Spolupráca s extrémistami je chyba, Pellegrini kritizuje zámer vytvoriť platformu smerákov a kotlebovcov

18.5.2020 - Akákoľvek spolupráca s extrémistickou stranou Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) je podľa podpredsedu strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) a podpredsedu Národnej rady SR Petra Pellegriniho chybným krokom.Oznámenie spoločnej platformy dvoch poslancov Smeru-SD s kotlebovcami preto vníma ako ich individuálne rozhodnutie, ku ktorému by Smer-SD mal zaujať jasný postoj. Agentúre SITA sprostredkovala stanovisko Pellegriniho Patrícia Medveď Macíková z kancelárie podpredsedu parlamentu.„Môžeme diskutovať o hodnotách, ale je neprípustné viesť takúto debatu s extrémistickou stranou. Sociálna demokracia na Slovensku sa nesmie spriahať s extrémistami, ktorí dodnes spochybňujú napríklad Slovenské národné povstanie. Verím, že moji kolegovia si uvedomia svoju chybu a nebudú v spolupráci s kotlebovcami v diskusiách o budúcnosti krajiny pokračovať,“ povedal Pellegrini.Poslanci Smeru-SD Ján Podmanický a Marián Kéry spolu s poslancami Tomášom Tarabom a Filipom Kuffom z klubu (ĽSNS) minulý týždeň oznámili, že chcú založiť platformu hodnotovej politiky, ktorá by združovala konzervatívnych poslancov.Zákonodarcovia o svojom zámere informovali krátko po tom, ako parlament neschválil správu ombudsmanky Márie Patakyovej za minulý rok. Taraba aj Kuffa sú zo strany Kresťanská demokracia – Život a prosperita a do parlamentu sa dostali na kandidačnej listine ĽSNS.