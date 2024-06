Španieli majú na ME v Nemecku kuriózny problém. Yamal nemôže hrať po určitom čase, inak hrozí zväzu mastná pokuta

24.6.2024 (SITA.sk) - Španielsky výber sa na futbalových majstrovstvách Európy minimálne nateraz nemusí obávať pokuty 30-tisíc eur pre porušenie pravidiel zamestnávania mladistvých. Ako referuje web denníka Marca, viaceré médiá informovali o takomto postihu pre každé mužstvo, za ktoré by na šampionáte nastúpil po 23.00 h hráč mladší ako 18 rokov. Jediným neplnoletým futbalistom na turnaji je stále iba 16-ročný Lamine Yamal , ktorý patrí do základnej zostavy španielskeho výberu."Červená fúria" nastúpi v pondelok večer v záverečnom stretnutí B-skupiny proti albánskej reprezentácii. Výkop duelu je o 21.00 h, čo pre Španielov teoreticky môže znamenať porušenie nemeckej legislatívy. Tamojší zákon zakazuje prácu osôb mladších ako 18 rokov po 20.00 h, v prípade športovcov platí o tri hodiny dlhšia výnimka.Ako upozornila televízia ZDF, podľa nemeckého zákona na ochranu mládeže sa do pracovného času neplnoletého hráča započítava aj sprcha či pozápasové rozhovory a prechod mixzónou. Španieli v prvom stretnutí proti Chorvátom hrali podvečer a proti Talianom nastúpili o deviatej večer, no tréner Luis de la Fuente stiahol Yamala z hry v 71. minúte, čiže pred pol jedenástou večer. Možno aj preto sa týmto prípadom doteraz nezaoberali nemecké orgány.