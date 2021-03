NHL: Tatar prispel k triumfu Montrealu gólom aj víťazným nájazdom

Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil gól, pridal asistenciu a premenil víťazný nájazd pri triumfe Montrealu v sobotnom zápase NHL. Canadiens zdolali na svojom ľade Vancovuer 5:4 po nájazdoch. Na výhre Dallasu v Detroite 3:0 sa podieľal aj obranca Andrej Sekera, ktorý dosiahol svoj druhý zásah v tejto sezóne.





Tatar sa presadil v 34. minúte duelu, keď vyrovnal na 2:2, v závere druhej časti hry asistoval Joelovi Edmundsonovi, ktorý poslal domácich do vedenia. Pre slovenského útočníka to bol 20. bod v prebiehajúcom ročníku (6+14). V nájazdoch prekonal brankára Bradena Holtbyho v šiestej sérii.Tridsaťštyriročný Sekera v 29. minúte zdvojnásobil vedenie Stars, keď jeho nahadzovaný puk z modrej čiary prekvapil brankára Thomas Greiss. Pre 34-ročného obrancu to bol druhý zásah a tretí bod v tomto ročníku. Dallas uspel v riadnom hracom čase prvýkrát po piatich zápasoch.Tretie víťazstvo za sebou dosiahla Tampa Bay, ktorá si poradila s Chicagom 4:1. Výrazne k tomu prispel švédsky obranca Viktor Hedman, autor troch asistencií. Slovenský obranca Erik Černák strávil na ľade v drese "bleskov" 21:57 minúty a inkasoval dve trestné minúty.Hráči Pittsburghu potvrdili dobrú formu, keď zvíťazili na ľade New Jersey 3:1. Penguins vyhrali siedmy z uplynulých deviatich duelov. Bryan Rust a Jake Guentzel prispeli k triumfu zhodne gólom a asistenciou, kapitán hostí Sidney Crosby si pripísal dve asistencie.V ďalšom stretnutí Florida zdolala Nashville 2:0. V oboch góloch Panthers mal prsty útočník Anthony Duclair (1+1), čistým kontom sa blysol brankár Chris Driedger.Colorado rozdrvilo doma Minnesotu 6:0 a natiahlo víťaznú sériu v NHL už na šesť zápasov. Hráči Avalanche nadviazali na piatkové víťazstvo nad "divochmi" 5:1.

New Jersey - Pittsburgh 1:3,

Florida - Nashville 2:0,

Colorado - Minnesota 6:0,

Tampa Bay - Chicago 4:1,

Carolina - Columbus 2:3 pp a sn,

Detroit - Dallas 0:3 /A. Sekera (Dallas) 1+0/,

Montreal - Vancouver 5:4 pp a sn /T. Tatar (Montreal) 1+1/,

New York Islander - Philadelphia 6:1,

Toronto - Calgary 2:0,

Washington - New York Rangers 1:3,

Anaheim - Arizona 1:5,

San Jose - St. Louis 2:5,

Edmonton - Winnipeg 4:2