekov.Šiesta etapa bude maratónska a potrvá dva dni bez kontaktu s realizačnými tímami. Voľný deň bude jeden, pretekári si oddýchnu v sobotu 13. januára. Preteky vyvrcholia 19. januára.Juraj Varga na štvorkolke vlani debutoval a bolo z toho 4. miesto. "Verím, že šťastena nás neopustí a podarí sa mi na Rally Dakar 2024 zabojovať a dôjsť až do cieľa. Držte nám všetci palce," uviedol pred štartom pretekov.Štefana Svitka čaká už pätnásty štart na Rely Dakar, vlani obsadil dvanástu pozíciu."Ako som šiel na svoj prvý Dakar, tak tam idem aj teraz, dám do toho maximum. Verím, že sa preteky skončím v prvej desiatke," povedal 41-ročný Oravčan pred odchodom do Saudskej Arábie.Prvenstvo spred roka budú obhajovať v súťaži automobilov Katarčan Nasser Al-Attiyah , medzi motocyklistami Argentínčan Kevin Benavides , v štvorkolkách Francúz Alexandre Giroud a medzi kamionistami Holanďan Janus van Kasteren.