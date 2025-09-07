|
07. septembra 2025
Video: Rusi podnikli najväčší vzdušný útok od začiatku vojny, v Kyjive prvýkrát zasiahli úrad vlády
Zdieľať
Vojna na Ukrajine – súhrn posledných udalostí:
- Rusi podnikli najväčší vzdušný útok od začiatku vojny, pri ktorom vyslali vyše 800 dronov a 13 striel.
- Znova útočili na civilné ciele, zabili 4 ľudí vrátane matky a jej 3-mesačného dieťaťa a ďalších 44 zranili.
- Prvýkrát bola zasiahnutá budova úradu vlády, následný požiar poškodil strechu a horné poschodia.
- Trump hovorí, že je pripravený pristúpiť k novým sankciám voči Rusku, USA sa chcú koordinovať s EÚ.
- Ukrajina znovu zasiahla ropovod Družba, ale útok nemal vplyv na dodávky na Slovensko a Maďarsko.
Donald Trump je pripravený pristúpiť k novým sankciám voči Rusku. Vyjadril sa tak po tom, ako Rusko uskutočnilo dosiaľ najrozsiahlejší letecký útok na Ukrajinu.
„Áno, som,“ odpovedal Trump novinárom pred Bielym domom na otázku, či je pripravený uvaliť ďalšie sankcie na Rusko. Bližšie podrobnosti neposkytol.
Aj európski lídri nálety ostro odsúdili a prisľúbili posilnenie protiruských sankcií.
Trump, ktorý pri januárovom nástupe do funkcie tvrdil, že dokáže rýchlo ukončiť vojnu na Ukrajine, pohrozil opatreniami proti Rusku a krajinám nakupujúcim ruskú ropu. K sankciám však počas snahy viesť rokovania nepristúpil a dosiaľ uvalil len sekundárne sankcie voči Indii.
Ukrajina v noci zasiahla ropovod Družba v ruskej Brianskej oblasti, uviedol veliteľ ukrajinských dronových síl Robert Brovdi prezývaný Maďar.
Brovdi na Telegrame napísal, že zariadenie bolo výrazne poškodené požiarom. Presný rozsah škôd zatiaľ nie je známy.
Slovensko aj Maďarsko neskôr uviedli, že nočný útok na Družbu nemal vplyv na dodávky a ruská ropa do krajín prúdi bez prerušenia.
Ukrajina sa snaží zničiť infraštruktúru, ktorá je považovaná za kľúčovú pre vojenské snahy Moskvy. Cieľom jej útokov sa tak stávajú ruské elektrárne, plynovody aj ropovody. Napríklad benzín sa podľa vyjadrenia Brovdiho v Rusku stáva vo vojne nedostatkovým produktom.
Viktor Orbán vyhlásil, Rusko vyhrá vojnu na Ukrajine a tá bude následne rozdelená. Maďarský premiér pokračoval v proruských vyjadreniach na pikniku Fideszu, vysielanom naživo na sociálnych sieťach.
„Vlani sme nechali veľa nezodpovedaných otázok. Tento rok sme dostali odpovede takmer na všetky. Bude nový americký prezident a nová americká politika? Áno. Bude nová nemecká vláda? Áno. Dostane sa Francúzsko z vládnej krízy? Nie! Môže sa spolupráca Vyšehradskej štvorky opäť obnoviť? Áno. Bude ruské vojenské víťazstvo? Áno. Bude Ukrajina rozdelená? Áno. Podarí sa EÚ vyriešiť základnú dilemu, ktorú stelesňuje euro? Nie,“ povedal Orbán v obci Kötcse.
Podčiarkol, že neexistuje len nový americký prezident, ale aj nová geostrategická politika. Vyhlásil, že Čína integruje krajiny juhovýchodnej Ázie do svojej ekonomiky bez vojenského zásahu. USA si zase podľa neho uvedomili, že Európa je slabá.
