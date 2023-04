Messi by mohol zostať v PSG len ak bude súhlasiť so znížením platu

Argentínsky futbalista Lionel Messi sa chystá po skončení tejto sezóny opustiť Paríž St. Germain. Informáciu priniesol internetový portál ge.globo.com, ktorý sa odvolal na denník L´Équipe. Ten uviedol, že útočník by mohol zostať v klube len v prípade, ak bude súhlasiť so znížením platu.



Messiho otec a prezident PSG Nasser Al-Khelaifi sa už podľa francúzskych médií pokúšali dohodnúť na podmienkach predĺženia zmluvy, no zakaždým narazili na problém. Španielske médiá špekulujú o návrate Messiho do Barcelony, katalánsky klub však ešte nepredložil oficiálnu ponuku. Argentínčan odohral v tejto sezóne za PSG 24 ligových zápasov, v ktorých zaznamenal 13 gólov a 13 asistencií. Zmluva mu vyprší na konci tejto sezóny.