Minister Krajniak chce, aby pracujúce deti prispievali na dôchodok svojich rodičov

2.6.2020 (Webnoviny.sk) - Pracujúce deti by mali prispievať na penzie svojich rodičov. Na tlačovej besede to po stretnutí so seniorskými organizáciami uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak ( Sme rodina )."Je veľmi dôležité, aby sme zvýšili dôchodok tým seniorom, ktorí sa podstatným spôsobom zaslúžili o to, že slovenská ekonomika rastie a rozvíja sa," povedal. Zámer, aby pracujúce deti mohli prispievať istou časťou svojich odvodov alebo inou formou na dôchodok svojich rodičov, je podľa ministra práce a sociálnych vecí súčasťou programového vyhlásenia vlády.Takéto riešenie považuje za spravodlivé. Podľa Krajniaka by mohlo ísť o formu asignácie dane v prospech rodičov, venovanie časti odvodov rodičom alebo o daňovú úľavu, resp. daňový bonus. "Je to aj vec symbolického ocenenia a vrátenie sa k princípu troch grošov," tvrdí Krajniak.Šéf rezortu práce a sociálnych vecí upozornil na to, že výchova jedného dieťaťa do jeho 20 rokov stojí rodičov 50-tisíc až 70-tisíc eur. Rodičia, ktorí vychovali svoje deti, podľa neho stratili počas života príjem a obetovali svoj kariérny rast. Každý rodič by podľa Krajniaka mal mať aspoň symbolické poďakovanie vo forme toho, že dieťa bude môcť na jeho penziu prispievať."Ten, kto vychoval osem detí a všetky pracujú, tak častokrát okráda sám seba o výšku dôchodku," zdôraznil. Minister práce tiež považuje za dôležité, aby jedným zo zdrojov financovania dôchodkov bol "istý prírastok blahobytu".Ak sa podľa neho celému štátu darí aj vplyvom rastúcej miery automatizácie a robotizácie, tak prírastok blahobytu súvisiaci s rastom produktivity práce by mal byť aspoň čiastočným príspevkom do penzijného systému.V súvislosti s trinástym dôchodkom minister práce zopakoval svoje predošlé vyjadrenia o tom, že verí, že trinásta penzia bude v tomto a budúcom roku vyplatená."Našli sme veľkú ústretovosť a pochopenie pre naše problémy," povedal na tlačovej besede predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky. Považuje za dôležité, aby seniori mohli vyjadriť svoje stanoviská k dôchodkovému systému na Slovensku.Šéf Združenia kresťanských seniorov Peter Mach zdôraznil, že spravodlivosť v dôchodkovom systéme je jednou zo základných otázok, ktoré kresťanských seniorov zaujíma."Vláda môže počítať s tým, že budeme aktívne spolupracovať, budeme hovoriť svoje názory," povedal. Poslanec NR SR za hnutie Sme rodina Martin Borguľa poukázal na to, že súčasnými krokmi sa začína postupne prakticky napĺňať memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci so seniorskými organizáciami.Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár podpísal 21. mája tohto roka s Jednotou dôchodcov na Slovensku Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci. Predseda parlamentu sa v ňom zaviazal podporovať súčasné aj budúce benefity dôchodcov.