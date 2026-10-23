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23. októbra 2026
Po ďalšom pravdepodobnom útoku na obchodnú loď pri pobreží Rumunska je jeden človek mŕtvy, traja nezvestní
Podľa rumunských úradov tvorilo posádku plavidla desať Ukrajincov a traja občania Azerbajdžanu. Rumunsko v piatok spustilo záchrannú operáciu potom, ako nákladná loď vyslala núdzový signál v
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23.10.2026 (SITA.sk) - Podľa rumunských úradov tvorilo posádku plavidla desať Ukrajincov a traja občania Azerbajdžanu.
Rumunsko v piatok spustilo záchrannú operáciu potom, ako nákladná loď vyslala núdzový signál v Čiernom mori po ďalšom incidente v sérii útokov na obchodné plavidlá pri pobreží Rumunska a Bulharska, za ktorými podľa západných predstaviteľov pravdepodobne stoja ruské drony.
Nákladná loď Khoryv vyslala tiesňový signál okolo 10.00 h miestneho času, keď sa nachádzala približne 13 námorných míľ od rumunského prístavu Konstanca. Podľa rumunských úradov tvorilo posádku desať Ukrajincov a traja občania Azerbajdžanu.
„Záchranným plavidlám sa podarilo vytiahnuť z vody deväť živých osôb a jedno telo,“ uviedol rumunský námorný úrad. Ďalší traja členovia posádky sú nezvestní.
Úrady bezprostredne neuviedli príčinu incidentu. Operáciu komplikovalo nepriaznivé počasie a slabá viditeľnosť, pre ktoré nebolo možné nasadiť záchranný vrtuľník.
Rumunský prezident Nicușor Dan však označil udalosť za súčasť eskalácie súvisiacej s vojnou na Ukrajine. „Je to jednoznačne súčasť eskalácie, ktorú Rusko uskutočňuje v kontexte vojny na Ukrajine,“ povedal novinárom.
V posledných týždňoch zasiahlo bolo v Čiernom mori pri pobreží Rumunska a Bulharska zasiahnutých niekoľko obchodných lodí. Pri útoku na chemický tanker Wine Trader 15. októbra zmizlo sedem členov posádky po tom, ako loď zachvátil požiar.
V reakcii na rastúce bezpečnostné riziká Rumunsko požiadalo Severoatlantickú alianciu (NATO) o posilnenie ochrany v čiernomorskej oblasti. Aliancia tento týždeň oznámila nasadenie ďalších lietadiel, dronov a radarových systémov.
Zdroj: SITA.sk - Po ďalšom pravdepodobnom útoku na obchodnú loď pri pobreží Rumunska je jeden človek mŕtvy, traja nezvestní © SITA Všetky práva vyhradené.
Rumunsko v piatok spustilo záchrannú operáciu potom, ako nákladná loď vyslala núdzový signál v Čiernom mori po ďalšom incidente v sérii útokov na obchodné plavidlá pri pobreží Rumunska a Bulharska, za ktorými podľa západných predstaviteľov pravdepodobne stoja ruské drony.
Deväť zachránených
Nákladná loď Khoryv vyslala tiesňový signál okolo 10.00 h miestneho času, keď sa nachádzala približne 13 námorných míľ od rumunského prístavu Konstanca. Podľa rumunských úradov tvorilo posádku desať Ukrajincov a traja občania Azerbajdžanu.
„Záchranným plavidlám sa podarilo vytiahnuť z vody deväť živých osôb a jedno telo,“ uviedol rumunský námorný úrad. Ďalší traja členovia posádky sú nezvestní.
Úrady bezprostredne neuviedli príčinu incidentu. Operáciu komplikovalo nepriaznivé počasie a slabá viditeľnosť, pre ktoré nebolo možné nasadiť záchranný vrtuľník.
Súčasť ruskej eskalácie
Rumunský prezident Nicușor Dan však označil udalosť za súčasť eskalácie súvisiacej s vojnou na Ukrajine. „Je to jednoznačne súčasť eskalácie, ktorú Rusko uskutočňuje v kontexte vojny na Ukrajine,“ povedal novinárom.
V posledných týždňoch zasiahlo bolo v Čiernom mori pri pobreží Rumunska a Bulharska zasiahnutých niekoľko obchodných lodí. Pri útoku na chemický tanker Wine Trader 15. októbra zmizlo sedem členov posádky po tom, ako loď zachvátil požiar.
V reakcii na rastúce bezpečnostné riziká Rumunsko požiadalo Severoatlantickú alianciu (NATO) o posilnenie ochrany v čiernomorskej oblasti. Aliancia tento týždeň oznámila nasadenie ďalších lietadiel, dronov a radarových systémov.
Zdroj: SITA.sk - Po ďalšom pravdepodobnom útoku na obchodnú loď pri pobreží Rumunska je jeden človek mŕtvy, traja nezvestní © SITA Všetky práva vyhradené.
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