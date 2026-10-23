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23. októbra 2026
Nie ďalšie Budapeštianske memorandum. Kyjev žiada bezpečnostné záruky od USA, ktoré schváli americký Kongres
„Vzdali sme sa všetkého, čo zaručovalo bezpečnosť Ukrajiny,“ povedal ukrajinský prezident. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, ...
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23.10.2026 (SITA.sk) - „Vzdali sme sa všetkého, čo zaručovalo bezpečnosť Ukrajiny,“ povedal ukrajinský prezident.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že Ukrajina rokuje so Spojenými štátmi o podrobných bezpečnostných zárukách podľa vzoru článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Zdôraznil, že akékoľvek americké záväzky musí schváliť Kongres USA, aby sa nezopakovala situácia s Budapeštianskym memorandom. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Post.
Zelenskyj na spoločnej tlačovej konferencii s fínskym premiérom načrtol komplexný bezpečnostný rámec, ktorý kombinuje priame záruky zo strany USA, členstvo v NATO a európsku koalíciu ochotných podporovanú Washingtonom. Základom má byť silná a dostatočne financovaná ukrajinská armáda.
„Nerokujeme o Budapeštianskom memorande, ale o podrobných bezpečnostných zárukách zo strany Spojených štátov, ktoré schváli americký Kongres,“ uviedol Zelenskyj.
Ukrajinský prezident tak reagoval na otázku novinára, či môže Kyjev dôverovať novým americkým bezpečnostným záväzkom po tom, ako Budapeštianske memorandum z roku 1994 nedokázalo ochrániť Ukrajinu pred ruskou agresiou.
Zelenskyj poukázal na skúsenosti Ukrajiny s Budapeštianskym memorandom z roku 1994, v ktorom sa Londýn, Washington a Moskva zaviazali garantovať nezávislosť a suverenitu Ukrajiny výmenou za to, že sa Kyjev vzdá svojho jadrového arzenálu. Rusko tieto záväzky porušilo, keď v roku 2014 okupovalo Krym a vo februári 2022 začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu.
„Vzdali sme sa všetkého, čo zaručovalo bezpečnosť Ukrajiny,“ povedal Zelenskyj. Podľa neho si Ukrajina nemôže dovoliť ďalšiu dohodu bez jasne stanovených záväzkov a dôveryhodných mechanizmov, ktoré by odradili Rusko od ďalšej agresie.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Nie ďalšie Budapeštianske memorandum. Kyjev žiada bezpečnostné záruky od USA, ktoré schváli americký Kongres © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že Ukrajina rokuje so Spojenými štátmi o podrobných bezpečnostných zárukách podľa vzoru článku 5 Severoatlantickej zmluvy. Zdôraznil, že akékoľvek americké záväzky musí schváliť Kongres USA, aby sa nezopakovala situácia s Budapeštianskym memorandom. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Post.
Zelenskyj na spoločnej tlačovej konferencii s fínskym premiérom načrtol komplexný bezpečnostný rámec, ktorý kombinuje priame záruky zo strany USA, členstvo v NATO a európsku koalíciu ochotných podporovanú Washingtonom. Základom má byť silná a dostatočne financovaná ukrajinská armáda.
Rokovania o podrobných bezpečnostných zárukách
„Nerokujeme o Budapeštianskom memorande, ale o podrobných bezpečnostných zárukách zo strany Spojených štátov, ktoré schváli americký Kongres,“ uviedol Zelenskyj.
Ukrajinský prezident tak reagoval na otázku novinára, či môže Kyjev dôverovať novým americkým bezpečnostným záväzkom po tom, ako Budapeštianske memorandum z roku 1994 nedokázalo ochrániť Ukrajinu pred ruskou agresiou.
„Vzdali sme sa všetkého, čo zaručovalo našu bezpečnosť“
Zelenskyj poukázal na skúsenosti Ukrajiny s Budapeštianskym memorandom z roku 1994, v ktorom sa Londýn, Washington a Moskva zaviazali garantovať nezávislosť a suverenitu Ukrajiny výmenou za to, že sa Kyjev vzdá svojho jadrového arzenálu. Rusko tieto záväzky porušilo, keď v roku 2014 okupovalo Krym a vo februári 2022 začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu.
„Vzdali sme sa všetkého, čo zaručovalo bezpečnosť Ukrajiny,“ povedal Zelenskyj. Podľa neho si Ukrajina nemôže dovoliť ďalšiu dohodu bez jasne stanovených záväzkov a dôveryhodných mechanizmov, ktoré by odradili Rusko od ďalšej agresie.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Nie ďalšie Budapeštianske memorandum. Kyjev žiada bezpečnostné záruky od USA, ktoré schváli americký Kongres © SITA Všetky práva vyhradené.
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