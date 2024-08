Vyhlásenia platformy Otvorená kultúra podľa Šimkovičovej vyzerajú, akoby vznikali priamo na sekretariáte PS (video)

13.8.2024 (SITA.sk) - Vyhlásenia platformy Otvorená kultúra vyzerajú tak, akoby vznikali priamo na sekretariáte Progresívneho Slovenska (PS) . Povedala to ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) vo videu, ktoré zverejnila na youtube kanáli Ministerstva kultúry SR

Šíria nenávisť

Otázky pre signatárov

Protesty v uliciach Bratislavy

„Tlačová konferencia Michala Šimečku a poslankyne Jaurovej, keď jasne hovorili o koordinácii krokov proti mne, to len potvrdzuje. Verejnosť systematicky manipulujú totálnou dehonestáciou mňa a kolegu Lukáša Machalu, vôbec im neprekáža používať pri tom klamstvá,“ tvrdí ministerka.Organizátori protestov chcú podľa nej šíriť nenávisť, snažia sa stavať do úlohy ochrancov kultúry a záujmov občanov, pritom je evidentné, že „ich jediným cieľom je udržať doslova zabetónových svojich ľudí v rôznych fondoch, kde rozdeľujú desiatky miliónov eur.“Veľmi dobre to podľa Šimkovičovej popísal spisovateľ Jozef Banáš , ktorý žiadal o podporu pre svoju knihu o Aurelovi Stodolovi dvakrát, no nedostal nič. „Ako sa ukázalo, z celkovo 19 podporených projektov bolo 18 rozhodnutí politických. Skúste si namiesto organizovania výziev a urážania zistiť, v koľkých hodnotiacich komisiách vo vraj nezávislom Fonde na podporu umenia je nanominovaná a zabetónová vaša líderka Zora Jaurová,“ hovorí ministerka vo videu.Poukázala na to, že poslankyňa PS Jaurová najskôr pôsobila v rade fondu a v súčasnosti hodnotí projekty v dvoch komisiách.Ďalšie slová adresovala odvolanému generálnemu riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi. „Vážený pán Drlička, vyprosujem si, aby ste nás vy a vaši kamaráti označovali ako homofóbov, neschopákov či klérofašistické štruktúry. Zobrali vám hračku, a tak kopete okolo seba,“ povedala ministerka.Niekoľko otázok má aj na signatárov výzvy na jej odstúpenie a organizátorov protestného zhromaždenia, konkrétne menovala Martina Šútovca „Verejne sa pýtam, kedy som používala slovník neonacistu, alebo fašistov. Akých ľudí z kultúrnej a umeleckej komunity som a kedy presne šikanovala? Vymenujte mi, prosím, s ktorými predstaviteľmi vediem otvorenú vojnu,“ povedala. Herci jej tiež majú vysvetliť, ako ochromuje vitalitu slovenskej kultúry a prečo mlčali, keď Matovičova vláda vymieňala „stovky verejných funkcionárov.“„Týmto ľuďom vôbec nejde o Drličku, Kusú či otvorenú kultúru, ich zámerom je so Šimečkom a Gröhlingom a médiami vyvolať nikdy nekončiaci majdan, opäť šíriť nenávisť, prípadne opäť vyburcovať ďalšieho chorého človeka k nejakému epickému činu,“ tvrdí Šimkovičová vo videu.V pondelok sa v uliciach Bratislavy konal protest na obranu kultúry, ktorý zorganizovala nezávislá občianska platforma Otvorená Kultúra!. K protestu sa pridalo viac než 120 kultúrnych organizácií, od veľkých zriaďovaných inštitúcií po malé nezávislé súbory z rôznych častí Slovenska. Podľa odhadov odborníka na bezpečnosť Martina Kráľovič a sa protestu zúčastnilo približne 9 000 ľudí. Kultúrna obec a verejnosť protestom reagujú na „devastačné kroky ministerstva kultúry.“„Rezort na čele s Martinou Šimkovičovou najskôr prijal škodlivé zmeny legislatívy, ktorými rúca roky budované oporné piliere slovenskej nezávislej kultúry, verejnoprávnych médií i spravovania múzeí a galérií. V ostatných dňoch ministerka mocenským spôsobom zaútočila na Slovenské národné divadlo a Slovenskú národnú galériu odvolaním ich riaditeľa a riaditeľky,“ uviedli organizátori.Hovoria, že sieťovanie organizácií bude pokračovať a vo vzájomnej synergii budú verejnosť informovať o ďalších krokoch. Utorok sa zároveň koná na Námestí SNP v Bratislave protest, ktorý organizujú opozičné strany PS a SaS.