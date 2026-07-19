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19. júla 2026
Nie Holandsko ani Dánsko. Najviac bicyklov v Európe vyrábajú úplne iné krajiny
Výroba bicyklov v Európe po pandémii výrazne klesla. Pre milióny fanúšikov je Tour de France ...
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Pre milióny fanúšikov je Tour de France vrcholom športového leta. Kým pozornosť verejnosti sa sústreďuje na výkony elitných cyklistov, v pozadí funguje odvetvie, ktoré predstavuje významnú súčasť európskeho priemyslu aj zahraničného obchodu. Analýza UniCredit Bank ukazuje, že výroba bicyklov v Európskej únii prešla po pandemickom boome výrazným ochladením a zároveň odhaľuje prekvapivú mapu krajín, ktoré v tomto odvetví dominujú.
Počas pandémie ochorenia COVID-19 zažila cyklistika bezprecedentný rast. Vyšší záujem o individuálnu dopravu, práca z domu aj rast popularity voľnočasových aktivít viedli k prudkému nárastu predaja bicyklov. Výrobcovia reagovali investíciami do rozširovania výrobných kapacít v očakávaní, že zvýšený dopyt bude pokračovať aj po pandémii.
Realita však bola odlišná. Po rekordných rokoch 2021 a 2022 prišlo výrazné ochladenie trhu. Podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka dosiahla produkcia bicyklov vrátane elektrobicyklov v Európskej únii v roku 2024 približne 11,4 milióna kusov, čo predstavuje pokles o viac ako tretinu oproti vrcholu pandemického boomu. Prudká korekcia prišla po období rozsiahlych investícií a nahromadených zásob, ktoré sa po ústupe dopytu stali problémom pre výrobcov aj predajcov naprieč Európou.
Výroba sa sústreďuje v iných krajinách, než by mnohí čakali
Analýza zároveň búra predstavu, že výroba bicyklov kopíruje krajiny s najrozvinutejšou cyklistickou kultúrou. Hoci si väčšina Európanov spája bicykle najmä s Holandskom či Dánskom, najväčšími producentmi sú Nemecko, Portugalsko a Rumunsko. Každá z týchto krajín ročne vyrobí približne dva milióny bicyklov. Samotné Nemecko sa na produkcii Európskej únie podieľa približne 17 percentami, Portugalsko 15 percentami a Rumunsko 14 percentami. Spoločne tak zabezpečujú takmer polovicu celej európskej výroby.
Významnú úlohu zohráva aj región strednej a východnej Európy. Jedenásť krajín tohto regiónu vyrobilo vlani viac ako 4,5 milióna bicyklov, čo predstavuje vyše 40 percent produkcie celej Európskej únie. Po prepočte na počet obyvateľov je význam regiónu ešte výraznejší. Kým európsky priemer predstavuje približne 25 bicyklov na tisíc obyvateľov, krajiny strednej a východnej Európy dosahujú takmer 40 bicyklov na tisíc obyvateľov.
V prepočte na obyvateľa vedie Portugalsko s približne 173 vyrobenými bicyklami na tisíc obyvateľov. Nasledujú najmä krajiny strednej a východnej Európy, ako Rumunsko, Bulharsko, Litva, Česko či Maďarsko. Naopak, viaceré štáty s rozvinutou cyklistickou infraštruktúrou vykazujú vo výrobe podpriemerné výsledky. Nad európskym priemerom sa z tejto skupiny nachádza iba Holandsko. Dánsko, ktoré patrí medzi symboly cyklistickej dopravy, sa z pohľadu výroby radí na opačný koniec rebríčka.
Región strednej a východnej Európy patrí medzi exportérov
Odlišné rozloženie výroby a spotreby sa premieta aj do zahraničného obchodu. Najväčšími čistými dovozcami bicyklov sú Luxembursko, Belgicko a Dánsko, kde bicykle zohrávajú významnú úlohu v každodennej doprave. Naopak, Portugalsko, Litva či Bulharsko patria medzi najväčších čistých exportérov. Krajiny strednej a východnej Európy ako celok vyvážajú bicykle v čistej hodnote približne o osem eur na obyvateľa viac, než ich dovážajú. Aj v rámci regiónu však existujú výrazné rozdiely. Kým Česko, Rumunsko, Litva či Bulharsko patria medzi významných exportérov, Slovinsko, Estónsko alebo Chorvátsko zostávajú čistými dovozcami.
Európska únia ako celok zostáva v segmente bicyklov prakticky sebestačná. Domáca produkcia pokrýva väčšinu dopytu a Únia dokonca vyváža mierne viac bicyklov, než dováža. Podľa Koršňáka zostáva obchodná bilancia v tomto odvetví dlhodobo stabilná a v posledných dvoch rokoch sa prebytok mierne zvýšil. Jedným z dôvodov môže byť postupné odbúravanie nadmerných zásob vytvorených počas pandemického boomu, ktoré znížilo potrebu nových dovozov.
Česko patrí medzi lídrov, Slovensko zaostáva
Silnú pozíciu si v rámci regiónu dlhodobo udržiava Česká republika. Na produkcii bicyklov v Európskej únii sa podieľa približne štyrmi percentami a na tisíc obyvateľov vyrobí okolo 46 bicyklov ročne, čo predstavuje takmer dvojnásobok európskeho priemeru. V tomto ukazovateli jej patrí šieste miesto v Európskej únii. Česko zároveň patrí medzi významných čistých exportérov a svoju pozíciu si udržalo aj po skončení pandemického boomu.
Slovensko je v porovnaní so susednou krajinou podstatne menším hráčom. Podľa posledných dostupných údajov Eurostatu za rok 2023 dosahovala produkcia približne desať bicyklov na tisíc obyvateľov, teda menej ako polovicu priemeru Európskej únie a približne štvrtinu úrovne Českej republiky. Kým v automobilovom priemysle patrí Slovensko medzi svetových lídrov v prepočte na obyvateľa, vo výrobe bicyklov zohráva len okrajovú úlohu. Dostupné údaje navyše naznačujú, že domáca produkcia dosiahla vrchol ešte pred pandémiou a následne skôr stagnovala alebo klesala.
Elektrobicykle môžu byť príležitosťou pre Slovensko
Analytik UniCredit Bank však upozorňuje, že pri hodnotení slovenských údajov je potrebná opatrnosť. Štatistiky nemusia v plnej miere zachytávať segment elektrobicyklov, keďže pri menších krajinách bývajú niektoré produkčné údaje z dôvodu ochrany dôvernosti nezverejňované. Skutočná výroba tak môže byť vyššia, než naznačujú oficiálne čísla.
Tomu zodpovedá aj vývoj zahraničného obchodu. Kým ešte v roku 2024 Slovensko vykázalo rekordný deficit v obchode s bicyklami, počas roka 2025 sa bilancia preklopila do mierneho prebytku. Rozhodujúci podiel na tom mali práve elektrobicykle, pri ktorých výrazne vzrástol export a zároveň sa znížila potreba dovozov. Bez novších produkčných údajov zatiaľ nie je možné jednoznačne určiť, či ide o dôsledok rastúcej domácej výroby, montáže alebo zmien v obchodných tokoch. Koršňák však upozorňuje, že práve segment elektrobicyklov môže predstavovať jednu z perspektívnych oblastí slovenského cyklistického priemyslu.
Zdroj: SITA.sk - Nie Holandsko ani Dánsko. Najviac bicyklov v Európe vyrábajú úplne iné krajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
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