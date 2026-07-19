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19. júla 2026

Počet obetí ničivých zemetrasení vo Venezuele stúpol už na viac ako 5 100


Tagy: Civilné obete Mačka Záchranári zemetrasenie vo Venezuele

Záchranári medzitým spod trosiek po 24 dňoch vytiahli živú mačku, ktorú označili za vzácny lúč nádeje. Počet obetí dvoch silných zemetrasení, ktoré 24. júna zasiahli



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venezuela_earthquake_81645 676x451 19.7.2026 (SITA.sk) - Záchranári medzitým spod trosiek po 24 dňoch vytiahli živú mačku, ktorú označili za vzácny lúč nádeje.


Počet obetí dvoch silných zemetrasení, ktoré 24. júna zasiahli Venezuelu, vzrástol na 5 119. Vyplýva to zo sobotňajšej bilancie zverejnenej predsedom venezuelského parlamentu Jorgem Rodríguezom. Oproti piatku pribudlo ďalších 50 potvrdených úmrtí.

Tisíce bez domova a ďalšie telá


Počet zranených zostáva na úrovni 16 740. Najviac postihnutým regiónom je pobrežný štát La Guaira neďaleko Caracasu, kde záchranári stále vyťahujú telá z trosiek desiatok zrútených budov.

Tisíce ľudí prišli o domovy a žijú v dočasných táboroch. Úrady zatiaľ nezverejnili odhad počtu nezvestných.

Prežila 24 dní


Z trosiek jedného z obytných komplexov sa však podarilo po 24 dňoch zachrániť vychudnutú mačku.

Dobrovoľný záchranár Andrés Carvajal povedal, že zviera najskôr zbadali, no zo strachu sa stiahlo hlbšie do ruín. „Zložil som si rukavicu, dal som si na ruku mačacie krmivo a postupne sa ku mne priblížila. Samozrejme, jedla zúfalo,“ opísal.

Lúč svetla, lúč nádeje


Mačku následne odovzdali veterinárom, ktorí jej poskytli tekutiny a ošetrili ju pred prevozom do útulku.

„Nedá sa necítiť empatia v súvislosti s akýmkoľvek životom, ktorý tu ešte zostal. Nájsť túto malú mačku je lúč svetla, lúč nádeje,“ dodal Carvajal, ktorý sa spolu s ďalšími študentmi podieľa na záchranných prácach.


Zdroj: SITA.sk - Počet obetí ničivých zemetrasení vo Venezuele stúpol už na viac ako 5 100 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Mačka Záchranári zemetrasenie vo Venezuele
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