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23. októbra 2026

Po ďalšom pravdepodobnom útoku na obchodnú loď pri pobreží Rumunska je jeden človek mŕtvy, traja nezvestní


Tagy: Čierne more eskalácia napätia rumunský prezident Rusko-ukrajinský konflikt útok na loď

Podľa rumunských úradov tvorilo posádku plavidla desať Ukrajincov a traja občania Azerbajdžanu. Rumunsko v piatok spustilo záchrannú operáciu potom, ako nákladná loď vyslala núdzový signál v



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bulgaria_drone_strikes_453_7 676x451 23.10.2026 (SITA.sk) - Podľa rumunských úradov tvorilo posádku plavidla desať Ukrajincov a traja občania Azerbajdžanu.


Rumunsko v piatok spustilo záchrannú operáciu potom, ako nákladná loď vyslala núdzový signál v Čiernom mori po ďalšom incidente v sérii útokov na obchodné plavidlá pri pobreží Rumunska a Bulharska, za ktorými podľa západných predstaviteľov pravdepodobne stoja ruské drony.

Deväť zachránených


Nákladná loď Khoryv vyslala tiesňový signál okolo 10.00 h miestneho času, keď sa nachádzala približne 13 námorných míľ od rumunského prístavu Konstanca. Podľa rumunských úradov tvorilo posádku desať Ukrajincov a traja občania Azerbajdžanu.

Záchranným plavidlám sa podarilo vytiahnuť z vody deväť živých osôb a jedno telo,“ uviedol rumunský námorný úrad. Ďalší traja členovia posádky sú nezvestní.

Úrady bezprostredne neuviedli príčinu incidentu. Operáciu komplikovalo nepriaznivé počasie a slabá viditeľnosť, pre ktoré nebolo možné nasadiť záchranný vrtuľník.

Súčasť ruskej eskalácie


Rumunský prezident Nicușor Dan však označil udalosť za súčasť eskalácie súvisiacej s vojnou na Ukrajine. „Je to jednoznačne súčasť eskalácie, ktorú Rusko uskutočňuje v kontexte vojny na Ukrajine,“ povedal novinárom.

V posledných týždňoch zasiahlo bolo v Čiernom mori pri pobreží Rumunska a Bulharska zasiahnutých niekoľko obchodných lodí. Pri útoku na chemický tanker Wine Trader 15. októbra zmizlo sedem členov posádky po tom, ako loď zachvátil požiar.

V reakcii na rastúce bezpečnostné riziká Rumunsko požiadalo Severoatlantickú alianciu (NATO) o posilnenie ochrany v čiernomorskej oblasti. Aliancia tento týždeň oznámila nasadenie ďalších lietadiel, dronov a radarových systémov.


Zdroj: SITA.sk - Po ďalšom pravdepodobnom útoku na obchodnú loď pri pobreží Rumunska je jeden človek mŕtvy, traja nezvestní © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čierne more eskalácia napätia rumunský prezident Rusko-ukrajinský konflikt útok na loď
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