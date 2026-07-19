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19. júla 2026
Prepad armádneho konvoja v Mali si vyžiadal desiatky obetí, separatisti hlásia úspešný útok
Pri útoku neďaleko mesta Anefis zahynulo najmenej 50 malijských vojakov, cieľom povstalcov boli aj jednotky podporované ruským Africkým zborom. Najmenej 50 malijských ...
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Najmenej 50 malijských vojakov zahynulo pri prepade armádneho konvoja, ktorý v sobotu opúšťal strategicky dôležité severné mesto Anefis.
K útoku sa prihlásili tuarežskí separatisti z Frontu za oslobodenie Azawadu (FLA) spolu s džihádistickou skupinou JNIM napojenou na al-Káidu.
Najkrvavejší útok
Podľa miestneho predstaviteľa blízkeho vládnucej vojenskej junte si útok vyžiadal viac ako 50 mŕtvych vojakov a najmenej 24 zajatcov. Označil ho za najkrvavejší útok proti malijskej armáde za posledné roky.
V prvých júlových dňoch bojovníci FLA a JNIM nakrátko ovládli Anefis a obkľúčili vojenskú základňu, ktorú využívala malijská armáda spolu s príslušníkmi ruského Afrického zboru.
Rusi straty neutrpeli
Zdroj z prostredia armády uviedol, že niektorých vojakov útočníci popravili a vyšetrovanie má objasniť možné taktické zlyhania.
Ruskí príslušníci podľa zdrojov AFP už dorazili do mesta Gao, ktoré bolo cieľom ich presunu, a pri útoku neutrpel nikto z nich straty.
Malijská armáda potvrdila, že konvoj padol do pasce ozbrojených teroristických skupín, počet obetí však nezverejnila.
Zdroj: SITA.sk - Prepad armádneho konvoja v Mali si vyžiadal desiatky obetí, separatisti hlásia úspešný útok © SITA Všetky práva vyhradené.
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