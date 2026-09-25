|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 25.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vladislav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. septembra 2026
Nováčik La Ligy prišiel na istý čas o svojho ofenzívneho lídra. Aubameyang podstúpil operáciu menisku pravého kolena
Tagy: La Liga 2026/2027
Aubameyang zatiaľ strelil päť z desiatich ligových gólov Deportiva La Coruňa, ktoré sa po návrate do najvyššej domácej súťaže rozbehlo veľmi dobre. Niekdajší gabonský futbalový reprezentant ...
Zdieľať
25.9.2026 (SITA.sk) - Aubameyang zatiaľ strelil päť z desiatich ligových gólov Deportiva La Coruňa, ktoré sa po návrate do najvyššej domácej súťaže rozbehlo veľmi dobre.
Niekdajší gabonský futbalový reprezentant Pierre-Emerick Aubameyang zo španielskeho klubu Deportivo La Coruňa podstúpil operáciu menisku pravého kolena a očakáva sa, že bude mimo hry približne dva mesiace. Klub o tom informoval po tom, čo sa 37-ročný hráč rozhodol vyhľadať lekársku pomoc po nepohodlí, ktoré pocítil v nedeľu počas ligovej remízy s Betisom Sevilla.
Stredopoliar, ktorý je najlepším strelcom v histórii národného tímu Gabonu, podstúpil zákrok na klinike v Madride. Klub uviedol, že jeho návrat do tréningového procesu bude závisieť od priebehu zotavovania.
Španielskym médiám sa podarilo zistiť, že bývalý hráč londýnsky klubov Arsenal a FC Chelsea by mal podľa odhadov približne do konca novembra.
Aubameyang zatiaľ strelil päť z desiatich ligových gólov Deportiva, ktoré sa po návrate do najvyššej domácej súťaže rozbehlo veľmi dobre. Momentálne je na siedmom mieste tabuľky La Ligy so ziskom desiatich bodov zo siedmich zápasov.
Nedávno sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru, pretože sa cítil "ponížený" po tom, čo gabonská vláda mu pripísala zodpovednosť za neuspokojivé výkony národného tímu na Africkom pohári národov.
Zdroj: SITA.sk - Nováčik La Ligy prišiel na istý čas o svojho ofenzívneho lídra. Aubameyang podstúpil operáciu menisku pravého kolena © SITA Všetky práva vyhradené.
Niekdajší gabonský futbalový reprezentant Pierre-Emerick Aubameyang zo španielskeho klubu Deportivo La Coruňa podstúpil operáciu menisku pravého kolena a očakáva sa, že bude mimo hry približne dva mesiace. Klub o tom informoval po tom, čo sa 37-ročný hráč rozhodol vyhľadať lekársku pomoc po nepohodlí, ktoré pocítil v nedeľu počas ligovej remízy s Betisom Sevilla.
Stredopoliar, ktorý je najlepším strelcom v histórii národného tímu Gabonu, podstúpil zákrok na klinike v Madride. Klub uviedol, že jeho návrat do tréningového procesu bude závisieť od priebehu zotavovania.
Španielskym médiám sa podarilo zistiť, že bývalý hráč londýnsky klubov Arsenal a FC Chelsea by mal podľa odhadov približne do konca novembra.
Aubameyang zatiaľ strelil päť z desiatich ligových gólov Deportiva, ktoré sa po návrate do najvyššej domácej súťaže rozbehlo veľmi dobre. Momentálne je na siedmom mieste tabuľky La Ligy so ziskom desiatich bodov zo siedmich zápasov.
Nedávno sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru, pretože sa cítil "ponížený" po tom, čo gabonská vláda mu pripísala zodpovednosť za neuspokojivé výkony národného tímu na Africkom pohári národov.
Zdroj: SITA.sk - Nováčik La Ligy prišiel na istý čas o svojho ofenzívneho lídra. Aubameyang podstúpil operáciu menisku pravého kolena © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga 2026/2027
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Sinnerov návrat sa odkladá. Stále si nedoliečil zranené koleno a v závere sezóny môže prísť o post svetovej jednotky
Sinnerov návrat sa odkladá. Stále si nedoliečil zranené koleno a v závere sezóny môže prísť o post svetovej jednotky
<< predchádzajúci článok
Niekdajší anglický reprezentant priznal, že ho v minulosti sexuálne napadol iný muž
Niekdajší anglický reprezentant priznal, že ho v minulosti sexuálne napadol iný muž