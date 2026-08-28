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28. augusta 2026
Polícia zadržala ďalšiu podozrivú osobu z prípravy podpaľačského útoku na dronový závod, informovala Maškarová – VIDEO
Tagy: Drony Košická polícia Národná protizločinecká jednotka plánovaný útok podpaľačský útok policajná prezidentka Zadržanie Závod
Zástupca riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite Peter Brndiar doplnil, že s osobou ukrajinskej národnosti momentálne vykonávajú procesné úkony. Polícia v piatok v Košiciach zadržala ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - Zástupca riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite Peter Brndiar doplnil, že s osobou ukrajinskej národnosti momentálne vykonávajú procesné úkony.
Polícia v piatok v Košiciach zadržala ďalšiu, v poradí štvrtú osobu, ktorá je podozrivá z prípravy podpaľačského útoku na závod na výrobu dronov Skyeton v Haniske pri Prešove. Na tlačovej konferencii to oznámila prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová.
Zástupca riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite Peter Brndiar doplnil, že s osobou ukrajinskej národnosti momentálne vykonávajú procesné úkony. Ďalej zdôraznil, že vyšetrovanie prípadu pokračuje a polícia preveruje všetky relevantné informácie.
Okresný súd Prešov vzal vo štvrtok 27. augusta v tejto súvislosti do väzby dvoch obvinených cudzincov. Tretiu obvinenú osobu zadržali na základe európskeho zatykača v Nemecku, kde momentálne prebieha konanie o jej vydaní na Slovensko. Podľa Maškarovej polícia momentálne nemá dôkaz, že by za prípravou útoku na závod stálo Rusko.
„Momentálne prebieha vyšetrovanie, " zdôraznila s tým, že by nerada predbiehala. Zároveň podľa Maškarovej polícia momentálne nedisponuje informáciou o ďalšom plánovanom útoku.
„My denne vyhodnocujeme, monitorujeme bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Intenzívne spolupracujeme so spravodajskými službami a na základe toho prijímame adekvátne opatrenia," doplnila policajná prezidentka.
Okresný súd v Prešove vzal vo štvrtok 27. augusta do väzby dvojicu cudzincov, ktorá podľa orgánov činných v trestnom konaní plánovala útok na závod na výrobu dronov Skyeton v katastri obce Haniska v okrese Prešov.
V prípade lotyšského štátneho príslušníka je dôvodom väzobného stíhania obava z možného úteku a pokračovania v trestnej činnosti a v prípade ukrajinského štátneho občana je dôvodom možný útek a s ním spojené vyhýbanie sa trestnému stíhania.
Proti rozhodnutiu Okresného súdu Prešov podali obvinení sťažnosť a vo veci tak bude rozhodovať Krajský súd v Prešove. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru prekazili pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku.
Ako polícia informovala v utorok 25. augusta, cieľom útoku mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. V prípade, že by k útoku došlo, hrozil podľa polície rozsiahly požiar, ohrozenie života a zdravia osôb a škoda veľkého rozsahu.
V objekte sa v čase útoku mohlo predbežne nachádzať približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.
„Na základe informácií a poznatkov Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva rozvinul ÚBOK bezodkladnú intenzívnu operatívno-pátraciu činnosť, vďaka ktorej sa podarilo identifikovať osoby zapojené do prípravy útoku a následne samotný útok prekaziť. Významnú súčinnosť pri realizácii opatrení v teréne poskytli aj policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove," informovala v utorok polícia.
Policajti v rámci akcie „Dron" zaistili väčšie množstvo zápalnej zmesi, náradie, mobilné telefóny, akčnú kameru a ručne vyhotovený plán. Podľa predbežného odborného vyjadrenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru išlo o zmes benzínu a polystyrénu, bežne označovanú ako napalm.
„Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru vzniesol obvinenie trom cudzincom. Ich konanie právne kvalifikoval ako prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorý mali spáchať ako spolupáchatelia na objednávku," uviedla polícia s tým, že dvaja obvinení boli zadržaní na území Slovenska. Vyšetrovateľ vo vzťahu k obom spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby.
„Tretieho obvineného zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného v mimoriadne krátkom čase," doplnili policajti. Polícia v tejto súvislosti zdôraznila, že vďaka včasnému zásahu nebol nikto zranený a nevznikla žiadna škoda na majetku.
„Vyšetrovanie naďalej pokračuje, nie je vylúčená ani zmena právnej kvalifikácie," dodala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala ďalšiu podozrivú osobu z prípravy podpaľačského útoku na dronový závod, informovala Maškarová – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia v piatok v Košiciach zadržala ďalšiu, v poradí štvrtú osobu, ktorá je podozrivá z prípravy podpaľačského útoku na závod na výrobu dronov Skyeton v Haniske pri Prešove. Na tlačovej konferencii to oznámila prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová.
Zástupca riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite Peter Brndiar doplnil, že s osobou ukrajinskej národnosti momentálne vykonávajú procesné úkony. Ďalej zdôraznil, že vyšetrovanie prípadu pokračuje a polícia preveruje všetky relevantné informácie.
Informácie o ďalšom plánovanom útoku
Okresný súd Prešov vzal vo štvrtok 27. augusta v tejto súvislosti do väzby dvoch obvinených cudzincov. Tretiu obvinenú osobu zadržali na základe európskeho zatykača v Nemecku, kde momentálne prebieha konanie o jej vydaní na Slovensko. Podľa Maškarovej polícia momentálne nemá dôkaz, že by za prípravou útoku na závod stálo Rusko.
„Momentálne prebieha vyšetrovanie, " zdôraznila s tým, že by nerada predbiehala. Zároveň podľa Maškarovej polícia momentálne nedisponuje informáciou o ďalšom plánovanom útoku.
„My denne vyhodnocujeme, monitorujeme bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Intenzívne spolupracujeme so spravodajskými službami a na základe toho prijímame adekvátne opatrenia," doplnila policajná prezidentka.
Sťažnosť proti rozhodnutiu Okresného súdu
Okresný súd v Prešove vzal vo štvrtok 27. augusta do väzby dvojicu cudzincov, ktorá podľa orgánov činných v trestnom konaní plánovala útok na závod na výrobu dronov Skyeton v katastri obce Haniska v okrese Prešov.
V prípade lotyšského štátneho príslušníka je dôvodom väzobného stíhania obava z možného úteku a pokračovania v trestnej činnosti a v prípade ukrajinského štátneho občana je dôvodom možný útek a s ním spojené vyhýbanie sa trestnému stíhania.
Proti rozhodnutiu Okresného súdu Prešov podali obvinení sťažnosť a vo veci tak bude rozhodovať Krajský súd v Prešove. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru prekazili pripravovaný podpaľačský útok na výrobný závod na východnom Slovensku.
Objekt v čase útoku
Ako polícia informovala v utorok 25. augusta, cieľom útoku mal byť objekt, v ktorom sa vyrábajú bezpilotné systémy. V prípade, že by k útoku došlo, hrozil podľa polície rozsiahly požiar, ohrozenie života a zdravia osôb a škoda veľkého rozsahu.
V objekte sa v čase útoku mohlo predbežne nachádzať približne 70 zamestnancov, pričom hodnota majetku vo výrobnej hale podľa doterajších zistení dosahuje desiatky miliónov eur.
„Na základe informácií a poznatkov Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva rozvinul ÚBOK bezodkladnú intenzívnu operatívno-pátraciu činnosť, vďaka ktorej sa podarilo identifikovať osoby zapojené do prípravy útoku a následne samotný útok prekaziť. Významnú súčinnosť pri realizácii opatrení v teréne poskytli aj policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove," informovala v utorok polícia.
Zaistené predmety v rámci akcie
Policajti v rámci akcie „Dron" zaistili väčšie množstvo zápalnej zmesi, náradie, mobilné telefóny, akčnú kameru a ručne vyhotovený plán. Podľa predbežného odborného vyjadrenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru išlo o zmes benzínu a polystyrénu, bežne označovanú ako napalm.
„Vyšetrovateľ protizločineckej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru vzniesol obvinenie trom cudzincom. Ich konanie právne kvalifikoval ako prípravu obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia, ktorý mali spáchať ako spolupáchatelia na objednávku," uviedla polícia s tým, že dvaja obvinení boli zadržaní na území Slovenska. Vyšetrovateľ vo vzťahu k obom spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby.
„Tretieho obvineného zadržali nemecké orgány na základe európskeho zatýkacieho rozkazu vydaného v mimoriadne krátkom čase," doplnili policajti. Polícia v tejto súvislosti zdôraznila, že vďaka včasnému zásahu nebol nikto zranený a nevznikla žiadna škoda na majetku.
„Vyšetrovanie naďalej pokračuje, nie je vylúčená ani zmena právnej kvalifikácie," dodala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Polícia zadržala ďalšiu podozrivú osobu z prípravy podpaľačského útoku na dronový závod, informovala Maškarová – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Drony Košická polícia Národná protizločinecká jednotka plánovaný útok podpaľačský útok policajná prezidentka Zadržanie Závod
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