Pánik prvou hviezdou zápasu. Pripísal si 100. asistenciu a pomohol k triumfu Capitals (video)

Výborne načasované prihrávky

Snažili sa o víťazstvo





17.2.2021 (Webnoviny.sk) - Richard Pánik má za sebou najlepší zápas aktuálnej sezóny v NHL . Slovenský útočník v službách Washingtonu pripravil dva góly svojim spoluhráčom a mal výrazný podiel na víťazstve svojho tímu na ľade Pittsburghu 3:1. Capitals prerušili sériu štyroch prehier a Pánik sa s dvoma asistenciami a dvoma plusovými bodmi stal prvou hviezdou zápasu.Svoj prvý viacbodový zápas v sezóne Pánik rozbehol v 25. min, keď krátkou prihrávkou našiel Conora Shearyho a ten pohotovo otvoril skóre. Bola to jubilejná stá asistencia čerstvého tridsiatnika v NHL. Druhý hviezdny okamih slovenského krídelníka prišiel na začiatku tretej tretiny, keď hostia viedli už 2:0.Pánik z otočky cez dvoch brániacich hráčov ( Krisovi Letangovi dokonca pomedzi nohy) prihral voľnému Larsovi Ellerovi a dánsky útočník pridal tretí gól hostí. Pánikovej skvelej prihrávke predchádzal odrazený puk po strele Zdena Cháru, čiže aj najstarší hráč NHL si pripísal asistenciu. Bol to Chárov piaty bod v aktuálnej sezóne (2+3), rovnako 5 bodov má na konte aj Pánik (1+4)."Pánik vstúpil do zápasu bez toho, aby bodoval v predchádzajúcich štyroch februárových dueloch. A zrazu dosiahol prvý viacbodový zápas. Jeho prihrávky Shearymu a Ellerovi boli výborne načasované," pochválil Pánika portál CBS Sports."Je to náročné keď prehráte štyri zápasy v sérii. Aj preto sa v tomto zápase hráči veľmi snažili o víťazstvo. Celkovo bol náš herný prejav čistejší ako predtým. Veľmi ma to teší," uviedol tréner Washingtonu Peter Laviolette "Pittsburgh má silný tím a tento rok nám spôsobil nemálo problémov. Preto ma teší, že defenzívne, ofenzívne aj v nerovnovážnom stave sme odohrali zrejme najkompletnejší zápas sezóny. Môžeme na tom stavať do budúcnosti," komentoval útočník Washingtonu T. J. Oshie.Washington je štvrtý vo Východnej divízii NHL o dva body pred piatym Pittsburghom. Na čele tejto divízie je s 5-bodovým náskokom Boston . Najbliží súboj odohrajú hráči okolo Zdena Cháru v piatok doma proti súperom z Buffala