Obranná dohoda výslovne rešpektuje suverenitu Slovenska, americká strana poprela umiestnenie jadrových zbraní (foto)

4.2.2022 (Webnoviny.sk) - Obranná dohoda výslovne rešpektuje suverenitu Slovenska a jadrové zbrane sú v iných štátoch umiestňované iba s plným súhlasom daného štátu.Vláda Spojených štátov amerických (USA) to uvádza vo svojom interpretačnom vyhlásení k Dohode o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou USA. O jeho znení informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.„Presnejšie, táto Dohoda nevytvára žiadne základne USA v Slovenskej republike; namiesto toho vytvára právne záväzky týkajúce sa, okrem iného, podmienok prístupu USA a využívania dohodnutých zariadení a priestorov, akými sú slovenské vojenské základne," uvádza sa s tým, že dohodnuté zariadenia a priestory sú dôležité pre vzájomnú obrannú spoluprácu vrátane možných investícií USA do slovenskej infraštruktúry či spoločného výcviku.„Dohoda taktiež výslovne uznáva plné rešpektovanie suverenity a zákonov Slovenskej republiky Spojenými štátmi o umiestňovaní obrannej výzbroje, zásob a materiálu," konštatuje americká strana. Rešpektovanie suverenity Slovenska zahŕňa okrem iného vzájomné informovanie sa o medzinárodných záväzkoch a vnútroštátnych zákonoch, pričom vláda USA očakáva, že každá zmluvná strana bude brať do úvahy záväzky a zákony druhej strany pri plánovaní akýchkoľvek spoločne vykonávaných činností.Vláda USA potvrdila, že členské štáty Severoatlantickej koalície (NATO) nemajú žiaden zámer, plán ani dôvod rozmiestňovať alebo skladovať jadrové zbrane na území nových členov NATO, a to vrátane Slovenska.„Jadrové zbrane USA sú ďalej rozmiestňované na územiach niektorých spojeneckých štátov NATO s ich plným súhlasom a sú v súlade so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní, a že Dohoda nepovoľuje ani nezakazuje rozmiestňovanie konkrétneho druhu zbraní," píše sa vo vyhlásení.