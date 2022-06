Traja ruskí kanoisti zapojení do štátneho dopingového programu boli potrestaní, otvoriť sa môžu nové kauzy

Previnila sa aj parakanoistka

Rusov testujú aj v súčasnosti

12.6.2022 (Webnoviny.sk) - Piatkový verdikt Športového arbitrážneho súdu (CAS) vo švajčiarskom Lausanne vo veci trestu pre troch reprezentantov Ruska v rýchlostnej kanoistike zapojených do štátom riadeného dopingového programu môže priniesť opätovné otvorenie ďalších prípadov športovcov tejto krajiny. Uviedla to Svetová antidopingová agentúra (WADA) CAS v piatok na podnet WADA potrestal Alexandra Djačenka a Nikolaja Lipkina zákazom činnosti na štyri roky, pričom obaja prišli aj o medaily z vrcholných podujatí. Djačenko o zlato z OH 2012 v Londýne a Lipkin o titul majstra sveta v štafete kanoistov z roku 2014.Zákaz činnosti a dva roky dostala aj parakanoistka Alexandra Dupiková. Všetci traja boli zapojení do štátom riadeného dopingového programu, ktorý sa prevalil v roku 2015. V ruských laboratóriách sa upravovali vzorky, aby sa neprišlo na výskyt zakázaných látok v krvi športovcov.Výsledkom bolo aj to, že ruskí športovci nemohli oficiálne reprezentovať svoju vlasť ani na vlaňajších OH v Tokiu a tohtoročných ZOH v Pekingu.Medzinárodná kanoistická federácia (ICF) uvedené trio nepotrestala, lebo vraj nenašla dostatočné dôkazy, aby mohla voči nim viesť disciplinárne konanie. WADA preto posunula všetky tri prípady na CAS a ten potvrdil, že športovci sa previnili voči antidopingovým pravidlám.Podľa WADA môže byť piatkový verdikt precedensom. V uvedenej megakauze totiž dostali rôzne údaje o dopingu aj ďalšie desiatky medzinárodných federácií a tam tiež nepadli tresty. Mnohí zo športovcov však už medzičasom ukončili kariéru."Ak majú podobné typy prípadov, mali by ich opäť prešetriť," uviedol generálny riaditeľ WADA Olivier Niggli, podľa ktorého sú jeden či dva olympijské športy, kde by malo prísť k opakovanej analýze prípadov."Piatkový verdikt CAS by iným federáciám mohol ukázať, ako majú postupovať v ich prípadoch, ktoré sú podobné," pokračoval Niggli.WADA tiež informovala, že testovanie ruských športovcov pokračuje aj v súčasnosti, hoci drvivá väčšina z nich nemôže štartovať na medzinárodných podujatia ako následok ruskej vojenskej invázie na území Ukrajiny.Ruskí antidopingoví komisári totiž majú možnosť posielať odobraté vzorky na analýzu do Turecka či iných krajín.