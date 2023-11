Slováci túžia konečne spečatiť postup na domácej pôde, štvrtkový duel proti Islanďanom podľa kapitána Škriniara zvládnu

Druhé miesto

13.11.2023 (SITA.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti odštartovali prípravu na novembrové zápasy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v Nemecku.Tím talianskeho kouča, ktorý sa zišiel v nedeľu v Senci, potrebuje v dueloch proti Islanďanom (16.11. v Bratislave) a výberu Bosny a Hercegoviny (19.11. v Zenici) získať aspoň bod, aby definitívne spečatil postup na tretí kontinentálny šampionát po sebe.Slováci sú momentálne v tabuľke J-skupiny na „postupovom“ 2. mieste za Portugalčanmi, ktorí sú zatiaľ stopercentní s 24 bodmi a už majú istú miestenku na šampionáte i víťazstvo v skupine.Mužstvo spod Tatier má na konte 16 bodov. Na treťom mieste sú Luxemburčania (11), nasledujú Islanďania (10), Bosniaci (9) a tím Lichtenštajnska (0).„Štvrtok je v našich životoch veľmi dôležitý deň. Máme postup vo svojich rukách, chceme rozhodnúť už v domácom zápase s Islandom. Boli by sme však hlúpi, ak by sme išli hrať len na ten jeden potrebný bod,“ povedal podľa webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) stredopoliar z nemeckého Hamburgu László Bénes Slovenskí hráči predtým zvíťazili nad obidvomi novembrovými súpermi - na Islande triumfovali 2:1 a doma zdolali mužstvo Bosny a Hercegoviny 2:0.Podľa ďalšieho legionára z Nemecka, skúseného 37-ročného obrancu Petra Pekaríka , sa Slováci musia pripraviť na to, že hráčov Islandu bude zdobiť tímovosť, bojovnosť a tvrdosť.„Hlavne doma je to nepríjemný súper, má výborné individuality. Musíme sa koncentrovať na ten zápas, nepodliezť latku nastavenú počas kvalifikácie. Žiaden kvalifikačný zápas nie je ľahký, Island sa bude biť o svoju poslednú šancu, to som si istý,“ skonštatoval hráč Herthy Berlín Kapitán Milan Škriniar verí, že Slováci zvládnu štvrtkový duel proti Islanďanom a po záverečnom hvizde budú oslavovať postup.„Chceme tvoriť hru, bojovať o každú loptu. Žiadne kalkulácie si nepripúšťame, musíme ísť na víťazstvo, nie na remízu. To sa nám nikdy neoplatilo,“ povedal zadák parížskeho St. Germain V minulosti pri prieniku na veľké podujatie Slováci ešte nikdy nespečatili postup doma. „Verím, že sa to tentoraz podarí, že postupom spravíme radosť ľuďom nielen na štadióne, ale na celom Slovensku. Ten štadión bude plný a bude na našej strane,“ zakončil Škriniar.