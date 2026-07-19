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19. júla 2026

Prepad armádneho konvoja v Mali si vyžiadal desiatky obetí, separatisti hlásia úspešný útok


Tagy: padlí vojaci Povstalci ruskí žoldnieri

Pri útoku neďaleko mesta Anefis zahynulo najmenej 50 malijských vojakov, cieľom povstalcov boli aj jednotky podporované ruským Africkým zborom. Najmenej 50 malijských ...



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mali_rebels_98399 676x451 19.7.2026 (SITA.sk) - Pri útoku neďaleko mesta Anefis zahynulo najmenej 50 malijských vojakov, cieľom povstalcov boli aj jednotky podporované ruským Africkým zborom.

Najmenej 50 malijských vojakov zahynulo pri prepade armádneho konvoja, ktorý v sobotu opúšťal strategicky dôležité severné mesto Anefis.


K útoku sa prihlásili tuarežskí separatisti z Frontu za oslobodenie Azawadu (FLA) spolu s džihádistickou skupinou JNIM napojenou na al-Káidu.



Najkrvavejší útok


Podľa miestneho predstaviteľa blízkeho vládnucej vojenskej junte si útok vyžiadal viac ako 50 mŕtvych vojakov a najmenej 24 zajatcov. Označil ho za najkrvavejší útok proti malijskej armáde za posledné roky.


V prvých júlových dňoch bojovníci FLA a JNIM nakrátko ovládli Anefis a obkľúčili vojenskú základňu, ktorú využívala malijská armáda spolu s príslušníkmi ruského Afrického zboru.



Rusi straty neutrpeli


Zdroj z prostredia armády uviedol, že niektorých vojakov útočníci popravili a vyšetrovanie má objasniť možné taktické zlyhania.


Ruskí príslušníci podľa zdrojov AFP už dorazili do mesta Gao, ktoré bolo cieľom ich presunu, a pri útoku neutrpel nikto z nich straty.


Malijská armáda potvrdila, že konvoj padol do pasce ozbrojených teroristických skupín, počet obetí však nezverejnila.




Zdroj: SITA.sk - Prepad armádneho konvoja v Mali si vyžiadal desiatky obetí, separatisti hlásia úspešný útok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: padlí vojaci Povstalci ruskí žoldnieri
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