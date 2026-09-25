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25. septembra 2026

Nováčik La Ligy prišiel na istý čas o svojho ofenzívneho lídra. Aubameyang podstúpil operáciu menisku pravého kolena


Tagy: La Liga 2026/2027

Aubameyang zatiaľ strelil päť z desiatich ligových gólov Deportiva La Coruňa, ktoré sa po návrate do najvyššej domácej súťaže rozbehlo veľmi dobre. Niekdajší gabonský futbalový reprezentant ...



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pierre emerick aubameyang 676x453 25.9.2026 (SITA.sk) - Aubameyang zatiaľ strelil päť z desiatich ligových gólov Deportiva La Coruňa, ktoré sa po návrate do najvyššej domácej súťaže rozbehlo veľmi dobre.


Niekdajší gabonský futbalový reprezentant Pierre-Emerick Aubameyang zo španielskeho klubu Deportivo La Coruňa podstúpil operáciu menisku pravého kolena a očakáva sa, že bude mimo hry približne dva mesiace. Klub o tom informoval po tom, čo sa 37-ročný hráč rozhodol vyhľadať lekársku pomoc po nepohodlí, ktoré pocítil v nedeľu počas ligovej remízy s Betisom Sevilla.

Stredopoliar, ktorý je najlepším strelcom v histórii národného tímu Gabonu, podstúpil zákrok na klinike v Madride. Klub uviedol, že jeho návrat do tréningového procesu bude závisieť od priebehu zotavovania.

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Španielskym médiám sa podarilo zistiť, že bývalý hráč londýnsky klubov Arsenal a FC Chelsea by mal podľa odhadov približne do konca novembra.

Aubameyang zatiaľ strelil päť z desiatich ligových gólov Deportiva, ktoré sa po návrate do najvyššej domácej súťaže rozbehlo veľmi dobre. Momentálne je na siedmom mieste tabuľky La Ligy so ziskom desiatich bodov zo siedmich zápasov.

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Nedávno sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru, pretože sa cítil "ponížený" po tom, čo gabonská vláda mu pripísala zodpovednosť za neuspokojivé výkony národného tímu na Africkom pohári národov.


Zdroj: SITA.sk - Nováčik La Ligy prišiel na istý čas o svojho ofenzívneho lídra. Aubameyang podstúpil operáciu menisku pravého kolena © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga 2026/2027
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