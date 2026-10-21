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21. októbra 2026

Prezident SR Peter Pellegrini vyzval občanov k účasti na komunálnych a krajských voľbách


Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby 2026 na Slovensku Prezident SR

Prezident zdôraznil význam miestnej samosprávy s tým, že veľkú časť bežného života každého jedného človeka na Slovensku ovplyvňuje práve miestna samospráva - obec, mesto aj kraj. Prezident ...



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6ad89dbde8f36320875048 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Prezident zdôraznil význam miestnej samosprávy s tým, že veľkú časť bežného života každého jedného človeka na Slovensku ovplyvňuje práve miestna samospráva - obec, mesto aj kraj.


Prezident Slovenskej republiky vo vyhlásení vyzval občanov na účasť v sobotňajších komunálnych a krajských voľbách. Podotkol, že ide o dôležité rozhodnutie, ktoré ovplyvní každodenný život všetkých obyvateľov.

„Už v sobotu sa otvoria brány volebných miestností v komunálnych a krajských voľbách. Budeme voliť svojich starostov, primátorov, županov i poslancov miestnych či krajských zastupiteľstiev,“ pripomenul prezident a zároveň oznámil začiatok predvolebného moratória s tým, že nebude agitovať za žiadneho konkrétneho kandidáta alebo politickú stranu.

Samospráva ovplyvňuje veľkú časť života ľudí


Prezident zdôraznil význam miestnej samosprávy s tým, že veľkú časť bežného života každého jedného človeka na Slovensku ovplyvňuje práve miestna samospráva - obec, mesto aj kraj.

„Práve obec zodpovedá za to, či je opravený chodník pred vaším domom alebo miestna cesta. Či máte pri dome v lete pokosené a v zime odhrnutý sneh. Ako funguje miestna škôlka, základná škola alebo aj mestská hromadná doprava. A župy tomu pridávajú starostlivosť o cesty druhej a tretej triedy, stredné školy, prímestské autobusy či niektoré lekárske ambulancie,“ uviedol Pellegrini s tým, že práve obec, mesto alebo kraj ovplyvňuje každodenný život človeka oveľa viac ako štát.

„A aj starostovia, primátori a miestni poslanci sú takpovediac viac poruke. Mnohých z nich osobne poznáte a môžete ich zastaviť priamo na ulici s otázkou, kedy bude vyriešený konkrétny problém vo vašom okolí,“ uviedol prezident. Upozornil aj na dôležitosť dôvery a osobnej známosti, a preto je podľa hlavy štátu veľmi dôležité, aby ľudia dali dôveru práve takým ľuďom, ktorých poznajú, ktorým dôverujú a ktorí majú schopnosti reálne pohnúť veci dopredu.

Rozdiel medzi celoštátnou a lokálnou politikou


Prezident Pellegrini poukázal na rozdiel medzi hodnotením celoštátnej politiky, kde sú občania závislí od médií a sociálnych sietí, a lokálnou politikou, kde je možné osobne zhodnotiť výsledky práce starostu alebo poslanca.

„Právo voliť v komunálnych a krajských voľbách máme len raz za štyri roky. Bola by veľká škoda svoj hlas nevyužiť a nechať rozhodovanie o svojom najbližšom okolí na iných,“ uzavrel prezident s apelom na zodpovedný prístup vo voľbách.

Prezident zároveň praje všetkým dobré rozhodnutie, ktoré ich uspokojí nielen po spočítaní hlasov, ale aj na konci volebného obdobia. „Nech sa každej obci, mestu a kraju na Slovensku darí čo najlepšie,“ zakončil svoj prejav Pellegrini.


Zdroj: SITA.sk - Prezident SR Peter Pellegrini vyzval občanov k účasti na komunálnych a krajských voľbách © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby 2026 na Slovensku Prezident SR
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